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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (12:40 IST)

अनूप सोनी के बाद अब अजय देवगन संभालेंगे 'क्राइम पेट्रोल' की कमान, 'क्राइम का करंट' में सिखाएंगे सतर्कता का पाठ

Ajay Devgn
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (12:43 IST)
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डिजिटल अपराध और सोशल मीडिया के दौर में इंसानी फितरत किस तरह बदल रही है, इसी कड़वे सच से रूबरू कराने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का बहुचर्चित शो 'क्राइम पेट्रोल' आ रहा है। हालांकि, इस बार दर्शकों को सतर्क करने का अंदाज बिल्कुल खास और धमाकेदार होने वाला है। भारतीय सिनेमा में पुलिस अधिकारी और गंभीर किरदारों से दिल जीतने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन अब छोटे पर्दे पर इस प्रतिष्ठित शो को होस्ट करते नजर आएंगे।  
 
अजय देवगन के साथ 'क्राइम पेट्रोल - क्राइम का करंट सीजन' का प्रीमियर 31 अगस्त 2026 को सोनी टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर हो रहा है। यह शो सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे 'कौन बनेगा करोड़पति' के तुरंत बाद प्रसारित किया जाएगा। 
डिजिटल फ्रॉड और अपराध के नए पैटर्न्स पर प्रहार
'क्राइम का करंट' सीजन का मुख्य फोकस उन आपराधिक मामलों पर है, जो हमारे आसपास की आम जिंदगी और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं। सोशल मीडिया के कारण बढ़ते अपराध, साइबर फ्रॉड, और इंसानी रिश्तों के बीच बदलते समीकरणों को इस सीजन में नाटकीय रूप से पेश किया जाएगा।  
 
अजय देवगन अपने चिर-परिचित बेबाक अंदाज और कड़क आवाज में दर्शकों को अपराध की वास्तविकताओं से वाकिफ कराएंगे। शो में वे एक सजग गाइड की तरह दर्शकों से सीधे बात करते हुए यह समझाएंगे कि परिस्थितियां कैसे किसी सामान्य व्यक्ति को भी जघन्य अपराध की ओर धकेल देती हैं। 
 
"डरना नहीं, सावधान रहना है": अजय देवगन का नया संदेश  
अनूप सोनी के मशहूर संवाद "सावधान रहें, सतर्क रहें" के बाद अब अजय देवगन का नया मूलमंत्र दर्शकों को हौसला देने वाला है। शो के प्रोमो में अजय देवगन एक ठोस रीएश्योरेंस के साथ कहते नजर आते हैं—"मैं रहूंगा आपके साथ"।  
शो से अपने जुड़ाव और इसकी जिम्मेदारी पर बात करते हुए अजय देवगन कहते हैं, क्राइम पेट्रोल जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म से जुड़ना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह है। इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसकी कहानियां किसी काल्पनिक पटकथा पर नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। कई मामले इतने चौंकाने वाले होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं। 
 
उन्होंने कहा, इसके साथ ही यह शो उन पुलिस अधिकारियों और जांच एजेंसियों के धैर्य और कड़ी मेहनत को भी सामने लाता है जो इन मामलों को सुलझाते हैं। मेरा मानना है कि यह शो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है; यह समाज के लिए एक आँखें खोल देने वाला अनुभव है। यह युवाओं, परिवारों और बुजुर्गों—सभी को यह याद दिलाता है कि किसी पर भी अंधा विश्वास न करें और अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहें।
 
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