पलक तिवारी का बोल्ड ट्रेडिशनल लुक वायरल, सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर मचा तहलका

बॉलीवुड की उभरती हुई स्टार और फैशन आइकन पलक तिवारी जब भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, वह देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं। हाल ही में पलक ने अपनी सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। तस्वीरों में पलक तिवारी ट्रेडिशनल और वेस्टर्न फ्यूजन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करती नजर आ रही हैं।

पलक तिवारी के इस स्टनिंग आउटफिट की बात करें तो उन्होंने पेस्टल पिंक और आइवरी टोन का बेस वाला लहंगा पहना है। लहंगे पर पर्पल, मैजेंटा और स्पार्कलिंग बीड्स व सीक्वेंस की बारीक और भारी हैंड एंब्रॉयडरी की गई है।

लहंगे का सबसे मुख्य आकर्षण उनका अपर अटायर है। पलक ने प्लंजिंग नेकलाइन और ऑफ-शोल्डर स्टाइल वाली क्रिस्टल एंब्रॉयडर्ड कोर्सेट चोली कैरी की है। इस स्ट्रैपलेस-लुक चोली पर बारीक मोतियों का काम और शीर नेट की लेयरिंग दी गई है। साथ ही लहंगे के साथ मैचिंग शीर दुपट्टा फर्श तक लहराता हुआ उनके लुक में एक रॉयल और एथिरियल टच जोड़ रहा है।

इस पूरे फोटोशूट में पलक तिवारी के पोज और फेशियल एक्सप्रेशंस मुख्य आकर्षण हैं। उनकी नशीली और कातिलाना निगाहें किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी हैं। पलक की पतली कमर, परफेक्ट टोंड फिगर और बोल्ड सिड्यूसिंग पोजेस हर फोटो को और अधिक अट्रैक्टिव बना रहे हैं।

पलक तिवारी के ब्यूटी और मेकअप लुक ने उनके इस आउटफिट को और ज्यादा निखार दिया है। उन्होंने अपने आउटफिट से मैच करता हुआ मोनोक्रोमैटिक पर्पल और मेश पिंक आईशैडो इस्तेमाल किया है। बालों को उन्होंने मिडिल पार्टीशन के साथ सॉफ्ट बाउंसी वेव्स में खुला छोड़ा है।

अपने इस हैवी और अट्रैक्टिव लुक को बैलेंस करने के लिए पलक ने मिनिमल ज्वैलरी चुनी है। उन्होंने गले को पूरी तरह खाली रखा है ताकि कोर्सेट का कट और कटआउट हाइलाइट हो सके, जबकि कानों में डैंगलर इयररिंग्स और हाथों में स्टेटमेंट पर्पल रिंग्स पहनकर अपने लुक को पूरा किया है।

पलक तिवारी का यह ग्लैमरस अवतार पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। फैंस कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट वाले इमोजी की बारिश कर रहे हैं। कोई उन्हें 'स्टनिंग' कह रहा है तो कोई 'बॉलीवुड की अगली फैशन क्वीन'।