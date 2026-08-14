Independence Day 2026: इन सेलेब्स ने बताया आजादी का असली मतलब, किसी के लिए भगत सिंह तो किसी की पसंद रानी लक्ष्मीबाई
भारत हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह दिन न सिर्फ देश की आजादी का जश्न मनाने का मौका है, बल्कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीवी और मनोरंजन जगत के कई सितारों ने भी बताया कि उनके लिए आजादी का असली मतलब क्या है और कौन-सा स्वतंत्रता सेनानी उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।
स्नेहा नमानंदी
15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरे जोश के साथ लड़ाई लड़ी। यह हर भारतीय के लिए एक जबरदस्त दिन है। इसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे लिए, यह एक ऐसा दिन है जब मैं खुद को याद दिलाता हूं कि हम शक्तिशाली, मजबूत और स्वतंत्र हैं। मेरे पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं। वे एक बहादुर क्रांतिकारी थे। जब भी मैं उनके बारे में पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़रूर, मैं ध्वजारोहण समारोह में शामिल होता हूँ। वास्तव में, हम सभी को चाहिए। हालांकि झंडा एक विश्वास प्रणाली है, मेरे लिए यह मेरा गौरव है।
मीरा देवस्थले
स्वतंत्रता का अर्थ है अपने हृदय का अनुसरण करना और ऐसा करने की स्वतंत्रता प्राप्त करना। महत्वपूर्ण होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी हैं जिन्होंने अहिंसा का अभ्यास किया। मेरा पसंदीदा देशभक्ति गीत "बॉर्डर" फिल्म का "संदेसे आते हैं" है। महामारी ने हमें जीवन को महत्व देना सिखाया है।
जैस्मीन भसीन
स्वतंत्रता का अर्थ है बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ जीवन जीना। भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है और हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें महत्व देना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या हो सकते हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। मेरा पसंदीदा देशभक्ति गीत 'केसरी' का 'तेरी मिट्टी' है। जब आप देशभक्ति के गीत सुनते हैं, तो आप अपने देश के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। मेरे पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं क्योंकि उन्होंने जिस चीज में विश्वास किया उसके लिए लड़े और खड़े रहे।
चित्रा वकील शर्मा
हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हमारा देश इस दिन को मना सके। मैं उनके बलिदानों को नहीं भूल सकता, इसलिए सभी नेता मेरे पसंदीदा हैं और हम सभी उनके ऋणी हैं। मैं परदेस फिल्म के गीत आई लव माई इंडिया से जुड़ता हूं। यह मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है। यह इस बारे में है कि हमें अपनी मातृभूमि को उन सभी स्थानों में से क्यों चुनना चाहिए जहां हम रह सकते हैं। तो आइए इस महामारी के दौरान देश की शांति और एकता की रक्षा करने का संकल्प लें।
निवेदिता बसु
मेरे लिए स्वतंत्रता मेरे माता-पिता से मिली स्वतंत्र परवरिश रही है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं एक स्वतंत्र दुनिया में उसका पालन-पोषण ठीक से कर पाऊंगा। मेरे पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह होंगे क्योंकि उत्तर में पढ़ना और फिर इतना अधिक उजागर होने के कारण, मुझे वह विचारधारा पसंद है जो इतने युवा व्यक्ति के पास थी, यह सुनिश्चित करने की भावना कि उनकी आने वाली पीढ़ियां एक स्वतंत्र भारत में रहें, अभी भी मुझे देता है रोंगटे। मेरा मतलब है कि भले ही उसने अंग्रेजों को गोली मारी हो लेकिन उसने उस दिन लाला लाजपत राय के सम्मान में ऐसा किया था और यह एक बड़ी बात थी। अपने देश के लिए निस्वार्थ होना प्रेरणादायक है। मैं वंदे मातरम को व्यक्तिगत रूप से इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैंने वंदे मातरम की इतनी सारी प्रस्तुतियां सुनी हैं। मेरा पसंदीदा एआर रहमान का संस्करण है।
डेलनाज ईरानी
स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदार होना और एक ही समय में अपने दिल का अनुसरण करने में सक्षम होना। हमें एक जीवन मिलता है और हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। जीवन वर्तमान में है। हम प्रगतिशील राष्ट्र का हिस्सा हैं और हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 को बहुत संघर्ष और खून के बाद हमें आजादी दिलाई। मेरी पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई हैं। वह एक सच्ची योद्धा थीं। मेरा पसंदीदा गाना कर्मा फिल्म का हर कर्म अपना करेंगे।
अविनाश मुखर्जी
मुझे लगता है कि यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जब भारतीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है तो हर एक भारतीय भावुक हो जाता है। अक्षय कुमार की कोई देशभक्ति वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं हुई है। मेरे पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं। 23 साल की उम्र में, उन्होंने वास्तव में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और हमारे 20 के दशक में, हम में से कुछ उदास, उदास हो जाते हैं या एक साधारण बात के लिए अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचते हैं जैसे कि एक लड़की हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। हमें मजबूत सिर वाला और मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। मेरा पसंदीदा गाना ऐ मेरे वतन के लोगो है।
दुष्यंत वाग
स्वतंत्रता हर मायने में स्वतंत्रता है, अपने स्वयं के विचारों, विकल्पों और विचारधाराओं के साथ जीवन जीने में सक्षम होना। बिना किसी डर के व्यक्त करने में सक्षम होना, लोगों को एक व्यक्ति के रूप में समझने में सक्षम होना और बिना किसी पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के उनके विचारों को समझना भी स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। जब मैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहला नाम विनायक दामोदर सावरकर उर्फ 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' का आता है। वह हीरो था! वे दूरदर्शी थे! उनकी बहादुरी, उनकी दूरदर्शिता, उनकी दूरदर्शिता असाधारण थी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान के बावजूद, दुर्भाग्य से, हम किसी भी कारण से उनके बारे में बहुत कुछ नहीं सुनते हैं। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या मतलब है।
अगर वे आजादी के बाद राजनीति में निष्क्रिय होते, तो आज भारत अलग-अलग क्षितिज पर होता। मेरे कुछ पसंदीदा गीत हैं जो पारंपरिक 'देशभक्ति गीत' की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मुझे ये रचनाएं विशुद्ध रूप से रचनात्मक आधार पर पसंद हैं और मैं इन्हें समय-समय पर सुनता रहता हूँ। इन गानों के प्रति मेरा प्या सिर्फ स्वतंत्रता दिवस तक ही सीमित नहीं है।