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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (12:52 IST)

‘जादू की झप्पी’ से ‘ऑल इज वेल’ तक, राजकुमार हिरानी के 5 डायलॉग जिन्होंने बदल दी सोच

Rajkumar Hirani iconic dialogues
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (12:56 IST)
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प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी की फिल्मों में हास्य, भावनाएं और गहन संदेशों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। उनके संवाद अक्सर साधारण होते हुए भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जो दर्शकों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं और समाज की धारणाओं को आकार देते हैं।
 
इन पंक्तियों में छिपी चतुराई और गर्मजोशी दर्शकों को हमेशा मुस्कराने पर मजबूर कर देती है। आइए, राजकुमार हिरानी की उन पांच आइकोनिक संवादों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने न केवल हमें मनोरंजन किया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया।
 
जादू की झप्पी - मुन्ना भाई MBBS (2003)
जब ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ 2003 में रिलीज़ हुई, तो इस वाक्यांश ने 'जादुई गले लगाना' का अर्थ बन गया। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का बोलबाला हो, यह संवाद मानव संबंधों की चिकित्सकीय शक्ति की याद दिलाता है। यह फिल्म में केवल एक लाइन नहीं थी; यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई, और लोग इसका उपयोग वास्तविक जीवन में स्नेह और समर्थन व्यक्त करने के लिए करने लगे।
 
एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मारके तुम्हारे पीछे आएगी - 3 इडियट्स (2009)
‘3 इडियट्स’ से यह शक्तिशाली पंक्ति एक गहरी जीवन की सीख को संजोए हुए है और विशेष रूप से उन लोगों के दिल में गहराई से बसी, जो सफलता की दौड़ में हैं। यह संवाद समर्पण, जुनून और उत्कृष्टता की खोज के महत्व को दर्शाता है, और यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श वाक्य बन गया है जो महानता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।
 
अगर दुश्मन बाएं गाल पर मारेगा न, तो दाया गाल आगे करने का - लगे रहो मुन्ना भाई (2006)
‘लगे रहो मुन्ना भाई’ में मुन्ना इस 'गांधीगिरी' के विचार को सीखता है और प्रमोट करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि वे उत्तेजना के बावजूद धैर्य, सहिष्णुता और अहिंसा का पालन करें। यह संवाद बताता है कि सच्ची ताकत क्षमा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध में है, न कि प्रतिशोध या आक्रामकता में, और यह गांधीवादी दर्शन को संजोता है कि हिंसा का जवाब शांति और अहिंसा से देना चाहिए।
आल इज वेल - 3 इडियट्स (2009)
यह वाक्यांश एक प्रकार का घोषणापत्र बन गया, लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत और सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करता है। "आल इज वेल" की सादगी और आशावाद ने विशेष रूप से छात्रों और युवा वयस्कों के दिलों को छू लिया, जो अकादमिक और पेशेवर जीवन के दबावों का सामना कर रहे थे। यह याद दिलाता है कि कभी-कभी चीज़ों का विश्वास करना कि सब ठीक हो जाएगा, फर्क कर सकता है।
 
कौन हिंदू, कौन मुसलमान, ये फर्क भगवान नहीं, तुम लोग बनाया है - पीके (2014)
ऐसी दुनिया में जहां धर्म अक्सर लोगों के बीच मतभेद और संघर्ष पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ‘पीके’ में आमिर खान द्वारा निभाए गए एलियन का यह शक्तिशाली संवाद दर्शकों को धर्म के नाम पर बनाए गए कृत्रिम विभाजनों और संघर्षों पर विचार करने को मजबूर करता है, यह बताता है कि ऐसे विभाजन भगवान द्वारा नहीं, बल्कि मानवों द्वारा बनाए गए हैं। यह फिल्म का केंद्रीय संदेश है कि धार्मिक लेबलों से परे हमारी साझा मानवता को समझना चाहिए।
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