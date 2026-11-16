जिमी शेरगिल, अध्ययन सुमन और प्रनूतन बहल की ‘प्यादे’ का फर्स्ट लुक जारी, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

बॉलीवुड में अपनी दमदार और संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर अभिनेता जिमी शेरगिल एक बार फिर दर्शकों को रोमांच की दुनिया में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी आगामी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘प्यादे’ का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी कर दिया गया है।

इस फिल्म में जिमी शेरगिल के साथ अभिनेता अध्ययन सुमन और अभिनेत्री प्रनूतन बहल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। पोस्टर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी और इसके रहस्यमयी अंदाज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

मेकर्स द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस फर्स्ट लुक पोस्टर में फिल्म के डार्क और सस्पेंस से भरे माहौल की झलक साफ दिखाई देती है। पोस्टर में जिमी शेरगिल, अध्ययन सुमन और प्रनूतन बहल अन्य किरदारों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ऊपर से आते हुए दो विशाल हाथ हैं।

इन हाथों में बंधी डोरियां नीचे बैठे सभी किरदारों से जुड़ी हुई हैं। यह दृश्य साफ तौर पर किसी 'कठपुतली के खेल' की ओर इशारा करता है, जहां कोई अज्ञात शक्ति ऊपर बैठकर इन सभी की जिंदगी और चालों को नियंत्रित कर रही है।

पोस्टर को शेयर करते हुए निर्माताओं ने एक बेहद गहरा और सस्पेंस बढ़ाने वाला कैप्शन लिखा, "कुछ लोग खेल खेलते हैं। कुछ खुद खेल बन जाते हैं। लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है, जो हर चाल को नियंत्रित करता है। यह खेल आपकी सोच से भी बड़ा है।" इस टैगलाइन से यह स्पष्ट है कि फिल्म सत्ता, नियंत्रण, साजिश और छिपी हुई चालों के इर्द-गिर्द बुनी गई एक दिमागी जंग पर आधारित होगी।

‘प्यादे’ के पोस्टर के साथ ही इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। यह फिल्म आगामी 4 दिसंबर, 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इस सस्पेंस थ्रिलर के लेखन और निर्देशन की कमान शेखर एस झा ने संभाली है, जबकि रिंकू सिंह इस प्रोजेक्ट के निर्माता हैं।