सलीम खान की हेल्थ अपडेट लीक होने पर सलमान खान नाराज, अस्पताल को दिए सख्त निर्देश!

बॉलीवुड के दिग्गज पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। 90 वर्षीय सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मीडिया संग बात करते हुए सलीम खान की हेल्थ अपडेट भी दी थी।

वहीं अब सलमान खान और उनके परिवार ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट रिवील करने पर नाराजगी व्यक्त की है। बीमारी की खबरों के सार्वजनिक होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वे सलीम खान से जुड़ी अफवाहों से बचना चाह रहे हैं और प्राइवेसी चाहते हैं।

खबरों के अनुसार खान परिवार ने स्पष्ट कर दिया है कि सलीम खान के स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक शेयर नहीं की जाएगी। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया को सलीम खान की सेहत पर विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने वेंटिलेटर, ब्लड प्रेशर और प्रोसीजर के बारे में बताया, जिससे खान परिवार काफी असहज हो गया। सूत्रों के मुताबिक, सलमान खान और उनका परिवार पिता की बीमारी को एक निजी मामला मानते हैं।

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सलीम खान की सेहत से जुड़ी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट या जानकारी परिवार की अनुमति के बिना मीडिया में साझा न की जाए। सलमान खान का मानना है कि इससे अनावश्यक अटकलें और मीडिया स्क्रूटनी बढ़ती है, जिससे परिवार की प्राइवेसी प्रभावित होती है।

क्या हुआ था सलीम खान को?

रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार की सुबह सलीम खान का ब्लड प्रेशर अचानक काफी बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें चक्कर आने और शरीर में झटके महसूस होने की शिकायत हुई। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ है। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और एहतियात के तौर पर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।