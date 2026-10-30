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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (12:04 IST)

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें मेट्रो और एंट्री गेट की पूरी जानकारी

Diljit Dosanjh Delhi Concert 2026
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:07 IST)
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पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली में फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। 30 अक्टूबर को राजधानी के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले इस कॉन्सर्ट को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। 
 
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और आवाजाही से जुड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी कॉन्सर्ट में शामिल होने या इस इलाके से गुजरने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें।
दोपहर 1 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेंगे ट्रैफिक प्रतिबंध
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से आधी रात तक JLN स्टेडियम और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित रह सकती है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।
 
ट्रैफिक प्रतिबंधों का असर भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, आर्च बिशप मार्ग, चौथी एवेन्यू रोड और पांचवीं एवेन्यू रोड पर पड़ सकता है। इसके अलावा CGO कॉम्प्लेक्स, JLN स्टेडियम के आसपास की आंतरिक सड़कों, बारापुल्ला फ्लाईओवर के कुछ हिस्सों, दयाल सिंह कॉलेज रोड और लोधी कॉलोनी की सड़कों पर भी आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है।
 
इन 8 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन का रखें ध्यान
कॉन्सर्ट के दौरान वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने छह प्रमुख डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं। जरूरत पड़ने पर दो अतिरिक्त स्थानों पर भी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है।
 
लोधी रोड से दयाल सिंह कॉलेज रोड की ओर जाने वाले वाहनों को सीधे आगे बढ़ने के बजाय लोधी फ्लाईओवर की तरफ मोड़ा जाएगा। वहीं, लाला लाजपत राय मार्ग से JLN स्टेडियम की ओर आने वाले वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा।
 
इसके अलावा, लाला लाजपत राय मार्ग की स्लिप रोड से सूचना भवन की तरफ जाने वाले वाहनों को लोधी फ्लाईओवर की दिशा में भेजा जाएगा। भीष्म पितामह मार्ग से स्टेडियम के गेट नंबर 1 और कोटला मुबारकपुर की ओर जाने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
 
कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट से स्टेडियम के गेट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की तरफ जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजरना होगा। लोधी कॉलोनी रोड से पांचवीं एवेन्यू रोड की ओर आने वाले वाहनों को भी दूसरे मार्गों से निकाला जाएगा। ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ने पर कोटला मुबारकपुर और भीष्म पितामह मार्ग के कुछ अन्य जंक्शनों पर भी डायवर्जन लागू हो सकता है।
 
मेट्रो से पहुंचना रहेगा बेहतर विकल्प
ट्रैफिक जाम और पार्किंग की परेशानी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोगों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो से यात्रा करने की सलाह दी है। वायलेट लाइन से आने वाले यात्री JLN स्टेडियम या जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं। यहां से स्टेडियम के गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पैदल पहुंचने का विकल्प उपलब्ध है।
 
येलो लाइन से आने वाले यात्री INA मेट्रो स्टेशन तक पहुंचकर कैब या ऑटो की मदद से कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट जा सकते हैं। यहां से गेट नंबर 3, 6 और 8 की तरफ पहुंचना आसान होगा।
 
कॉन्सर्ट के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो को छोड़कर अन्य लाइनों पर सेवाएं आधी रात तक बढ़ाने की घोषणा की है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं।
 
कैब और ऑटो के लिए बनाए गए तीन पिकअप पॉइंट
कॉन्सर्ट में पहुंचने वाले लोगों की सुविधा के लिए कैब, ऑटो और अन्य वाहनों के पिकअप व ड्रॉप के लिए तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें आर्च बिशप मार्ग, लाल मस्जिद-प्रगति विहार और कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट शामिल हैं।
 
पहले दो स्थानों से स्टेडियम के गेट नंबर 13, 14 और 17 तक पहुंचा जा सकता है। वहीं, कुशक नाला बस डिपो रेड लाइट से गेट नंबर 3, 6 और 8 की तरफ जाने की सुविधा मिलेगी। पुलिस ने सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग और वाहनों को रोककर खड़ा करने से बचने की अपील की है।
 
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस सतर्क
दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर पहले सुरक्षा कारणों, कम समय में मिली सूचना और त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों के चलते अनुमति पर सवाल उठे थे। हालांकि, आयोजकों के साथ कई बैठकों और सुरक्षा योजना की समीक्षा के बाद पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।
 
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और एंबुलेंस सहित मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को रास्ता दें। किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की भी सलाह दी गई है।
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