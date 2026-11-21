O.M.: Operation Mole रिव्यू: लाल चंदन की तस्करी, खूनी खेल और अंडरकवर मिशन, लेकिन रोमांच की कसौटी पर कमजोर

O.M.: Operation Mole रिव्यू: लाल चंदन की तस्करी, खूनी खेल और अंडरकवर मिशन, लेकिन रोमांच की कसौटी पर कमजोर

कुछ फिल्में अपने विषय से बांधती हैं, तो कुछ अपने सितारों से। धनुष, ममूटी और साई पल्लवी की पहली जुगलबंदी वाली 'O.M.: Operation Mole' दोनों का भरोसा दिलाती है। लाल चंदन की तस्करी, अपराध की दुनिया का खूनी कारोबार और दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे बेनकाब करने का मिशन, एक दमदार क्राइम थ्रिलर के लिए इससे बेहतर जमीन क्या होगी? फिल्म शुरुआत में इस उम्मीद को हवा भी देती है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी की धार कुंद पड़ने लगती है। सितारों का दम अंत तक बना रहता है, मगर कमजोर पटकथा और करीब तीन घंटे की लंबाई उनका पूरा साथ नहीं दे पाती।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद की पृष्ठभूमि पर बनी यह कहानी चित्तूर और शेषाचलम के जंगलों में फैले लाल चंदन की तस्करी के अवैध नेटवर्क के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस सिंडिकेट को खत्म करने के लिए पुलिस एक विशेष टास्क फोर्स बनाती है, जिसकी कमान तेजतर्रार एएसपी नित्या रेड्डी (साई पल्लवी) के हाथों में है। उनका मुख्य निशाना है बर्मा कार्तिकेयन उर्फ सिया (ममूटी), जो तस्करी के इस बड़े साम्राज्य को संचालित करता है।

सिया के गिरोह में सेंध लगाने के लिए पुलिस अधिकारी पझनीवेल उर्फ थिरु/पलानी (धनुष) को अंडरकवर एजेंट बनकर उसके बीच जाना पड़ता है। उसे अपराधियों का भरोसा जीतना है और अपनी असली पहचान भी छिपानी है। इस खतरनाक मिशन के बीच पलानी की निजी जिंदगी भी दांव पर लगती है, जहां उसकी पत्नी रोजा (श्रीलीला) का बढ़ता शक एक अलग तनाव पैदा करता है। लेकिन असली उलझन तब शुरू होती है जब सिया और पलानी के बीच एक गहरा विश्वास और भाईचारे जैसा रिश्ता पनपने लगता है, जो कहीं न कहीं मणिरत्नम की क्लासिक फिल्म 'थलापति' की याद दिलाता है।

निर्देशक राजकुमार पेरियासामी शुरुआती हिस्से में इस जाने-पहचाने अंडरकवर फॉर्मूले को दिलचस्प बनाए रखते हैं। किरदारों की सधी हुई स्थापना और धनुष की प्रभावशाली एंट्री फिल्म के पक्ष में काम करती है। इंटरवल के आसपास आने वाला भावनात्मक मोड़ कहानी को एक नई दिशा भी देता है।

फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका दूसरा हिस्सा और लगभग 3 घंटे (2 घंटे 58 मिनट) की अवधि है। यहां पटकथा अपना फोकस खोने लगती है। फिल्म आदिवासियों के शोषण और भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था जैसे गंभीर सामाजिक सवाल उठाती तो है, लेकिन उन पर गहराई से बात करने के बजाय सतही तौर पर आगे बढ़ जाती है।

एक तरफ सिया को बेहद ताकतवर दिखाया गया है, मगर किरदार की कमजोर लिखावट के कारण वह अपेक्षित खौफ पैदा नहीं कर पाता। दूसरी ओर, पुलिस का अपराधियों तक पहुंचना कई बार इतना आसान लगता है कि थ्रिलर का रोमांच ही गायब हो जाता है।

जंगल में फिल्माया गया फाइट सीक्वेंस जरूर असर छोड़ता है, लेकिन जेल के भीतर का एक्शन उतना रोमांचक नहीं बन पाता। 'पुष्पा' जैसी फिल्मों के बाद लाल चंदन की तस्करी पर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं, ऐसे में पुराने फिल्मी फॉर्मूले और जल्दबाजी में समेटा गया क्लाइमेक्स थोड़ा निराश करते हैं।

अभिनय के मोर्चे पर फिल्म को सबसे बड़ा सहारा धनुष और साई पल्लवी से मिलता है। पलानी के किरदार में धनुष पूरी तरह जमे हैं। निर्देशक ने उन्हें हर जगह अजेय नायक दिखाने के बजाय एक ऐसे इंसान के रूप में पेश किया है जो भावनात्मक रूप से टूटता भी है, और धनुष ने इस द्वंद्व को बखूबी जिया है। एक्शन हो या हल्के-फुल्के पल, वह कमजोर दृश्यों में भी जान फूंक देते हैं।

साई पल्लवी नित्या रेड्डी के रूप में फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। अपने पिता और पति को खोने के दर्द को अपनी ताकत बनाकर अपराध की जड़ खत्म करने निकली एक अधिकारी के रूप में उनका संयम, अनुशासन और आत्मविश्वास प्रभावित करता है।

ममूटी सिया के रूप में अपने रौब और खामोशी से प्रभाव छोड़ते हैं, खासकर उन पलों में जब उन्हें अपनों से धोखे का अहसास होता है, हालांकि कमजोर लिखावट उनके किरदार को पूरी तरह निखरने नहीं देती। श्रीलीला रोजा के रूप में ताजगी लाती हैं, पर उनका रोल सीमित है। सहायक किरदारों में पिता की भूमिका निभा रहे इंद्रन्स अपनी सादगी से दिल जीतते हैं, जबकि नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज का किरदार अधूरा सा लगता है।

तकनीकी विभाग फिल्म की कई कमियों की भरपाई करता है। के. एझिल अरसु की सिनेमैटोग्राफी शानदार है। उन्होंने शेषाचलम के घने जंगलों और रात के अंधेरे में अपराध की दुनिया को बेहद वास्तविक ढंग से कैमरे में कैद किया है। हालांकि, आर. कलैवानन की एडिटिंग दूसरे हाफ में और चुस्त हो सकती थी। साई अभ्यंकर का बैकग्राउंड स्कोर तनावपूर्ण और भावनात्मक दृश्यों को ऊंचाई देता है। संगीत के मोर्चे पर कोई ऐसा गाना नहीं मिलता जो लंबे समय तक फिल्म की पहचान बन सके।

'O.M.: Operation Mole' में सितारों की कमी नहीं, विषय में भी दम है और शुरुआती हिस्से में रोमांच भी। लेकिन एक अच्छी क्राइम थ्रिलर सिर्फ बड़े कलाकारों और एक्शन दृश्यों से नहीं बनती। उसे ऐसी पटकथा चाहिए जो आखिरी दृश्य तक दर्शकों की धड़कनें तेज रखे। इसी मोर्चे पर फिल्म कमजोर पड़ जाती है।