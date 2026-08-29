  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hanuman ansh box office collection 2 crore budget movie earns 12 crore profit success story
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (13:01 IST)

न प्रमोशन का बजट, न बड़े स्टार... 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दिया बड़ा कमाल

Hanuman Ansh Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (13:03 IST)
google-news
भारतीय सिनेमा में जब भी कम बजट और मजबूत कहानी वाली फिल्में आती हैं, तो वे अक्सर अपने कंटेंट के दम पर बॉक्स ऑफिस के बड़े-बड़े गणित को बिगाड़ देती हैं। ऐसा ही एक नया चमत्कार सिनेमाघरों में देखने को मिल रहा है फिल्म 'हनुमान अंश' के साथ। 
 
महज 2 करोड़ रुपये के सीमित बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी छलांग लगाई है, जिसकी उम्मीद ट्रेड एनालिस्ट्स को भी नहीं थी। शुरुआती दो हफ्तों में सुस्त रहने के बाद, तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  
31 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'हनुमान अंश' की शुरुआत काफी धीमी रही थी। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन केवल 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में फिल्म ने 1.08 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में मात्र 40 लाख रुपये बटोरे। दो हफ्तों का कुल कलेक्शन महज 1.5 करोड़ रुपये के आसपास सिमट गया था।  
 
लेकिन तीसरे हफ्ते में 'वर्ड ऑफ माउथ' के बूते फिल्म 'हनुमान अंश' ने करिश्मा कर दिखाया। तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में अचानक उछाल आया और इसने अकेले 10.5 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर डाला। फिलहाल फिल्म का कुल कलेक्शन 12 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। इस तरह फिल्म ने अपनी लागत पर 500% से भी ज्यादा का मुनाफा कमाकर सभी को हैरान कर दिया है।  
 
रिलीज से पहले प्रेमानंद जी महाराज की विशेष सलाह  
फिल्म की इस अप्रत्याशित सफलता के पीछे न केवल इसकी कहानी, बल्कि निर्माण के दौरान अपनाए गए कड़े आध्यात्मिक नियम भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिल्म के निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी ने आज तक संग बात करते हुए एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। 
 
विशाल चतुर्वेदी ात  बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद, रिलीज से पहले उनके एक निर्माता संत प्रेमानंद जी महाराज के पास उनका मार्गदर्शन लेने पहुंचे थे। प्रेमानंद जी महाराज ने फिल्म के मुख्य अभिनेता को विशेष सलाह दी कि वे अपने निजी जीवन और जीवनशैली में अत्यधिक सावधानी बरतें तथा पूर्ण रूप से सात्विक एवं शाकाहारी भोजन ही अपनाएं।  
सेट पर सख्त नियम: न शराब, न विवाद, सिर्फ 'हनुमान चालीसा'  
फिल्म के मेकर्स ने शूटिंग के दौरान सेट पर अत्यंत पवित्र वातावरण बनाए रखा। निर्देशक के अनुसार, सेट पर कुछ सख्त नियम तय किए गए थे। सेट पर किसी को भी गाली-गलौज, लड़ाई या बहस करने की अनुमति नहीं थी। केवल सात्विक और शाकाहारी भोजन ही दिया जाता था। किसी भी सदस्य के लिए शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन पूरी तरह वर्जित था। हर दिन की शूटिंग की शुरुआत और समापन हनुमान चालीसा के पाठ से किया जाता था।  
 
फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले अभिनेता शोभिनाव सत्या ने बताया कि जब भी सेट पर कोई तकनीकी समस्या या रुकावट आती थी, तो पूरी टीम एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती थी।
 
निर्देशक विशाल चतुर्वेदी बताते हैं, कई बार कॉल टाइम सुबह 7 बजे का होता था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सुबह 10 बजे तक कैमरा रोल नहीं हो पाता था। ऐसे समय में खाली बैठने के बजाय हम सभी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। आश्चर्यजनक रूप से, चालीसा समाप्त होते-होते हमारी समस्या का कोई न कोई समाधान निकल आता था। 
 
