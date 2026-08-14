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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (20:11 IST)

Awarapan 2 Review: 19 साल बाद इमरान हाशमी बने शिवम पंडित, क्या ‘आवारापन’ का जादू लौट पाया?

Awarapan 2 Review: 19 साल बाद इमरान हाशमी बने शिवम पंडित, क्या ‘आवारापन’ का जादू लौट पाया?
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (20:21 IST)
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फिल्मों की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो पर्दा गिरने के साथ खत्म नहीं होते। वे दर्शकों की याद में कहीं ठहर जाते हैं। शिवम पंडित भी ऐसा ही किरदार था। 2007 की ‘आवारापन’ में इमरान हाशमी ने जिस टूटे हुए, अकेले और भीतर से घायल आदमी को पर्दे पर उतारा था, वह उनकी रोमांटिक फिल्मों वाली छवि से बिल्कुल अलग था। फिल्म भले ही उस समय बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी नहीं बन पाई, लेकिन उसके गाने, उसका दर्द और शिवम की कहानी धीरे-धीरे उसे एक खास दर्शक वर्ग की पसंद बना गए।
 
अब करीब 19 साल बाद शिवम पंडित फिर सामने है। चेहरे पर वही खामोशी है, बालों में वही बेतरतीबी है और आंखों में अब भी अतीत का दर्द दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसके पास खोने के लिए शायद कुछ बचा नहीं है। और जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता, तो वह दूसरों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ‘आवारापन 2’ इसी सवाल को अपराध और एक्शन की दुनिया में लेकर जाती है।
‘आवारापन 2’ की सबसे बड़ी चुनौती कहानी नहीं, अपनी ही पिछली फिल्म की यादों से मुकाबला करना है। और यहीं फिल्म कुछ दूर जाकर लड़खड़ा जाती है। ‘आवारापन 2’ का पहला हिस्सा उम्मीद जगाता है। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। बैंकॉक का माहौल, अपराध की दुनिया में शिवम की एंट्री और जोरावर से उसका सामना, ये सब फिल्म को पकड़ देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे कहानी के धागे ढीले होने लगते हैं।
 
समस्या यह है कि दर्शक कई घटनाओं का अनुमान पहले ही लगा लेता है। कुछ मोड़ कहानी को आगे तो बढ़ाते हैं, लेकिन चौंकाते नहीं। फिल्म जिस भावनात्मक असर की तरफ जाना चाहती है, वहां पहुंचने से पहले ही पटकथा उसे छोड़ देती है। शिवम और आलिया का रिश्ता इस फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बन सकता था। मगर यहां फिल्म उस रिश्ते को उतना समय नहीं देती, जितना जरूरी था। यही वजह है कि जब कहानी को दिल छूना चाहिए, तब वह सिर्फ कहानी आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है। फिल्म में घटनाएं बहुत हैं, लेकिन उन घटनाओं के पीछे महसूस होने वाला दर्द कम है। और ‘आवारापन’ जैसी फिल्म के सीक्वल के लिए इससे बड़ी कमी शायद कोई और नहीं हो सकती।
 
निर्देशक नितिन कक्कड़ ने फिल्म को कहीं ज्यादा सुस्त नहीं होने दिया है। तेज गति से भगाया है। एक्शन, पीछा, गैंगवार और अपराध की दुनिया से जुड़े दृश्य लगातार आते रहते हैं। फिल्म का पहला हिस्सा इसी वजह से देखने में आसान लगता है। बैंकॉक की लोकेशन का भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। कैमरा शहर के चमकदार हिस्सों के बजाय उसके अंधेरे और अपराधी चेहरे को ज्यादा पकड़ता है। बारिश, रात और अंधेरे फ्रेम फिल्म को एक खास माहौल देते हैं।
 
लेकिन निर्देशन में कोई ऐसी शैली दिखाई नहीं देती जिसे फिल्म खत्म होने के बाद अलग से याद किया जाए। कई जगह पुरानी ‘आवारापन’ की छाया दिखाई देती है। नॉस्टैल्जिया पैदा करने की कोशिश समझ आती है, लेकिन नई फिल्म को अपनी अलग पहचान भी चाहिए थी। संगीत यह वह मोर्चा है जहां ‘आवारापन 2’ के लिए मुकाबला सबसे कठिन था। पहली फिल्म के गाने सिर्फ गाने नहीं थे। वे फिल्म की भावनाओं का हिस्सा थे। उन्होंने फिल्म को वर्षों तक जिंदा रखा।
 
