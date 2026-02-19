गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. mrunal thakur reveals her ex boyfriend got insecure hrithik roshan
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (12:05 IST)

रितिक रोशन से 'इनसिक्योर' हो गया था मृणाल ठाकुर का एक्स-बॉयफ्रेंड, कड़ी मेहनत करके घटाया था 17 किलो वजन

Mrunal Thakur Dhanush Marriage
बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर मृणाल और साउथ सुपरस्टार धनुष की शादी की खबरें वायरल हो रही है। अब मृणाल ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए अपनी लव लाइफ के कुछ दिलचस्प किस्से साझा किए हैं।
 
मृराल ठाकुर अपनी अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने रौनक रजानी के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान धनुष के साथ वायरल हो रहे AI-जेनरेटेड शादी के वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे "डरावना" और "क्लिकबेट" बताया। 
मृणाल ने मजाकिया अंदाज में कहा, लोगों के लिए वैलेंटाइन डे अब अप्रैल फूल डे बन गया है। कल किसी ने कहा कि मेरी शादी है, तो मैंने मजाक में कह दिया— 'हां आज हल्दी है और कल संगीत, खाना खाकर जाना!' उन्होंने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल सिंगल हैं और शादी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है।
 
रितिक रोशन से असुरक्षित हो गया था एक्स-बॉयफ्रेंड 
मृणाल ने अपनी लव लाइफ के एक पुराने और कड़वे अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे उनका एक एक्स-बॉयफ्रेंड फिल्म 'सुपर 30' की शूटिंग के दौरान असुरक्षित महसूस करने लगे थे। मृणाल ने बताया, जब मैं रितिक रोशन जैसे गुड-लुकिंग एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, तो मेरे पार्टनर को लगा कि उन्हें भी वैसा ही दिखना चाहिए। 
 
मृणाल ने कहा, तो ये लड़का, जो यूरोपियन देश से था, उसे लगा कि मैं बहुत सारे हैंडसम लड़कों के साथ घूम रही हूं, जैसे रितिक रोशन जितने अच्छे लगने वाले। इसलिए उसने जिम शुरू कर दिया। बहुत मेहनत करके 15-17 किलो वजन कम किया और अच्छी मसल्स बना लीं। बाद में पता चला कि एक टाइम पर उसने जिम छोड़ दिया, खाना शुरू कर दिया और फिर से 20 किलो मोटा हो गया। 
 
मृणाल ने कहा, मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है? तब उसने खुद बताया कि मैं बस थक गया हूं इस सबके साथ मुकाबला करके। लेकिन मैंन तो कभी उससे वजन कम करने को नहीं कहा था, लेकिन उसकी अपनी इनसिक्योरिटी थी कि मैं इतने अच्छे दिखने वाले लड़कों के साथ रहती हूं।
 
फैंस आज भी मृणाल ठाकुर और रितिक रोशन की केमिस्ट्री को याद करते हैं। दोनों ने साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सुपर 30' में साथ काम किया था। इस फिल्म में मृणाल ने रितिक की प्रेमिका 'सुप्रिया' का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलीम खान हेल्थ अपडेट: सलमान खान के पिता की हालत स्थिर, आज हट सकता है वेंटिलेटर

सलीम खान हेल्थ अपडेट: सलमान खान के पिता की हालत स्थिर, आज हट सकता है वेंटिलेटरबॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद बीते दिन उनकी डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी की गई है। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें आज वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया जा सकता है।

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टर

'यादव जी की लव स्टोरी' पर छिड़ा विवाद, संभल में जोरदार विरोध प्रदर्शन, जलाए गए फिल्म के पोस्टरभारतीय सिनेमा में अक्सर फिल्मों के जाति आधारित शीर्षकों और कहानियों को लेकर विवादों होते रहते हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' को लेकर हंगामा मचा था। अब एक नई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' विवादों में आ गई है। उत्तर प्रदेश के संभल और फिरोजाबाद जिले में यादव समाज के लोगों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

जानिए क्यों अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक हैं कृति सेनन?

जानिए क्यों अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक हैं कृति सेनन?कृति सेनन ने एक संभावनाशील डेब्यू करने वाली अभिनेत्री से समकालीन हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद कलाकारों में अपनी पहचान बनाई है। उनके चयन हमेशा विकास, साहस और भावनात्मक गहराई को दर्शाते हैं। निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने 'तेरे इश्क में' मूवी में मुक्ति का किरदार निभाया—एक ऐसा प्रदर्शन जिसे पिछले वर्ष की सबसे प्रभावशाली महिला प्रस्तुति माना गया।

किरण राव को हुआ चिकनगुनिया, सोशल मीडिया पर बयां किया अपना दर्द

किरण राव को हुआ चिकनगुनिया, सोशल मीडिया पर बयां किया अपना दर्दआमिर खान की पूर्व पत्नी और फिल्ममेकर किरण राव इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सेहत को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है। किरण ने खुलासा किया कि उन्हें चिकनगुनिया हो गया है। वह फिलहाल रिकवरी मोड में हैं।

'आप हमेशा याद आएंगे', ससुर के निधन से टूटा कियारा आडवाणी का दिल, लिखा इमोशनल पोस्ट

'आप हमेशा याद आएंगे', ससुर के निधन से टूटा कियारा आडवाणी का दिल, लिखा इमोशनल पोस्टबॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभिनेता के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री और फैंस सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कियारा आडवाणी ने भी अपने ससुर के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद किया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com