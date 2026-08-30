  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss season 20 faisal khan contestant list salman khan show latest update
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (14:12 IST)

Bigg Boss 20: क्या सलमान खान के शो में दिखेगा पारिवारिक ड्रामा? आमिर खान के भाई फैसल खान की एंट्री की चर्चा तेज

Bigg Boss 20
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (14:13 IST)
google-news
भारतीय टेलीविजन का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' जल्द ही दस्तक देने जा रहा है। 6 सितंबर से शुरू हो रहे इस ग्रैंड शो को एक बार फिर बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान होस्ट करते नजर आएंगे। मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। 
 
इस बार जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वह है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान के छोटे भाई और अभिनेता फैसल खान। वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, फैसल खान इस बार बिग बॉस के 20वें सीजन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ये खबरें सच साबित होती हैं, तो यह फैसल खान का किसी भी रियलिटी टीवी शो में पहला डेब्यू होगा।  
2022 में ठुकरा दिया था ऑफर
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मेकर्स ने फैसल से संपर्क किया है। इससे पहले साल 2022 में 'बिग बॉस 16' के लिए भी फैसल खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने इस शो में जाने से साफ इनकार कर दिया था।  
 
चार साल बाद अब फैसल खान के मन बदलने की खबरें आ रही हैं। फैंस के लिए यह एंट्री बेहद दिलचस्प इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि शो के होस्ट सलमान खान और आमिर खान के बीच दशकों पुरानी गहरी दोस्ती है। ऐसे में फैसल का शो में आना और सलमान का उन्हें गाइड करना काफी दिलचस्प मोड़ ले सकता है।  
 
'मदहोश' से करियर की शुरुआत, लेकिन पारिवारिक विवादों ने घेरा  
फैसल खान ने 1994 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मदहोश' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह अपने भाई आमिर खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मेला' (2000) में नजर आए। हालांकि, उनका अभिनय करियर आमिर की तरह सफलता की बुलंदियों को नहीं छू सका।  
 
फिल्मी सफर से ज्यादा फैसल खान अपनी निजी जिंदगी और अपने परिवार के साथ बिगड़े रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने परिवार और आमिर खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें घर में एक साल से अधिक समय तक बंद रखा गया था और जबरन दवाइयां दी गई थीं।  
उस वक्त खान परिवार ने एक संयुक्त बयान जारी कर फैसल के सभी दावों को खारिज कर दिया था। इस बयान पर आमिर खान की पूर्व पत्नियों रीना दत्ता, किरण राव, बेटे जुनैद, बेटी इरा खान और निर्देशक मंसूर खान समेत पूरे परिवार के दस्तखत थे।
 
मांगी थी मां और आमिर से माफी  
बिग बॉस में नाम सामने आने से कुछ ही समय पहले फैसल खान के बयानों में काफी नरमी और बदलाव देखा गया है। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान फैसल ने अपने पुराने सार्वजनिक बयानों के लिए अफसोस जताया था। उन्होंने कहा था, मैं सबसे पहले अपनी अम्मी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने सार्वजनिक रूप से सब कुछ बोलने की गलती की। मैंने आमिर के बारे में भी गलत बातें कहीं। मैं बस अब अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो।
 
'बिग बॉस' का घर अपनी अनसुलझी कहानियों और कंटेस्टेंट्स के निजी खुलासों के लिए जाना जाता है। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि और रीसेंट माफीनामे के बाद, अगर फैसल खान बिग बॉस 20 के घर में कदम रखते हैं, तो दर्शकों को उनकी जिंदगी के कई अनदेखे पहलू देखने को मिल सकते हैं।  
 
फिलहाल, फैसल खान या मेकर्स की तरफ से इस भागीदारी पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। 6 सितंबर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जब सलमान खान ग्रैंड प्रीमियर में इस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'मिर्जापुर: द मूवी' को मिला A सर्टिफिकेट, 3 घंटे 17 मिनट में बड़े पर्दे पर दिखेगा पूरा भौकाल

Bigg Boss 20: क्या सलमान खान के शो में दिखेगा पारिवारिक ड्रामा? आमिर खान के भाई फैसल खान की एंट्री की चर्चा तेज

Bigg Boss 20: क्या सलमान खान के शो में दिखेगा पारिवारिक ड्रामा? आमिर खान के भाई फैसल खान की एंट्री की चर्चा तेजभारतीय टेलीविजन का सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' जल्द ही दस्तक देने जा रहा है। 6 सितंबर से शुरू हो रहे इस ग्रैंड शो को एक बार फिर बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान होस्ट करते नजर आएंगे। मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है।

'मिर्जापुर: द मूवी' को मिला A सर्टिफिकेट, 3 घंटे 17 मिनट में बड़े पर्दे पर दिखेगा पूरा भौकाल

'मिर्जापुर: द मूवी' को मिला A सर्टिफिकेट, 3 घंटे 17 मिनट में बड़े पर्दे पर दिखेगा पूरा भौकालएक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज की 'मिर्जापुर: द मूवी' भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसे लेकर एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी OTT फ्रेंचाइजी के बड़े पर्दे पर आने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब ‘मिर्जापुर’ की आइकॉनिक और लोगों की पसंदीदा दुनिया पहली बार सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी।

‘जादू की झप्पी’ से ‘ऑल इज वेल’ तक, राजकुमार हिरानी के 5 डायलॉग जिन्होंने बदल दी सोच

‘जादू की झप्पी’ से ‘ऑल इज वेल’ तक, राजकुमार हिरानी के 5 डायलॉग जिन्होंने बदल दी सोचप्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी की फिल्मों में हास्य, भावनाएं और गहन संदेशों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। उनके संवाद अक्सर साधारण होते हुए भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जो दर्शकों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं और समाज की धारणाओं को आकार देते हैं।

11 साल बाद भी कायम है नैना तलवार का जादू, The Academy ने शेयर किया दीपिका पादुकोण का खास वीडियो

11 साल बाद भी कायम है नैना तलवार का जादू, The Academy ने शेयर किया दीपिका पादुकोण का खास वीडियोकुछ किरदार आइकॉनिक बन जाते हैं। कुछ हमेशा के लिए यादगार रह जाते हैं। और फिर नैना तलवार जैसे किरदार होते हैं, जो पर्दे पर पहली बार नजर आने के सालों बाद भी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बने रहते हैं। अब द एकेडमी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने ‘ये जवानी है दीवानी’ से नैना तलवार के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक का वीडियो शेयर किया है।

चंद्रचूड़ सिंह ने रिश्तेदारों पर लगाया करोड़ों की पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप, दर्ज कराई FIR

चंद्रचूड़ सिंह ने रिश्तेदारों पर लगाया करोड़ों की पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप, दर्ज कराई FIR90 के दशक में अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले और 'माचिस' व 'तेरे मेरे सपने' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले मशहूर अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह इन दिनों अपनी पारिवारिक कलह को लेकर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित उनके गांव जलालपुर की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।