'घातक' वाले 'काशी' बनकर फिर गरजेंगे सनी देओल: राजकुमार संतोषी ने किया 'घातक घुस के मारेगा' का ऐलान

बॉलीवुड में 90 के दशक की सबसे दमदार और प्रतिष्ठित निर्देशक-अभिनेता जोड़ियों में से एक राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। हाल ही में दोनों की फिल्म 'बटवारा 1947' रिलीज हुई थी, जिसने 30 साल बाद इस जोड़ी की वापसी का बिगुल बजाया था। 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक राजकुमार संतोषी ने अब सनी देओल के प्रशंसकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है।

राजकुमार संतोषी ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी नई एक्शन-ड्रामा फिल्म की घोषणा की है, जिसका शीर्षक 'घातक घुस के मारेगा' रखा गया है। फिल्म के विषय में स्पष्ट करते हुए राजकुमार संतोषी ने बताया कि 'घातक घुस के मारेगा' 1996 में आई उनकी क्लासिक फिल्म 'घातक' का सीक्वल नहीं है। हालांकि, इसमें सनी देओल का किरदार 'घातक' के 'काशी' से काफी मिलता-जुलता होगा, जो बनारस की पृष्ठभूमि से आता है।

राजकुमार संतोषी ने कहा, सनी के फैंस इस फिल्म को देखकर बेहद खुश होंगे क्योंकि इसमें भरपूर एक्शन, जोरदार डायलॉग डिलीवरी और मजबूत इमोशन देखने को मिलेंगे। यह कोई सीक्वल नहीं है, लेकिन इसमें सनी का किरदार और उनका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा दर्शकों ने 'घातक' में पसंद किया था। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की कहानी पर काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

सनी देओल के साथ सिर्फ 'घातक घुस के मारेगा' ही नहीं, बल्कि दो से तीन अन्य प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। निर्देशक ने खुलासा किया कि इन कहानियों में से एक में सनी देओल अमेरिका में रहने वाले एक 'सरदार' के किरदार में नजर आएंगे, जो एक हाई-ऑक्टेन एक्शन-ड्रामा फिल्म होगी।

दूसरी ओर, जब संतोषी से सनी देओल की हालिया सुपरहिट एक्शन थ्रिलर फिल्म के सीक्वल 'जाट 2' (Jaat 2) का निर्देशन करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। संतोषी ने कहा, "मैंने 'जाट 2' का निर्देशन करने से मना कर दिया क्योंकि मैं पुरानी फिल्मों के सीक्वल बनाने पर विश्वास नहीं करता।"

'अंदाज अपना अपना' की तर्ज पर आएगी 'अदा अपनी अपनी'

सनी देओल के एक्शन प्रोजेक्ट्स के अलावा, राजकुमार संतोषी ने अपनी 1994 की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म 'अंदाज अपना अपना' से जुड़े एक बड़े प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह 'अदा अपनी अपनी' नाम से एक नई कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म बना रहे हैं।

उन्होंने यह भी साफ किया कि यह फिल्म 'अंदाज अपना अपना' का सीक्वल नहीं होगी, क्योंकि उसकी कहानी वहीं समाप्त हो चुकी थी। हालांकि, इसका जॉनर, कॉमेडी का अंदाज और एडवेंचर बिल्कुल वैसा ही होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आमिर खान और सलमान खान इस फिल्म का हिस्सा होंगे, तो संतोषी ने सस्पेंस बरकरार रखते हुए सिर्फ इतना कहा कि इसकी स्टारकास्ट का ऐलान सही वक्त पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के जरिए किया जाएगा।