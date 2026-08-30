सनी देओल को मुस्लिम किरदार में दर्शकों ने नहीं किया स्वीकार? शबाना आजमी की थ्योरी पर राजकुमार संतोषी का जवाब

सनी देओल स्टारर पीरियड ड्रामा 'बंटवारा 1947' इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी। राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म से दर्शकों और फिल्म जगत को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म को समीक्षकों से मिले-जुले रिव्यू मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा।

फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अब बॉलीवुड गलियारों में इसके कारणों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने फिल्म की असफलता के पीछे एक अलग ही थ्योरी दी, जिस पर अब निर्देशक राजकुमार संतोषी का तीखा रिएक्शन सामने आया है।

सनी देओल की एक्शन देशभक्त इमेज बनी बाधा

फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के फ्लॉप होने की वजह दर्शकों की मानसिकता को बताया। शबाना का कहना था कि दर्शक सनी देओल को एक मुस्लिम किरदार में स्वीकार नहीं कर पाए।

शबाना ने कहा था, बात यह है कि लोग सनी देओल को मुस्लिम के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अतीत में अमिताभ बच्चन ने 'कुली' और कई अन्य फिल्मों में बहुत सहजता से मुस्लिम किरदार निभाए। 'दीवार' में उन्होंने 786 का बिल्ला पहना और जनता ने उसे सराहा। फिर आज ऐसा क्यों? क्या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां जानबूझकर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। यहां तक कि फिल्म देखने वाले कुछ लोगों को लगता है कि सनी एक पाकिस्तानी का रोल निभा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।

राजकुमार संतोषी का पलटवार

शबाना आजमी के इस बयान पर जब फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से सवाल किया गया, तो उन्होंने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। संतोषी ने कहा कि दर्शकों को किसी खास समुदाय के हीरो के रूप में स्वीकार न करने की बात उनके गले नहीं उतरती।

राजकुमार संतोषी ने कहा, यह बात मेरी समझ से परे है। अमिताभ बच्चन ने 'कुली' में मुस्लिम हीरो का रोल निभाया था। मनमोहन देसाई की कई फिल्मों में मुस्लिम हीरो रहे हैं। क्या हम आज उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हम दूसरे समुदाय के नायक को स्वीकार ही नहीं कर सकते? हम समझदार, अच्छे और शिक्षित लोग हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि फिल्म में इतनी बड़ी गलती हो गई?

हालांकि, शबाना के दावे को खारिज करने के साथ ही राजकुमार संतोषी ने समाज में आ रहे बदलावों पर चिंता भी जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि समय के साथ लोगों में सहनशीलता और समावेशिता कम हुई है। अपनी 2001 की मशहूर फिल्म लज्जा का उदाहरण देते हुए संतोषी ने कहा, एक समाज के तौर पर हम अब काफी कम सहिष्णु और समावेशी हो गए हैं। दर्शकों को फिल्म निर्माता की मंशा और लेखक के संदेश को देखना चाहिए।

उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू हूं, मंदिर जाता हूं और मेरे बेटे का नाम 'राम' है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि हर धर्म की अच्छाई को अपनाना चाहता हूं। हमारे संतों ने भी हमेशा समानता की बात की है। हिंदुत्व का मतलब हमेशा से समावेशिता रहा है, अलगाव नहीं।

क्या है 'बंटवारा 1947' की कहानी?

'बंटवारा 1947' प्रख्यात लेखक असगर वजाहत के प्रसिद्ध नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई' पर आधारित है। फिल्म में सनी देओल 'सिकंदर मिर्जा' नाम के एक भारतीय मुस्लिम शरणार्थी का किरदार निभा रहे हैं, जो विभाजन के बाद लाहौर में उन्हें आवंटित हुई हवेली में रहने जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग हिंदू महिला 'माई' (शबाना आजमी) से होती है, जो अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। सिकंदर मिर्जा न केवल माई को अपने परिवार का हिस्सा बनाता है, बल्कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से उसकी रक्षा की कसम भी खाता है।