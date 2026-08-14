  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. independence day 8 best patriotic bollywood movies to watch on 15 august
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (15:47 IST)

15 अगस्त पर देखने के लिए 8 बेहतरीन देशभक्ति फिल्में, Shershaah से लेकर Baby तक

Independence Day movies
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (15:50 IST)
google-news
15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। इस खास मौके पर बॉलीवुड भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेश हैं 8 ऐसी फिल्में जो पिछले कुछ वर्षों में ही रिलीज हुई हैं और देखने लायक हैं। 
 
शेरशाह (2021) 
कारगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म। एक नौजवान की प्रेरणादायक मूवी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अहम भूमिका में हैं। 
उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (2019) 
2016 में भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित देखने लायक फिल्म। भारत में युद्ध आधारित ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं बनी। फिल्म में विक्की कौशल अहम भूमिका में।  
 
मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी (2019) 
यह पीरियड ड्रामा मूवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का रोल कंगना रनौट ने निभाया है। फिल्म की कहानी साल 1857 में बेस्ड है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत ने विद्रोह किया था।
 
राज़ी (2018) 
एक ऐसी लड़की की कहानी जो देश की खातिर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर के परिवार में शादी कर वहां से खुफिया जानकारी भारत भेजती है। फिल्म में आलिया भट्ट अहम‍ किरदार में हैं।
 
परमाणु : द स्टोरी ऑफ पोखरण (2018) 
इंडियन आर्मी द्वारा 1998 में पोखरण में किए गए न्यूक्लियर बम टेस्ट एक्सप्लोज़न पर आधारित फिल्म। फिल्म में दिखाया गया है कि हजार मुश्किलों के बावजूद भी कैसे न्यूक्लियर टेस्ट को सफल साबित कर दिखाया जाता है।
 
मुल्क (2018) 
यह एक ऐसे मुस्लिम परिवार की कहानी है जिस पर आतंकवाद का इल्जाम लगा है और वो अपनी खोई प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है। फिल्म में तापसी पन्नू और दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर अहम किरदार में हैं।
 
एअरलिफ्ट (2016) 
गल्फ वॉर के दौरान कुवैत में फंसे भारतीयों को वहां से भारत लाने की कहानी पर आधारित फिल्म। फिल्म में अक्षय कुमार अहम भूमिका में हैं।
 
बेबी (2015) 
यह एक ऐसे टास्क फोर्स की कहानी है जिनका काम उन आतंकी का पता लगाना है जो भारत पर हमले की योजना बना रहे है। फिल्म में अक्षय कुमार अहम भूमिका में हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
ग्रैंड पियानो के साथ तारा सुतारिया का विंटेज अवतार, ब्लैक ड्रेस में दिखीं बेहद हसीन

ग्रैंड पियानो के साथ तारा सुतारिया का विंटेज अवतार, ब्लैक ड्रेस में दिखीं बेहद हसीन

ग्रैंड पियानो के साथ तारा सुतारिया का विंटेज अवतार, ब्लैक ड्रेस में दिखीं बेहद हसीनबॉलीवुड की 'फैशन क्वीन' तारा सुतारिया एक बार फिर अपने अट्रैक्टिव और ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में तारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। ग्रैंड पियानो के साथ किया गया यह फोटोशूट 1950 के दशक के ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर की याद दिलाता है।

रानी मुखर्जी को ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट से किया सम्मानित, यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारती फिल्म हस्ती बनीं

रानी मुखर्जी को ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट से किया सम्मानित, यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारती फिल्म हस्ती बनींबॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रानी मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने भारतीय सिनेमा में करीब तीन दशक के उल्लेखनीय योगदान तथा महिलाओं, बच्चों और वंचित समुदायों के लिए उनके निरंतर कार्य के लिए मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट.) की उपाधि से सम्मानित किया है।

प्रभास ने 7 साल बाद बदली इंस्टाग्राम DP, 'फौजी' के खूंखार लुक से मचाया तहलका

प्रभास ने 7 साल बाद बदली इंस्टाग्राम DP, 'फौजी' के खूंखार लुक से मचाया तहलकापैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास जब भी पर्दे पर आते हैं, तो एक नया इतिहास रचते हैं। लेकिन इस बार प्रभास ने सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसा कदम उठाया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अभिनेता ने लगभग 7 सालों के लंबे अंतराल के बाद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदली है।

अजय देवगन ने 47 करोड़ का बंगला दिया 5 साल के लिए किराए पर, हर महीने मिलेगा इतना किराया

अजय देवगन ने 47 करोड़ का बंगला दिया 5 साल के लिए किराए पर, हर महीने मिलेगा इतना किरायाबॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और उनकी मां वीणा देवगन एक बार फिर बिजनेस और रियल एस्टेट की दुनिया में सुर्खियों में आ गए हैं। फिल्म स्टार्स के मुंबई स्थित प्रॉपर्टी में निवेश और उससे मिलने वाले भारी-भरकम रिटर्न हमेशा से चर्चा का विषय रहते हैं।

राजकुमार राव की 'प्रहार' की नई रिलीज डेट का ऐलान, अब इस फिल्म से होगा बॉक्स ऑफिस क्लैश

राजकुमार राव की 'प्रहार' की नई रिलीज डेट का ऐलान, अब इस फिल्म से होगा बॉक्स ऑफिस क्लैशबॉलीवुड के बेहतरीन और वर्सेटाइल अभिनेताओं में शुमार राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड बायोपिक फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से रिलीज कैलेंडर की भीड़भाड़ के कारण टल रही इस फिल्म की नई रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।