गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (11:08 IST)

सलीम खान हेल्थ अपडेट: सलमान खान के पिता की हालत स्थिर, आज हट सकता है वेंटिलेटर

Salim Khan Health Update
बॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद बीते दिन उनकी डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी की गई है। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 
 
डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें आज वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया जा सकता है। न्यूरोसर्जन डॉ. नितिन डांगे ने सलीम खान का DSA प्रोसीजर किया। डॉ. जलील पारकर ने मीडिया को बताया, प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। वह स्थिर हैं और हमने उन्हें आईसीयू में वापस शिफ्ट कर दिया है। वेंटिलेटर का उपयोग केवल एहतियात के तौर पर किया गया ताकि उनकी स्थिति और न बिगड़े।
 
हेल्‍थ बुलेटिन देते हुए डॉ. जलिल पारकर ने बताया कि 90 साल के सलीम खान की हालत उतनी क्रिटिकल नहीं है, जितनी सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। वह इलाज को रेस्‍पॉन्‍ड कर रहे हैं। बुधवार सुबह उनकी एक सर्जरी हुई थी, जो सक्‍सेसफुल रही। उन्‍हें एहतियातन वेंटिलेटर पर रखा गया है, क्‍योंकि डॉक्‍टर्स नहीं चाहते कि उम्र के कारण उन्‍हें कोई और परेशानी हो। जहां तक उन्‍हें डिस्‍चार्ज करने की बात है, तो उस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक बार सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय किया जाएगा।
 
जैसे ही सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई, सलमान खान अपनी शूटिंग छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनके साथ अरबाज खान, सोहेल खान, हेलन, अलवीरा और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। दिग्गज फिल्म निर्माता सुभाष घई, जावेद अख्तर और संजय दत्त जैसे सितारों ने भी अस्पताल पहुंचकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
 
अस्पताल ने फिलहाल परिवार की निजता का सम्मान करते हुए अधिक जानकारी साझा करने से मना किया है, लेकिन प्रशंसकों के लिए राहत की बात यह है कि सलीम खान अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
रितिक रोशन से 'इनसिक्योर' हो गया था मृणाल ठाकुर का एक्स-बॉयफ्रेंड, कड़ी मेहनत करके घटाया था 17 किलो वजनबॉलीवुड और साउथ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर मृणाल और साउथ सुपरस्टार धनुष की शादी की खबरें वायरल हो रही है। अब मृणाल ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए अपनी लव लाइफ के कुछ दिलचस्प किस्से साझा किए हैं।

कौन हैं 'अस्सी' में रेप सर्वाइवर का किरदार निभा रहीं कानी कुसृति, Cannes में भी लहरा चुकी हैं परचमफिल्ममेकर अनुभव सिन्हा एक बार फिर सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म 'अस्सी' लेकर आ रहे हैं। यह एक रेप सर्वाइवर परिमा की कहानी हैं। इस फिल्म में तापसी पन्नू जहां वकील के किरदार में दिखेंगी, वहीं कानी कुसृति रेप सर्वाइवर परिमा के रोल में नजर आने वाली हैं।

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टरभारतीय सिनेमा में अक्सर फिल्मों के जाति आधारित शीर्षकों और कहानियों को लेकर विवादों होते रहते हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' को लेकर हंगामा मचा था। अब एक नई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' विवादों में आ गई है। उत्तर प्रदेश के संभल और फिरोजाबाद जिले में यादव समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

जानिए क्यों अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक हैं कृति सेनन?कृति सेनन ने एक संभावनाशील डेब्यू करने वाली अभिनेत्री से समकालीन हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद कलाकारों में अपनी पहचान बनाई है। उनके चयन हमेशा विकास, साहस और भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं। निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने 'तेरे इश्क में' मूवी में मुक्ति का किरदार निभाया—एक ऐसा प्रदर्शन जिसे पिछले वर्ष की सबसे प्रभावशाली महिला प्रस्तुति माना गया।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
