गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
कोर्टरूम में गूंजेगी न्याय की आवाज, 'अस्सी' में तापसी पन्नू का दिखेगा निडर अवतार

Assi Movie
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में वह रावी के किरदार में नजर आएंगी—एक निडर वकील जो यौन हिंसा के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ती है। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी यह सशक्त कोर्टरूम ड्रामा 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 
 
फिल्म में तापसी का केंद्रीय किरदार पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है—तनावपूर्ण नैतिक टकराव से लेकर कठिन कानूनी संघर्षों तक, यह पूरी तरह उनके अभिनय का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण है। जोरदार प्रमोशन और सिनेमाघरों के समर्थन की उनकी अपील ने रिलीज से पहले ही उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया है। 
 
सामाजिक मुद्दों पर आधारित सशक्त कहानियों में उनकी पकड़ पहले भी देखने को मिल चुकी है, और शुरुआती समीक्षाएँ उनके भावनात्मक व प्रभावशाली प्रदर्शन की सराहना कर रही हैं, जो पहले ही दृश्य से दर्शकों को बांध लेता है।
 
कहानी की मुख्य धुरी
तापसी इस फिल्म की निर्विवाद नायिका हैं। कोर्टरूम के तीखे मुकाबलों और नैतिक संघर्षों के बीच उनका किरदार हर मोड़ को दिशा देता है और पूरी कथा की मजबूत आधारशिला बनता है।
अनुभव सिन्हा के साथ सफल साझेदारी
तापसी और अनुभव सिन्हा की तीसरी मजबूत साझेदारी है। इससे पहले वे मुल्क और थप्पड़ जैसी प्रभावशाली फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जहां तापसी ने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कहानियों में यादगार अभिनय किया था। निर्देशक की यथार्थवादी शैली उनके अभिनय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।
 
सार्थक और जमीनी सिनेमा
अस्सी की कहानी उन अपराधों पर रोशनी डालती है जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। तापसी ऐसी सशक्त और सच्ची कहानियों को बड़े पर्दे पर देखने और समर्थन देने की अपील करती हैं। उनका यह समर्पण फिल्म को और अधिक अर्थपूर्ण बनाता है।
 
दमदार और भावनात्मक अभिनय
शुरुआती प्रतिक्रियाओं के अनुसार रावी के रूप में उनका अभिनय बेहद प्रामाणिक और प्रभावशाली है। उनका प्रदर्शन दर्शकों को उसी तरह झकझोरने वाला बताया जा रहा है जैसा उन्होंने Pink में किया था। भावनात्मक तीव्रता और दृढ़ता का यह संगम फिल्म को विशेष बनाता है।
 
बेबाक और साहसी कहानी
रावी का किरदार पीड़िता-दोषारोपण और व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार का डटकर सामना करता है। संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं और चुप्पी तोड़ने का साहस देते हैं। यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का संदेश भी देती है।
 
20 फरवरी को जब अस्सी सिनेमाघरों में आएगी, तब तापसी पन्नू सिर्फ अभिनय नहीं करेंगी—वह अपने साहस, दृढ़ विश्वास और बेबाक अंदाज से सशक्त सिनेमा की नई मिसाल पेश करेंगी। यह अवसर है उन्हें उनके सबसे निडर रूप में देखने का और उन कहानियों का समर्थन करने का जो बदलाव की मांग करती हैं।
