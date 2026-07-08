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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (16:59 IST)

'कंपाउंडर सुबोध' बनकर आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं अभिषेक बनर्जी, 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज़ से पहले कही दिल की बात

Mirzapur The Movie
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (16:59 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (17:00 IST)
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भारत की सबसे बड़ी ओटीटी फ्रेंचाइजी 'मिर्जापुर' अब 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ इतिहास रचने जा रही है। पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा और अली फज़ल स्टारर यह फिल्म बड़े पर्दे पर आने वाली पहली भारतीय स्ट्रीमिंग फ्रेंचाइजी बनने जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए इसके टीजर ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है और इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। 
 
जैसे-जैसे फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, फैंस एक बार फिर उन आइकॉनिक किरदारों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों में पॉप-कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। इन सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक है अभिषेक बनर्जी का कंपाउंडर सुबोध, जिसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। 
 
हाल ही में अभिषेक ने बताया कि एक फैन ने उन्हें "कंपाउंडर सुबोध" कहकर पहचाना, जिसे उन्होंने हर अभिनेता का सपना बताया। उन्होंने कहा, हां, जना और हथौड़ा त्यागी। मुझे लगता है कि लोग आज भी मुझे मेरे नाम से ज्यादा इन किरदारों के नाम से जानते हैं और मुझे इससे सच में बहुत खुशी होती है। 
अभिषेक ने कहा, जब आपके किरदार लोगों को पसंद आते हैं, तो उनसे एक अलग रिश्ता बन जाता है। अभी मैं यहां आ रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोककर कहा, 'अरे, मिर्जापुर वाला कंपाउंडर।' उसने मुझे इसी तरह याद रखा। मैं अपने दर्शकों के साथ बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहता हूं।
 
अपने अभिनय सफर के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, अभी तो सफर बहुत लंबा है, यह तो बस शुरुआत है। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि लोग मुझे मेरे काम और मेरी एक्टिंग से पहचानें, न कि मैं असल जिंदगी में कैसा हूं। और मुझे जो काम मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।
 
फिल्म की स्टारकास्ट को और दमदार बनाते हुए इसमें अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस चौहान भी नजर आएंगे। ये सभी मिलकर मिर्जापुर की दुनिया के एक अनकहे और भव्य अध्याय को बड़े पर्दे पर लेकर आने वाले हैं।
 
'मिर्जापुर: द मूवी' को अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, वहीं कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी इसके सह-निर्माता हैं। यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में भव्य तरीके से रिलीज होगी।
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