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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (11:58 IST)

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (11:58 IST)
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आज के सिनेमाई दौर में जहां फिल्में करोड़ों रुपये के भारी-भरकम बजट, पीआर स्टंट्स, आइटम नंबर्स और बड़े सुपरस्टार्स के कंधों पर टिकती हैं, वहां 'हनुमान अंश' का सुपरहिट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस फिल्म में न तो कोई ए-लिस्टर हीरो है, न ही कोई चकाचौंध करने वाला कमर्शियल एंगल और न ही इसे प्रमोट करने के लिए कोई मार्केटिंग टीम। इसके बावजूद, सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है और शोज हाउसफुल जा रहे हैं। बिना किसी शोर-शराबे के रिलीज हुई इस फिल्म ने फिल्म पंडितों के सभी गणित फेल कर दिए हैं। आखिर वो कौन सा जादू है जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे हुए है? आइए एक नजर डालते हैं फिल्म 'हनुमान अंश' की बंपर सफलता के 5 सबसे प्रमुख कारणों पर।
 

1. बाबा नीब करौरी का आध्यात्मिक आकर्षण

फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा और पहला कारण इसकी विषय-वस्तु है। यह फिल्म 20वीं सदी के संत बाबा नीब करौरी के जीवन और उनके चमत्कारों पर आधारित है। भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बाबा के लाखों-करोड़ों भक्त हैं। फिल्म ने लोगों की इसी गहरी आस्था और आध्यात्मिक भावना को छुआ है। दर्शक इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव और बाबा के दर्शन के रूप में देख रहे हैं।
 

2. 'वर्ड ऑफ माउथ' का असली दम

जब फिल्म का कोई विज्ञापन या प्रमोशन नहीं था, तो यह दर्शकों तक कैसे पहुंची? इसका सीधा जवाब है- 'वर्ड ऑफ माउथ' यानी माउथ पब्लिसिटी। जो भी दर्शक पहली बार इस फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर निकला, वह इसके रूहानी एहसास से इतना भर गया कि उसने अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को इसे देखने की सलाह दी। सोशल मीडिया और वॉट्सऐप ग्रुप्स पर फिल्म की तारीफों के जो ऑर्गेनिक मैसेज वायरल हुए, उसने बड़े-बड़े पेड पीआर कैंपेन को पीछे छोड़ दिया।

 

3. कमर्शियल मसालों से दूरी और सच्चाई के करीब

अक्सर बायोपिक या धार्मिक फिल्मों में भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लालच में अनावश्यक ड्रामा, एक्शन या गाने ठूंस दिए जाते हैं। 'हनुमान अंश' के निर्माताओं ने यह गलती नहीं की। उन्होंने कहानी को पूरी तरह से रॉ, सच्चा और जमीन से जुड़ा हुआ रखा। फिल्म में कोई बनावटीपन या ओवर-द-टॉप मेलोड्रामा नहीं है। यही सादगी दर्शकों के दिलों में उतर गई, क्योंकि आज का दर्शक असलियत से जुड़ी और बिना मिलावट वाली कहानियां देखना चाहता है।

 

4. आम इंसान से जुड़ने वाली कहानी

फिल्म सिर्फ एक संत के चमत्कारों की फेहरिस्त नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे आम इंसान अपने जीवन के संघर्षों, दुखों और असमंजस के बीच आस्था का सहारा लेता है। कहानी का ताना-बाना इस तरह बुना गया है कि हर दर्शक को लगता है कि यह उसकी खुद की कहानी है या उसकी अपनी कोई परेशानी है जिसका समाधान स्क्रीन पर चल रहा है। यह भावनात्मक जुड़ाव ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गया है।
 

5. कलाकारों का सहज और जीवंत अभिनय

फिल्म में भले ही कोई बड़ा स्टार न हो, लेकिन जिन कलाकारों को चुना गया, उन्होंने अपने किरदारों को जी लिया है। चेहरे पर कोई स्टारडम का बोझ न होने के कारण, दर्शक आसानी से उन चेहरों में फिल्म के किरदारों को देख पाए। उनका अभिनय इतना सहज और प्राकृतिक है कि लगता ही नहीं वे एक्टिंग कर रहे हैं। साथ ही, फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक और शांत सिनेमैटोग्राफी ने माहौल को इतना दिव्य बना दिया कि दर्शक पूरी तरह से फिल्म की दुनिया में खो जाते हैं।
 
इस फिल्म ने एक बार फिर से सिनेमा जगत को यह कड़ा संदेश दिया है कि कंटेंट ही असली किंग है। अगर आपकी कहानी में सच्चाई, भावना और आत्मा है, तो आपको दर्शकों तक पहुंचने के लिए किसी करोड़ रुपये के बजट या बड़े सुपरस्टार के चेहरे की जरूरत नहीं है। 'हनुमान अंश' कोई आम फिल्म नहीं है; यह एक सिनेमाई अनुभव है जो सीधे दिल में उतरकर आत्मा को सुकून देता है, और यही इसकी जादुई सफलता का असली रहस्य है।
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