सोमवार, 4 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shweta tiwari bold ethnic look deep neck blouse golden saree photos viral
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 4 मई 2026 (12:06 IST)

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

Shweta Tiwari latest photos
टेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है। 
 
हाल ही में श्वेता तिवारी ने गोल्डन कलर की साड़ी में अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है। साड़ी के साथ श्वेता ने डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज कैरी किया है। 
 
ब्लाउज की डीप नेकलाइन और उस पर की गई फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी श्वेता के इस लुक को बहुत ही बोल्ड और आकर्षक बना रही है। गोल्डन और ग्रीन का यह कॉन्ट्रास्ट बेहद रॉयल और क्लासी लग रहा है।
 
इस एथनिक लुक को और भी खास बनाने के लिए, श्वेता ने बहुत ही पारंपरिक और भारी ज्वेलरी चुनी है। उन्होंने कानों में खूबसूरत झुमके, गले में सोने का एंटीक हार और हाथों में मैचिंग कंगन पहने हैं। 
 
इसके साथ ही, उनका खुला हेयरस्टाइल और माथे की छोटी सी बिंदी उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। श्वेता का मेकअप सटल और ग्लोइंग है, जो उनके पूरे लुक को बैलेंस्ड बना रहा है।
 
तस्वीरों में श्वेता तिवारी के चेहरे की हल्की मुस्कान और उनके कातिलाना पोज फैंस का ध्यान खींच रहे हैं। वे कभी अपने बालों को संवारती हैं, तो कभी मुस्कुराते हुए जमीन की ओर देखती नजर आ रही हैं। 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
रणवीर सिंह: 1000 करोड़ हिंदी नेट क्लब के संस्थापक और एक ऐतिहासिक कमबैक!

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

'लव इंश्योरेंस कंपनी' का ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, इस दिन प्राइम वीडियो पर शुरू होगी स्ट्रीमिंग

'लव इंश्योरेंस कंपनी' का ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान, इस दिन प्राइम वीडियो पर शुरू होगी स्ट्रीमिंगप्राइम वीडियो ने तमिल साइंस-फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी 'लव इंश्योरेंस कंपनी' के एक्सक्लूसिव ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है। इस फिल्म को विग्नेश शिवन ने डायरेक्ट किया है और इसमें प्रदीप रंगनाथन, एसजे सूर्या, कृति शेट्टी, सीमान, योगी बाबू और गौरी किशन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

रवि किशन ने अक्षरा सिंह को कहा था 'आलू का बोरा', बॉडी शेमिंग पर फूट गया था एक्ट्रेस का गुस्सा

रवि किशन ने अक्षरा सिंह को कहा था 'आलू का बोरा', बॉडी शेमिंग पर फूट गया था एक्ट्रेस का गुस्साभोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है। हाल ही में अक्षरा सिंह ने एक पॉडकास्ट में अपने करियर के शुरुआती दौर का एक ऐसा किस्सा साझा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है।

42 साल पुराने दोस्त को खोकर टूटे सलमान खान, बोले– मेरा भाई मुस्कुराते हुए चला गया

42 साल पुराने दोस्त को खोकर टूटे सलमान खान, बोले– मेरा भाई मुस्कुराते हुए चला गयाबॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अक्सर अपनी फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी और दोस्तों के लिए भी चर्चा में रहते हैं। वहीं सलमान इस समय दर्द में हैं। उन्होंने अपने एक बेहद करीबी दोस्त सुशील कुमार को खो दिया है। इसकी जानकारी सलमान ने एक पोस्ट शेयर करके दी है।

शमा सिकंदर का एलिगेंट और बोल्ड अंदाज, नेवी ब्लू ड्रेस में बिखेरा जलवा

शमा सिकंदर का एलिगेंट और बोल्ड अंदाज, नेवी ब्लू ड्रेस में बिखेरा जलवाटीवी और बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री शमा सिकंदर अक्सर अपने फैशन सेंस और स्टाइल से इंटरनेट का पारा बढ़ा देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका अंदाज देखने लायक है। इन तस्वीरों में शमा एक ड्रैपिंग स्टाइल की नेवी ब्लू ड्रेस पहनी हुई है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com