हाथों में हथियार और चेहरे पर गुस्सा लिए 'मैसा' के गाने 'ओसे रामुलम्मा' में दिखा रश्मिका मंदाना का जबरदस्त अवतार

फिल्म 'मैसा' के हाल ही में रिलीज़ हुए टीजर को देश भर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। दर्शकों से लेकर आलोचकों तक से फिल्म ने अपनी रॉ एनर्जी, ग्रैंड स्केल और इंटेंस एटमॉस्फियर के लिए खूब तारीफ अपने नाम की है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस चीज ने मैसा को एक अनोखे सिनेमैटिक कहानी में स्थापित कर दिया है।

बहुत सी भारतीय फिल्म मास एक्शन ड्रामा की कहानी में मजबूत मां और बेटे के रिश्ते को दिखाती हैं, जैसे बाहुबली और KGF, लेकिन मैसा इससे अलग है क्योंकि इसमें मेकर्स नए और एक मजबूत भावनात्मक पक्ष को पेश करने वाले हैं। दरअसल, फिल्म में आदिवासी भूमि की पृष्ठभूमि पर बाप और बेटी के बीच की मजबूत जोड़ी देखने मिलने वाली है।

फिल्म की रिलीज़ डेट नजदीक आने के साथ, मेकर्स ने मैसा के करीब उत्साह को बढ़ाते हुए ‘ओसे रामुलम्मा’ (Osey Ramulamma) गाने का लिरिकल वीडियो जबरदस्त नए पोस्टर के साथ रिलीज़ कर दिया है। पोस्टर में रश्मिका मंदाना को हाथ में हथियार लिए रफ, दमदार और बेहद इंटेंस लुक में देखा जा सकता है। पोस्टर में रश्मिका मिट्टी और पत्थर पर की गई पारंपरिक नक्काशी वाले बैकग्राउंड के सामने खड़ी हैं। फिल्म की दुनिया में फिट बैठते हुए नजर आ रहे विजुअल्स बागी और बेखौफ मूड खुद में लिए हुए हैं।

‘ओसे रामुलम्मा’ गाने की भावनाएं मैसा की रिलीज़ से पहले का माहौल मजबूत कर रही है। बता दें कि इस गाने का म्यूजिक जैक्स बिजॉय ने दिया है, इसे वंदेमातरम श्रीनिवास ने गाया है और इसके बोल सुद्दाला अशोक तेजा ने लिखे हैं। वहीं, गाने को आदित्य म्यूजिक द्वारा समर्थन दिया गया है।

रविंद्र पुल्ले के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अनफॉर्मुला फिल्म्स के बैनर तले अजय साईपुरेड्डी, अनिल सैय्यापुरेड्डी और वीरासाई गोपा ने प्रोड्यूस किया है, जबकि श्रीकांत रेड्डी साठी इसके को-प्रोड्यूसर हैं। फिल्म की कहानी का रफ अंदाज और इमोशनल कनेक्शन पहले ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। फिल्म में रश्मिका मंदाना के साथ समुथिरकानी और शिवा कंडुकुरी भी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी श्रेयस कृष्णा द्वारा की गई है।

पैन इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इस फिल्म में पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में नजर आएंगी। 'मैसा' भारत की पहली ऐसी पैन इंडिया फिल्म बताई जा रही है, जिसमें लीड रोल में एक महिला हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ पिता और बेटी के रिश्ते की इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।