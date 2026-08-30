11 साल बाद भी कायम है नैना तलवार का जादू, The Academy ने शेयर किया दीपिका पादुकोण का खास वीडियो

कुछ किरदार आइकॉनिक बन जाते हैं। कुछ हमेशा के लिए यादगार रह जाते हैं। और फिर नैना तलवार जैसे किरदार होते हैं, जो पर्दे पर पहली बार नजर आने के सालों बाद भी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बने रहते हैं। अब द एकेडमी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने ‘ये जवानी है दीवानी’ से नैना तलवार के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक का वीडियो शेयर किया है।

इसने एक बार फिर इस प्यारे किरदार को सुर्खियों में ला दिया है और यह भी साबित कर दिया है कि दीपिका पादुकोण ने नैना के किरदार के जरिए कितना गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर छोड़ा है। नैना को खास बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि वह आज भी लोगों को बेहद आसानी से अपनी जैसी लगती हैं।

शुरुआत में मिलने वाली एक शर्मीली और शांत लड़की से लेकर एक कॉन्फिडेंट महिला बनने तक, नैना का सफर पूरी एक पीढ़ी के दिल से जुड़ गया। उसकी कमजोरियां, उसकी शांत ताकत, उसकी दोस्ती, उसकी लव स्टोरी और सबसे जरूरी, खुद को पहचानने का उसका सफर, उसे आज के हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक बनाता है।

एक दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नैना लगातार ट्रेंड करती हैं, उनके किरदार को लेकर बातें होती हैं और नए दर्शक भी उनसे जुड़ते हैं। यह किरदार के साथ-साथ दीपिका की उस काबिलियत का भी सबूत है, जिससे उन्होंने नैना को इतना असली और यादगार बना दिया।

द एकेडमी जैसी दुनियाभर में पहचानी जाने वाली संस्था का नैना के एक डायलॉग को खास तौर पर शेयर करना एक बार फिर दिखाता है कि इस किरदार की पहुंच और याद लोगों के बीच कितनी मजबूत है।

दीपिका ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन नैना की जगह दर्शकों के दिलों में कुछ अलग ही है। वह सिर्फ एक ऐसी फिल्म का किरदार नहीं है, जिसे लोग याद रखते हैं, बल्कि अब वह एक कल्चरल रेफरेंस बन चुकी हैं, जिससे दर्शक सालों बाद भी खुद को जोड़ पाते हैं।

चश्मा लगाने वाली और शांत दिल वाली उस लड़की से लेकर भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार महिला किरदारों में शामिल होने तक, नैना तलवार का सफर आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। और दीपिका पादुकोण भी। कुछ परफॉर्मेंस सिर्फ एक फिल्म तक सीमित रहती हैं। लेकिन जो वाकई आइकॉनिक होती हैं, वे पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। नैना इसमें कोई शक नहीं कि उन्हीं में से एक हैं।