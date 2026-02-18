सलीम खान को क्यों रखा गया वेंटिलेटर सपोर्ट पर? डॉक्टर के बताया कैसी है सलमान खान के पिता की हेल्थ?

बॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। सलीम खान को बीते दिन मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा खान परिवार इस समय सलीम खान के साथ अस्पताल में मौजूद है। वहीं डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

वहीं अब सलीम खान की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। डॉक्टरों द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे सलीम खान को अस्पताल लाया गया था। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में मामूली रक्तस्राव हुआ था। इसके बाद उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया।

डॉ. पारकर ने स्पष्ट किया कि सलीम खान की कोई सर्जरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हमने उन पर DSA प्रोसीजर किया है। यह एक डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक प्रक्रिया है, इसे पारंपरिक सर्जरी नहीं माना जाता। प्रोसीजर सफल रहा है और वह फिलहाल स्थिर हैं।

क्यों रखा गया वेंटिलेटर सपोर्ट पर?

सलीम खान को वेंटिलेटर पर रखे जाने की खबरों पर डॉक्टर ने बताया कि यह केवल एक एहतियाती कदम है। उम्र के कारक और सुरक्षा को देखते हुए उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है ताकि उन पर बारीकी से नजर रखी जा सके। डॉक्टरों को उम्मीद है कि 19 फरवरी तक उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया जाएगा।

24 नवंबर 1935 को इंदौर में जन्मे सलीम खान ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान एक लेखक के रूप में मिली। 'डॉन', 'काला पत्थर', 'मिस्टर इंडिया' और 'शक्ति' जैसी दर्जनों फिल्मों के संवाद और पटकथा उनके कलम की जादुई उपज हैं।