प्रमोशन के लिए पैसे नहीं थे, तो कराया 'भंडारा'  
आज के समय में जहां फिल्मों के प्रमोशन पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जाते हैं, वहीं 'हनुमान अंश' के मेकर्स के पास पब्लिसिटी के लिए बजट ही नहीं था। निर्देशक ने बताया, हमारे पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हमारा उद्देश्य नीम करोली बाबा के संदेश को लोगों तक पहुंचाना था। इसलिए हमने पारंपरिक विज्ञापनों के बजाय सेवा का मार्ग चुना। हमने अलग-अलग जगहों पर 8 विशाल भंडारों का आयोजन किया। यही भंडारे हमारा सबसे बड़ा प्रचार बने और लोगों के बीच फिल्म की बात फैलती चली गई। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
ईसा मसीह की पेंटिंग के सामने खड़े होकर सलमान खान ने बहन अर्पिता से बंधवाई राखी, वीडियो ने जीता फैंस का दिल

ईसा मसीह की पेंटिंग के सामने खड़े होकर सलमान खान ने बहन अर्पिता से बंधवाई राखी, वीडियो ने जीता फैंस का दिल

ईसा मसीह की पेंटिंग के सामने खड़े होकर सलमान खान ने बहन अर्पिता से बंधवाई राखी, वीडियो ने जीता फैंस का दिलबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने निजी जीवन और परिवार के साथ खास जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान के घर रक्षाबंधन का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया गया। सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आते ही तहलका मचा रहा है, जिसमें सलमान अपनी छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं।

India's Got Latent 2: ओरी ने समय रैना को दी धमकी, बोले- 'अपनी औकात में रहो', वायरल हुआ वीडियो

India's Got Latent 2: ओरी ने समय रैना को दी धमकी, बोले- 'अपनी औकात में रहो', वायरल हुआ वीडियोकॉमेडियन समय रैना का लोकप्रिय शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 एक बार फिर अपने बेबाक, अनफ़िल्टर्ड और मज़ाकिया अंदाज़ को लेकर इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में सेलिब्रिटी पैनलिस्ट्स के रूप में इंटरनेट सेंसेशन ओरहान अवत्रमाणि (ओरी), दिग्गज अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन निशांत सूरी और शेरोन वर्मा नज़र आए।

सैफ अली खान अटैक केस: हमलावर ने कोर्ट में कबूला अपना गुनाह, मांगी सजा में नरमी

सैफ अली खान अटैक केस: हमलावर ने कोर्ट में कबूला अपना गुनाह, मांगी सजा में नरमीबॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के मुंबई स्थित बांद्रा वाले घर में घुसकर चाकू से हमला करने के मामले में एक बेहद अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। घटना के लगभग डेढ़ साल बाद इस मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरिफुल इस्लाम ने अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई है।

यश की 'टॉक्सिक' में हिंसा और महिलाओं के चित्रण पर मचा हंगामा, अन्नामलाई ने सेंसर बोर्ड को घेरा

यश की 'टॉक्सिक' में हिंसा और महिलाओं के चित्रण पर मचा हंगामा, अन्नामलाई ने सेंसर बोर्ड को घेरासाउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी चर्चा हो रही है। सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे यश से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, रिलीज के साथ ही फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है।

‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ से ‘फूलों का तारों का’ तक, राखी के ये गीत हैं अमर

‘भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना’ से ‘फूलों का तारों का’ तक, राखी के ये गीत हैं अमररूपहले पर्दे पर भाई-बहन के अटूट स्नेह को प्रदर्शित करने वाले त्योहार रक्षा बंधन के गीतों ने कभी लंबे समय तक सिने प्रेमियों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी लेकिन अब तो बालीवुड के फिल्मकारों ने राखी पर आधारित गीतों के महत्व को भुला ही दिया है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।