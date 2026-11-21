बच्चों और महिलाओं के दर्द को दिखाएगी SAVE THE GOD, IFFI 2026 में मिली जगह

सुनील जैन (Cult Digital) और नीरज कुमार मिश्रा (Anirati Films) द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म SAVE THE GOD का चयन 57वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव (IFFI), गोवा की गैर-फीचर फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से किया गया है। नीरज कुमार मिश्रा द्वारा लिखित एवं निर्देशित इस फिल्म में सान्या ठाकुर और कियांश संकलेचा ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।

महोत्सव की इस वर्ष की थीम ‘Stories Without Borders’ (सीमाओं से परे कहानियाँ) की भावना से जुड़ती यह फिल्म भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक सीमाओं से परे जाकर मानवता, करुणा और युद्ध की भयावह मानवीय कीमत जैसे सार्वभौमिक विषयों को सामने लाती है।

भारतीय दर्शन के शाश्वत सिद्धांत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ में निहित यह फिल्म एक ऐसे संसार को एक बच्चे की निष्कपट, किंतु गहरे सवाल उठाती दृष्टि से देखती है, जो लगातार घृणा, हिंसा और संघर्ष की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है। यह फिल्म युद्धों में बिखरते बचपन और उन मासूम महिलाओं एवं बच्चों की पीड़ा को रेखांकित करती है, जो ऐसे युद्धों की कीमत चुकाने को विवश हैं, जिनका चुनाव उन्होंने कभी किया ही नहीं।

मानवता के प्रति एक संवेदनशील अपील के रूप में परिकल्पित यह फिल्म सत्ता और निर्णय लेने की स्थिति में बैठे लोगों से आग्रह करती है कि वे राजनीति, विचारधाराओं और क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता दें। फिल्म का केंद्रीय संदेश सरल, किंतु गहरा है—मानवता को बचाना उस युद्ध को जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए।

फिल्म के चयन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा ने कहा, कुछ फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, जबकि कुछ फिल्मों का जन्म इस गहरी आवश्यकता से होता है कि दुनिया तक कोई ऐसी बात पहुँचाई जाए, जिसे सुनना और समझना ज़रूरी है। SAVE THE GOD मानवता को एक बच्चे की आँखों से देखने और उस घृणा एवं हिंसा पर सवाल उठाने का हमारा एक विनम्र प्रयास है, जिसे हमने अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मान लिया है।

नीरज कुमार मिश्रा एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता लेखक, निर्देशक एवं निर्माता हैं। भारतीय दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन जगत में उन्हें दो दशकों से अधिक का अनुभव है। उनका रचनात्मक सफर लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रमों, मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा और स्वतंत्र फिल्म निर्माण तक विस्तृत है। वे वर्ष 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म Baaghi 2 के पटकथा लेखक भी रहे हैं।