सीक्वल में कई संगीतकारों ने मिलकर संगीत तैयार किया है। कुछ गीत सुनने में अच्छे हैं और पुराने गीतों की मौजूदगी निश्चित रूप से पुरानी यादों को जगाती है। लेकिन नए गीतों में वह जादू नहीं है, जो पहली फिल्म के संगीत में था। यहां भी फिल्म पुरानी याद तो दिलाती है, लेकिन वैसा नया अनुभव नहीं दे पाती।
 
विष्णु राव की सिनेमैटोग्राफी फिल्म को बड़ा लुक देती है। बैंकॉक की लोकेशन खूबसूरती के साथ-साथ अपराध की दुनिया के लिए सही माहौल भी तैयार करती है। एक्शन दृश्यों में ऊर्जा है। शिवम की भिड़ंत वाले कई दृश्य रोमांच पैदा करते हैं और इमरान उन्हें अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से और प्रभावी बनाते हैं। एडिटिंग पहले हिस्से में चुस्त है, लेकिन दूसरे हिस्से में फिल्म कुछ जगह खिंचती हुई महसूस होती है। अगर रनटाइम थोड़ा नियंत्रित किया जाता तो अंतिम असर बेहतर हो सकता था।

 
अगर ‘आवारापन 2’ किसी एक व्यक्ति के कंधों पर टिकी है तो वह इमरान हाशमी हैं। इमरान ने शिवम को निभाया नहीं है, बल्कि उसके भीतर की चुप्पी को समझने की कोशिश की है। इस किरदार में संवाद कम हैं, लेकिन उसकी आंखों में अतीत का बोझ दिखाई देता है। वह जब हिंसा करता है तो उसमें गुस्से से ज्यादा एक तरह की बेपरवाही है। और जब किसी कमजोर या मासूम के सामने आता है तो वही आदमी अचानक नरम पड़ जाता है। यही विरोधाभास शिवम को दिलचस्प बनाता है।
 
इमरान की उम्र अब पहले जैसी नहीं है और शायद यही इस किरदार के लिए फायदे की बात है। उनके चेहरे पर आया बदलाव शिवम को और थका हुआ बनाता है। वह अब वह लड़का नहीं है जिसने कभी प्यार में सब कुछ खोया था। वह ऐसा आदमी है जिसने नुकसान के साथ जीना सीख लिया है। कई जगह इमरान का अभिनय फिल्म की पटकथा से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। अगर कहानी उनके किरदार जितनी मजबूत होती, तो यह वापसी कहीं ज्यादा यादगार बन सकती थी।
 
जोरावर के किरदार में पूरण गब्बी फिल्म को ऊर्जा देते हैं। उनका किरदार सामान्य खलनायक नहीं है। उसमें सनक है, हिंसा है और एक अजीब तरह की बेचैनी भी है। गब्बी ने इस विचित्रता को पकड़ने की कोशिश की है। कई दृश्यों में वह प्रभाव छोड़ते हैं तो कुछ में ओवर एक्टिंग करते नजर आते हैं। 
 
शबाना आजमी को नफीसा के रूप में देखना अपने आप में फिल्म की दिलचस्प बात है। एक अनुभवी अभिनेत्री जब अपराध की दुनिया की ताकतवर महिला बनकर आती है तो उम्मीद होती है कि किरदार में कई परतें होंगी। लेकिन फिल्म नफीसा को वह गहराई नहीं दे पाती। शबाना आजमी अपने हिस्से के दृश्यों में असर छोड़ती हैं, मगर समस्या यह है कि उनके पास करने के लिए उतना है ही नहीं। यह उन किरदारों में से है जिन्हें देखकर लगता है कि पटकथा ने अभिनेत्री की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। दिशा पाटनी जारा के रूप में फिल्म में केवल ग्लैमर जोड़ती हैं।  
 
‘आवारापन 2’ में एक अच्छी फिल्म बनने की सारी बातें मौजूद थी। इमरान हाशमी का चिर परिचित अंदाज, शिवम पंडित जैसा पहले से स्थापित किरदार, अपराध की दुनिया का बड़ा कैनवास, बैंकॉक की लोकेशन और एक भावनात्मक मिशन, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली पटकथा उतनी मजबूत नहीं है।
 
  • AWARAPAN 2 (2026)
  • निर्देशक: नितिन कक्कड़
  • गीतकार: सईद कादरी, रश्मि विराग, सचिन उमतोष, अखिल सचदेव
  • संगीतकार: मिथुन, जीत गांगुली, अमाल पलिम, अखिल सचदेवा, वसीफ अहमद
  • कलाकार: इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आजमी, पूरण गब्बी
  • सेंसर सर्टिफिकेट: यूए 
  • रेटिंग : 2.5/5 
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
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