10 करोड़ के बजट वाली 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर गदर, 22वें दिन 6.50 करोड़ रुपये कमाकर चौंकाया

बड़े बजट और नामचीन सितारों से सजी 'टॉक्सिक', 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' जैसी फिल्मों के शोर के बीच 10 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर एक साइलेंट ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी है। नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने महज 10 लाख रुपये की मामूली ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी, लेकिन पब्लिक डिमांड और माउथ पब्लिसिटी के दम पर 22वें दिन इसका कलेक्शन 6.50 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को छू गया है। रक्षाबंधन के मौके पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ऐसा चमत्कार किया है, जो फिल्म बिजनेस के पंडितों को भी हैरान कर रहा है।

फ्लॉप होने की कगार से मुनाफे तक का सफर

शुरुआती दिनों में 'हनुमान अंश' को बड़े बैनर की फिल्मों की वजह से सिनेमाघरों से लगभग हटा दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिल्म ने जो बाउंस बैक किया है, वह एक केस स्टडी है:

शोज में जबरदस्त उछाल: 7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म को शुरुआत में 250 स्क्रीन और 350 शोज मिले थे। 14 अगस्त को 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' की रिलीज के बाद यह सिकुड़कर सिर्फ 25 स्क्रीन और 30 शोज पर आ गई थी। लेकिन दर्शकों की भारी डिमांड ने थिएटर्स को शोज बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। 22वें दिन फिल्म 2,829 शोज के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है।

7 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म को शुरुआत में 250 स्क्रीन और 350 शोज मिले थे। 14 अगस्त को 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' की रिलीज के बाद यह सिकुड़कर सिर्फ 25 स्क्रीन और 30 शोज पर आ गई थी। लेकिन दर्शकों की भारी डिमांड ने थिएटर्स को शोज बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। 22वें दिन फिल्म 2,829 शोज के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है। मुनाफे में आई फिल्म: 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 11.98 करोड़ रुपये की कुल कमाई कर ली है। सिनेमाघरों में बढ़ते शोज और लगातार आ रहे कलेक्शन के बाद इसे अब आधिकारिक तौर पर हिट माना जा रहा है।

22 दिनों के कलेक्शन का रिपोर्ट कार्ड (खास आंकड़े)

फिल्म की कमाई का ग्राफ बताता है कि कैसे माउथ पब्लिसिटी ने इसे थिएटर्स में जिंदा रखा:

पहला हफ्ता: 355 शोज के साथ 10 लाख रुपये की ओपनिंग से शुरू होकर पहले रविवार को इसने 30 लाख रुपये कमाए।

355 शोज के साथ 10 लाख रुपये की ओपनिंग से शुरू होकर पहले रविवार को इसने 30 लाख रुपये कमाए। दूसरा हफ्ता (गिरावट का दौर): नई फिल्मों की रिलीज और स्क्रीन घटने से आठवें दिन से 14वें दिन तक फिल्म 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच ही सिमट गई।

नई फिल्मों की रिलीज और स्क्रीन घटने से आठवें दिन से 14वें दिन तक फिल्म 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच ही सिमट गई। तीसरा हफ्ता (तूफानी वापसी): शोज बढ़ने के साथ 16वें दिन फिल्म ने 85 लाख रुपये और 17वें दिन (रविवार) सीधे 2.20 करोड़ रुपये छापे।

शोज बढ़ने के साथ 16वें दिन फिल्म ने 85 लाख रुपये और 17वें दिन (रविवार) सीधे 2.20 करोड़ रुपये छापे। रक्षाबंधन का बंपर कलेक्शन: 19वें दिन (मंगलवार) 2.35 करोड़ रुपये कमाने के बाद, 22वें दिन (शुक्रवार/राखी) फिल्म का कलेक्शन सीधे 6.50 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

फिल्म की स्टारकास्ट और निर्माता

'हनुमान अंश' का निर्देशन और लेखन विशाल चतुर्वेदी ने किया है। फिल्म में चंदन आनंद, शोभिनव सत्या और पूर्णिमा तिवारी ने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। वहीं, रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और खुद विशाल चतुर्वेदी इस फिल्म के निर्माता हैं। बेहतरीन कंटेंट और मजबूत कहानी साबित कर रही है कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता के लिए सिर्फ बड़े बजट की नहीं, बल्कि दर्शकों से जुड़ने की जरूरत होती है।