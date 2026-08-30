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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (17:23 IST)

बिना बॉलीवुड डेब्यू यश का बड़ा धमाका, 'टॉक्सिक' के हिंदी वर्जन ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

Yash Toxic
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (17:25 IST)
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भारतीय सिनेमा के 'रॉकिंग स्टार' यश की मोस्टअवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 'KGF Chapter 2' की ऐतिहासिक सफलता के लगभग चार साल लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर लौटे यश की नई पैन-इंडिया फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ ने देशभर के सिनेमाघरों में सुनामी ला दी है। 
 
फिल्म के हिंदी वर्जन ने रिलीज के महज 4 दिनों के भीतर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए नेट का जादुई आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।  
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही जबरदस्त बज बना हुआ था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म के हिंदी संस्करण ने पहले ही दिन 55.40 करोड़ रुपए नेट का धमाकेदार कलेक्शन दर्ज किया।  
 
शुरुआती दिन की इस बंपर ओपनिंग के बाद वीकेंड पर भी दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमाघरों की ओर उमड़ी। मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े हिंदी बेल्ट के सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, लगभग हर जगह फिलम को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चार दिनों के लगातार शानदार प्रदर्शन के बदौलत फिल्म के हिंदी वर्जन ने तेजी से 100 करोड़ रुपए नेट की कमाई का आंकड़ा छू लिया है।  
 
बिना बॉलीवुड डेब्यू के हिंदी बेल्ट पर जमाया कब्जा
आमतौर पर किसी भी दक्षिण भारतीय सितारे को हिंदी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने में वर्षों का समय लगता है। लेकिन यश का मामला बिल्कुल अलग है। बिना किसी औपचारिक बॉलीवुड या हिंदी फिल्म डेब्यू के भी यश ने उत्तर भारत के कोने-कोने में अपनी एक अटूट और मजबूत फैन फॉलोइंग तैयार कर ली है। 'टॉक्सिक' में उनकी दमदार और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों द्वारा फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बताया जा रहा है। 

 
फिल्म की मजबूत स्टार कास्ट और तकनीकी पक्ष
'टॉक्सिक' केवल यश के स्टारडम के दम पर ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन कंटेंट और बड़े पैमाने की स्टारकास्ट के कारण भी चर्चा में है। फिल्म में यश के साथ भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। नयनतारा और कियारा आडवाणी फिल्म में मुख्य और प्रभावशाली भूमिकाओं में हैं। तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी ने अपने-अपने किरदारों से कहानी में बेहतरीन तड़का लगाया है।
 
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशिका गीतू मोहनदास ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। एक महिला निर्देशक का इतने बड़े पैमाने की डार्क एक्शन-ड्रामा फिल्म को इतने प्रभावी ढंग से तराशना आलोचकों को खूब भा रहा है। फिल्म का निर्माण वेंकट के. नारायण ने केवीएन प्रोडक्शंस और यश के बैनर मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तले संयुक्त रूप से किया है।
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