बुधवार, 24 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. mirzapur the movie first look posters kaleen bhaiya munna guddu
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : बुधवार, 24 जून 2026 (17:29 IST)

गद्दी की जंग फिर होगी शुरू, 'मिर्जापुर: द मूवी' से सामने आया कालीन भैया, मुन्ना और गुड्डू का फर्स्ट लुक

Mirzapur The Movie
'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल होने वाले फिल्म के टीजर लॉन्च से पहले, मेकर्स ने फर्स्ट-लुक्स कैरेक्टर पोस्टर्स की एक सीरीज जारी की है, जिसमें आइकॉनिक गद्दी, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया नजर आ रहे हैं। 
 
"गद्दी है तो हम हैं" के संदेश के साथ, ये पोस्टर्स उस पावर, विरासत और दुश्मनी की याद दिलाते हैं जिसने मिर्जापुर की दुनिया को पहचान दी है, और इसने फैन्स के बीच तुरंत एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।
​इस खुलासे ने इंटरनेट पर अभी से ही बज पैदा कर दिया है, जहां दर्शक मिर्जापुर की दुनिया को याद कर रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि इसके बड़े पर्दे वाले चैप्टर में क्या होने वाला है। कल आने वाले टीज़र के साथ, यह उत्सुकता और ज्यादा बढ़ने वाली है।
 
​सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए, मेकर्स ने पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया का फर्स्ट-लुक कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किया और लिखा, जो आया है, वह जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। आपका स्वागत करते हैं बड़े पर्दे पर। #MirzapurTheMovie, टीज़र कल दोपहर 12 बजे आ रहा है। रिमाइंडर सेट कर लें और सबसे पहले टीज़र देखें।

 
मेकर्स ने अली फज़ल यानी गुड्डू भैया का फर्स्ट-लुक कैरेक्टर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। गुड्डू भैया आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, तैयार हैं ना? #MirzapurTheMovie, टीज़र कल दोपहर 12 बजे आ रहा है। रिमाइंडर सेट कर लें और सबसे पहले टीज़र देखें।
 
दिव्येंदु यानी मुन्ना भैया का फर्स्ट-लुक कैरेक्टर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, हिंदी फिलम के हीरो हैं हम, कहा था ना, हम अमर हैं। ​मुन्ना भैया का भौकाल, अब बड़े पर्दे पर। #MirzapurTheMovie, टीज़र कल दोपहर 12 बजे आ रहा है। रिमाइंडर सेट कर लें और सबसे पहले टीज़र देखें। ​देखिए #MirzapurTheMovie सिर्फ सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु में। 
 
अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंटेड, 'मिर्जापुर: द मूवी' गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड, पुनीत कृष्णा द्वारा रिटेन और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस्ड है। यह फिल्म कासिम जगमागिया और विशाल रामचंद्रनी द्वारा को-प्रोड्यूस्ड है, फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है और 4 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गद्दी की जंग फिर होगी शुरू, 'मिर्जापुर: द मूवी' से सामने आया कालीन भैया, मुन्ना और गुड्डू का फर्स्ट लुक

गद्दी की जंग फिर होगी शुरू, 'मिर्जापुर: द मूवी' से सामने आया कालीन भैया, मुन्ना और गुड्डू का फर्स्ट लुक'मिर्जापुर: द मूवी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल होने वाले फिल्म के टीजर लॉन्च से पहले, मेकर्स ने फर्स्ट-लुक्स कैरेक्टर पोस्टर्स की एक सीरीज जारी की है, जिसमें आइकॉनिक गद्दी, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया नजर आ रहे हैं।

'तारक मेहता' के बाघा पर टूटा दुखों का पहाड़, तन्मय वेकारिया के पिता का निधन

'तारक मेहता' के बाघा पर टूटा दुखों का पहाड़, तन्मय वेकारिया के पिता का निधनफेमस कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बाघा का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तन्मय के ‍पिता मशहूर गुजराती एक्टर अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी CINTAA ने दी है।

'दुल्हनिया ले आएगी' का फर्स्ट लुक रिलीज, हटके अंदाज में दिखीं खुशाली कुमार

'दुल्हनिया ले आएगी' का फर्स्ट लुक रिलीज, हटके अंदाज में दिखीं खुशाली कुमारएक्ट्रेस खुशाली कुमार की अपकमिंग पारिवारिक मनोरंजक फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर में खुशाली कुमार एक अनोखे ब्राइडल अवतार में नजर आ रही हैं, जिसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है।

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आएगा 10 साल का महा-लीप, जेल से लौटेंगी तुलसी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आएगा 10 साल का महा-लीप, जेल से लौटेंगी तुलसीभारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और दर्शकों के पसंदीदा धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भावुक कर देने वाला मोड़ आने वाला है। मेकर्स शो की कहानी को एक नया और रोमांचक विस्तार देने के लिए तैयार हैं।

रोनाल्डो, नेमार और ड्रेक जैसे खास लोगों की लिस्ट में शामिल हुईं उर्वशी रौतेला, खरीदीं 90 करोड़ की दो बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकार

रोनाल्डो, नेमार और ड्रेक जैसे खास लोगों की लिस्ट में शामिल हुईं उर्वशी रौतेला, खरीदीं 90 करोड़ की दो बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकारग्लोबल स्टार उर्वशी रौतेला ने अपनी शानदार लाइफस्टाइल में एक और बेहतरीन चीज शामिल करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खबर है कि उर्वशी ने एक नहीं, बल्कि दो बेहद खास बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकार खरीदी हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com