मिर्जापुर द मूवी: भौकाल अब बड़े पर्दे पर रिलीज को तैयार, जानें कहानी से लेकर स्टारकास्ट तक सब कुछ

ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद, 'मिर्जापुर' का भौकाल अब सीधे सिनेमाघरों में दस्तक दे रहा है। खून, सत्ता और बदले की यह कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, हिंसक और चौंकाने वाली होने वाली है। फिल्म देखने जाने से पहले यहां जानें इससे जुड़ी हर जरूरी डिटेल:

फिल्म की कहानी (Story)

बड़े पर्दे पर आ रही यह फिल्म 'मिर्जापुर' के सीजन वन की टाइमलाइन और दुनिया में सेट की गई है। मिर्जापुर की गद्दी की जंग इस बार और भी खौफनाक हो गई है। कहानी में पुराने दुश्मनों की वापसी होगी और सत्ता के नए दावेदार शहर के हिंसक अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल करने के लिए एक-दूसरे के खून के प्यासे नजर आएंगे। पुराने हिसाब-किताब चुकता किए जाएंगे और गद्दी का यह खेल एक बिल्कुल नए स्तर पर जाएगा।

फिल्म की खास बातें

मुन्ना और बबलू की वापसी: दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि जो किरदार सीरीज़ में मारे जा चुके थे, वे इस फिल्म के जरिए वापस लौट रहे हैं। मुन्ना भैया फिर से अपने चिर-परिचित अंदाज में दिखेंगे।

नए 'बबलू पंडित' की एंट्री: विक्रांत मैसी की जगह इस बार 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार (जीतू भैया) बबलू पंडित के किरदार में नजर आएंगे।

विक्रांत मैसी की जगह इस बार 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार (जीतू भैया) बबलू पंडित के किरदार में नजर आएंगे। लंबा रनटाइम: यह एक फुल-लेंथ एपिक क्राइम ड्रामा है, जिसका रनटाइम 197 मिनट (लगभग 3 घंटे 17 मिनट) है।

यह एक फुल-लेंथ एपिक क्राइम ड्रामा है, जिसका रनटाइम 197 मिनट (लगभग 3 घंटे 17 मिनट) है। सेंसर बोर्ड की 'A' रेटिंग: सीरीज़ की तरह ही फिल्म में भी भरपूर एक्शन, वायलेंस और इंटेंस सीन्स हैं, जिसके चलते इसे 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट मिला है।

स्टारकास्ट (Star Cast)

फिल्म में पुरानी और नई कास्ट का शानदार संगम देखने को मिलेगा:

पंकज त्रिपाठी: अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया

अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया अली फजल: गुड्डू पंडित

गुड्डू पंडित दिव्येंदु: मुन्ना त्रिपाठी

मुन्ना त्रिपाठी जितेंद्र कुमार: बबलू पंडित

बबलू पंडित अन्य प्रमुख चेहरे: श्वेता त्रिपाठी (गोलू गुप्ता), श्रिया पिलगांवकर (स्वीटी गुप्ता), रसिका दुगल (बीना त्रिपाठी), अभिषेक बनर्जी (कंपाउंडर), और हर्षिता गौर (डिंपी पंडित)।

श्वेता त्रिपाठी (गोलू गुप्ता), श्रिया पिलगांवकर (स्वीटी गुप्ता), रसिका दुगल (बीना त्रिपाठी), अभिषेक बनर्जी (कंपाउंडर), और हर्षिता गौर (डिंपी पंडित)। नए एडिशन: रवि किशन, मोहित मलिक और सोनल चौहान भी इस हिंसक यूनिवर्स का हिस्सा बन रहे हैं।

रिलीज़ डेट और निर्देशक (Release Date & Director)