‘हनुमान अंश’ फिल्म में ऐसा क्या है खास जो यह 'टॉक्सिक', 'आवारापन' को बॉक्स ऑफिस पर दे रही है टक्कर

भारतीय संत परंपरा में कुछ ऐसे नाम हैं, जिनका प्रभाव सिर्फ धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके विचार लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। नीम करौली बाबा भी ऐसे ही संतों में शामिल हैं, जिनकी सादगी, सेवा भावना और हनुमान भक्ति की कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवंत हैं। फिल्म ‘हनुमान अंश’ इसी आध्यात्मिक यात्रा को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।

स्वंभू मीडिया नेटवर्क्स और होली काउ होम प्रोडक्शंस की यह फिल्म नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बाबा के बचपन से लेकर संत बनने तक के सफर को भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश की है।

फिल्म की शुरुआत भोसले (चंदन आनंद) द्वारा अपने पोते को नीम करौली बाबा से जुड़ा एक पुराना किस्सा सुनाने से होती है। साल 1942 का दौर है, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और भोसले एक क्रांतिकारी के रूप में पुलिस से बच रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात बाबा से होती है, जो उनकी मदद करते हैं।

इसके बाद कहानी पहुंचती है बालक लक्ष्मी नारायण के जीवन पर। मां की मृत्यु के बाद भावनात्मक रूप से टूट चुका यह बच्चा घर छोड़ देता है। उसके मन में एक ही इच्छा है- ईश्वर को खोजना, ताकि शायद वह अपनी मां से फिर मिल सके। उसकी यह तलाश उसे गांवों, जंगलों, मंदिरों और नदियों के रास्ते एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है, जहां धीरे-धीरे उसका नजरिया बदलने लगता है।

ईश्वर की खोज करते-करते वह समझता है कि असली अध्यात्म केवल पूजा-पाठ में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने, हर इंसान से प्रेम करने और बिना किसी भेदभाव के सेवा करने में है।

‘हनुमान अंश’ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि फिल्म केवल चमत्कारों को दिखाने तक सीमित नहीं रहती। निर्देशक ने बाबा के व्यक्तित्व के उस पहलू को सामने रखा है, जहां करुणा और मानवता सबसे बड़ा संदेश बनकर उभरती है।

फिल्म में बाबा के जीवन से जुड़े कई चर्चित प्रसंगों को शामिल किया गया है। बचपन में प्रकृति और जीव-जंतुओं से उनका लगाव, मठ की जिम्मेदारी छोड़कर आगे बढ़ जाना, अंग्रेज अधिकारी द्वारा ट्रेन से उतारे जाने के बाद सामने आया घटनाक्रम जैसे प्रसंग कहानी को रोचक बनाते हैं।

हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म बाबा से जुड़े चमत्कारों को बिना ज्यादा विस्तार के दिखाकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दर्शकों को यह हिस्सा थोड़ा सतही लग सकता है।

विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म को भव्य बनाने के बजाय भावनाओं के सहारे आगे बढ़ाया है। उनका फोकस बाबा के बाहरी प्रभाव से ज्यादा उनके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति और सोच पर है।

फिल्म की पटकथा कई जगह प्रभावशाली है और संवाद भी कहानी के भाव को मजबूती देते हैं। हालांकि कहानी एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, जिसके कारण कुछ हिस्सों में गति धीमी महसूस होती है। बाबा की प्रसिद्धि किस तरह देश-दुनिया तक पहुंची, इस पहलू को थोड़ा और विस्तार दिया जा सकता था।

नीम करौली बाबा की भूमिका में शोभिनव सत्‍या ने शानदार काम किया है। उन्होंने बाबा के सहज स्वभाव, आध्यात्मिक ऊर्जा और बेपरवाह अंदाज को पर्दे पर प्रभावी तरीके से उतारा है।

बाल कलाकार विहान एस हेगड़े ने लक्ष्मी नारायण के किरदार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। चंदन आनंद, अनिल रस्तोगी और पूर्णिमा तिवारी ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। सीमित स्क्रीन समय में भी कई सहायक कलाकार कहानी को मजबूती देते हैं।

फिल्म का संगीत कहानी के भाव को आगे बढ़ाता है। भक्ति से जुड़े गीत फिल्म के माहौल को आध्यात्मिक रंग देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई दृश्यों में प्रभाव छोड़ता है। सिनेमैटोग्राफी और कला निर्देशन फिल्म के समय और परिवेश को स्थापित करने में मदद करते हैं।

फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यह विषय मुख्य रूप से उन दर्शकों से ज्यादा जुड़ाव बनाएगा, जो नीम करौली बाबा या आध्यात्मिक कहानियों में रुचि रखते हैं। कुछ हिस्सों में कहानी धीमी लगती है और कुछ घटनाओं को और गहराई दी जा सकती थी।

इसके बावजूद ‘हनुमान अंश’ एक संत की जीवनी से ज्यादा इंसान के भीतर मौजूद करुणा और सेवा भाव की कहानी बनकर सामने आती है।

कुल मिलाकर ‘हनुमान अंश’ नीम करौली बाबा के जीवन, उनकी हनुमान भक्ति और मानव सेवा के संदेश को सरल तरीके से पेश करने वाली फिल्म है। यह फिल्म चमत्कारों से ज्यादा उस विचार को महत्व देती है कि सच्ची आध्यात्मिकता इंसान के प्रति प्रेम और मदद में छिपी है। बाबा के जीवन और दर्शन को करीब से समझने की इच्छा रखने वाले दर्शकों के लिए यह एक भावनात्मक अनुभव साबित हो सकती है।