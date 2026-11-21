मौनी रॉय ने व्हाइट बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, कातिलाना अदाओं ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

बॉलीवुड और टेलीविजन की सबसे स्टाइलिश और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार मौनी रॉय अक्सर अपने फैशन सेंस और बोल्ड अंदाज से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में मौनी ने इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने देखते ही देखते इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

तस्वीरों में मौनी रॉय बेहद एलिगेंट और बोल्ड सफेद रंग की मिडी/मैक्सी बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस आउटफिट की सबसे बड़ी खासियत इसका डीप प्लंजिंग वी-नेकलाइन और हॉल्टर-नेक पैटर्न है। ड्रेस के फ्रंट में कमर के पास हल्का ट्विस्टेड और ड्रेप्ड डिजाइन दिया गया है, जो उनके कर्वी फिगर को बेहद खूबसूरती से उभार रहा है।

इसके अलावा, यह ड्रेस पूरी तरह से बैकलेस है, जिसमें पीछे की ओर एक पतली सफेद स्ट्रैप दी गई है, जो इस पूरे लुक में ग्लैमर और बोल्डनेस का तड़का लगा रही है।

मिनिमल एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने सिर्फ उंगली में एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है, जिससे पूरा फोकस उनके आउटफिट और प्राकृतिक खूबसूरती पर बना रहे। उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट और मैसी वेव्स में खुला छोड़ा है। मौनी ने ग्लोइंग बेस के साथ सटल न्यूड और पीच टोन को चुना है।

तस्वीरों में सफेद बैकग्राउंड के सामने मौनी रॉय ने एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज दिए हैं। किसी तस्वीर में वह दीवार के सहारे खड़े होकर कमर पर हाथ रखे कैमरे की ओर तीव्र निगाहों से देख रही हैं। कभी अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर बेहद बोल्ड और आत्मविश्वास से भरा पोज दे रही हैं।

जैसे ही मौनी रॉय ने ये तस्वीरें साझा कीं, कमेंट सेक्शन में फैंस और सेलेब्स की तारीफों की बाढ़ आ गई। यूजर्स उनके इस अवतार को 'एंजेलिक', 'स्टनिंग' और 'गॉर्जियस' बता रहे हैं। हार्ट और फायर इमोजी के जरिए लोग उनके इस सिजलिंग अंदाज पर अपना प्यार लुटा रहे हैं।