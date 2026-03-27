धुरंधर 2 ने 8 दिनों में किया 1088 करोड़ रुपये का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। रिलीज के पहले ही हफ्ते में फिल्म ने 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और अब कुल कमाई 649 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि यह कमाई सिर्फ हिंदी वर्जन की है, जो इसे और भी बड़ी उपलब्धि बनाती है। फिल्म का क्रेज इतना जबरदस्त है कि वीकडे पर भी यह 45 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

हर दिन रिकॉर्ड, हर दिन नया इतिहास

‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यह फिल्म सबसे तेजी से 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और अब 600 करोड़ रुपये पार करने वाली फिल्म बन गई है।

जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए इसे “बॉक्स ऑफिस सुनामी” कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रेंड बन गई है, जिसने कमाई के सारे नियम बदल दिए हैं।

वीकडे पर भी कमाई का जलवा बरकरार

आमतौर पर फिल्मों की कमाई वीकेंड के बाद गिरने लगती है, लेकिन ‘धुरंधर 2’ इस ट्रेंड को भी तोड़ रही है। सोमवार से गुरुवार तक भी फिल्म लगातार 45 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई कर रही है।

यह दर्शाता है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर दीवानगी अभी भी कम नहीं हुई है, बल्कि हर दिन नए दर्शक सिनेमाघरों तक खिंचे चले आ रहे हैं।

पहले हफ्ते का पूरा कलेक्शन

फिल्म की कमाई के आंकड़े इसकी सफलता की कहानी खुद बयां करते हैं। प्रीव्यू और पहले दिन 140 करोड़ रुपये की ओपनिंग के बाद शुक्रवार को 81 करोड़ रुपये, शनिवार को 109 करोड़ रुपये और रविवार को 113 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

इसके बाद भी रफ्तार धीमी नहीं हुई—सोमवार को 59 करोड़ रुपये, मंगलवार को 53 करोड़ रुपये, बुधवार को 45 करोड़ रुपये और गुरुवार को 49 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया गया।

इन आंकड़ों के साथ ‘धुरंधर 2’ ने पहले हफ्ते में कुल 649 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बिजनेस कर लिया है।





वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ पार

फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो यह 8 दिनों में 1088 करोड़ रुपये हो चुका है। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 814 करोड़ रुपये और विदेश का ग्रॉस कलेक्शन 274 करोड़ रुपये है।

यह फिल्म सिर्फ कमाई ही नहीं कर रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस के इतिहास को फिर से लिख रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह “धुरंधर” कितने और रिकॉर्ड तोड़ती है।