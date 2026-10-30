आमिर खान ने पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मनाया पहला करवा चौथ, रॉयल ब्लू सूट में छाईं मिसेज खान

बॉलीवुड में करवा चौथ के पावन पर्व की रौनक रही। हर साल की तरह इस बार भी हिंदी सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारों ने पारंपरिक अंदाज में इस त्योहार को मनाया। मुंबई के जुहू स्थित अनिल कपूर और सुनीता कपूर के आवास पर आयोजित वार्षिक उत्सव में फिल्म जगत के बड़े चेहरे एक छत के नीचे जमा हुए।

हालांकि, इस पूरी महफिल का सबसे खास केंद्र रहे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट, जिन्होंने शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ एक साथ मनाया। जुहू में आयोजित इस भव्य उत्सव में जैसे ही आमिर खान अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट का हाथ थामे पहुंचे, सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। दोनों का सादगी भरा अंदाज पैपराजी और फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

VIDEO | Mumbai: Aamir Khan and Gauri Spratt arrive at Anil Kapoor's residence for Karwa Chauth celebrations. #KarwaChauth2026 #AAMIRKHAN https://t.co/EPSKZ3UK1V — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026

इस खास मौके पर लुक की बात करें तो आमिर खान ने ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन का एक सिंपल और एथनिक कुर्ता सेट पहना था। वहीं उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट ने रॉयल ब्लू रंग के बनारसी सूट में एंट्री ली। गौरी ने बहुत ही कम एसेसरीज और सटल मेकअप के साथ अपने ट्रेडिशनल लुक को पूरा किया था, जो उन पर बेहद फब रहा था।

बता दें कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने इसी साल 5 जुलाई 2026 को बांद्रा स्थित अपने घर पर बेहद निजी और रजिस्टर्ड सेरेमनी में शादी रचाई थी। शादी के बाद किसी बड़े बॉलीवुड त्योहार के मंच पर यह उनकी बतौर शादीशुदा जोड़ा पहली मौजूदगी थी।

सुनीता कपूर के घर जमा हुआ सितारों का मेला

सुनीता कपूर द्वारा होस्ट की जाने वाली यह पारंपरिक करवा चौथ पूजा बॉलीवुड में काफी प्रसिद्ध है। इस साल भी फिल्म जगत से कई नामचीन हस्तियां इस जश्न का हिस्सा बनीं।