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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (15:54 IST)

CBFC के नए बोर्ड का ऐलान, पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा समेत सेंसर बोर्ड में 18 नए दिग्गजों की एंट्री

CBFC new board 2026
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (15:56 IST)
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भारतीय सिनेमा और मनोरंजन उद्योग के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के नए 18-सदस्यीय बोर्ड के पुनर्गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अगले तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए गठित इस नए पैनल में हिंदी सिनेमा के कई बड़े चेहरों के साथ-साथ क्षेत्रीय फिल्मों, थिएटर, संगीत, साहित्य और फिल्म समीक्षा जगत की प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है।
 
प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशि शेखर वेम्पति सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालना जारी रखेंगे। मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य इस पैनल को अधिक समावेशी और संतुलित बनाना है, ताकि भारतीय सिनेमा के बदलते स्वरूप और विविधता का सही प्रतिनिधित्व हो सके।
 
बॉलीवुड से लेकर रीजनल सिनेमा तक का मजबूत प्रतिनिधित्व
इस बार बोर्ड में अभिनय, निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गज चेहरे शामिल किए गए हैं। हाल ही में अपनी चर्चित फिल्मों के लिए सुर्खियों में रहे पंकज त्रिपाठी, अभिनेत्री प्रीति जिंटा और एक्शन स्टार सुनील शेट्टी को इस बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है।
केवल बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा को भी इस पैनल में मजबूत जगह दी गई है:
 
बंगाली सिनेमा: पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी (बुम्बा दा) को शामिल किया गया है।
 
मलेशियाई व मलयालम सिनेमा: दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन, जिन्होंने 'हेरा फेरी' और 'भूल भुलैया' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, बोर्ड का हिस्सा बने हैं।
 
तेलुगु सिनेमा: अन्नपूर्णा स्टूडियोज से जुड़ी अभिनेत्री व निर्माता सुप्रिया यारलागड्डा को जिम्मेदारी दी गई है।
 
गुजराती सिनेमा: 'केवी रीते जाईश' फेम युवा निर्देशक और निर्माता अभिषेक जैन को शामिल किया गया है।
 
स्वतंत्र सिनेमा: सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नीला माधब पांडा (आई एम कलाम) को पैनल में रखा गया है।
 
टीवी, थिएटर, संगीत और साहित्य का मिला संगम
सेंसर बोर्ड केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि कला के अन्य स्वरूपों को भी इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। टेलीविजन की दुनिया से 'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुली और दिग्गज अभिनेता मनोज जोशी को जगह मिली है। वहीं, मराठी और हिंदी फिल्मों की वरिष्ठ अभिनेत्री निशिगंधा वाड और 'द कश्मीर फाइल्स' की निर्माता व अभिनेत्री पल्लवी जोशी भी बोर्ड का अहम हिस्सा हैं।
 
रंगमंच की बात करें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के पूर्व निदेशक और जाने-माने थिएटर डायरेक्टर वामन केंद्रे को दोबारा बोर्ड में बरकरार रखा गया है।
 
संगीत और साहित्य क्षेत्र से निम्नलिखित बड़ी हस्तियों को शामिल किया गया है। इनमें रिकी केज, हंसराज हंस, यतींद्र मिश्र, विनोद अनुपम और रमेश पतंगे का नाम शामिल है। 
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