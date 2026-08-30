चंद्रचूड़ सिंह ने रिश्तेदारों पर लगाया करोड़ों की पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप, दर्ज कराई FIR

90 के दशक में अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले और 'माचिस' व 'तेरे मेरे सपने' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले मशहूर अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह इन दिनों अपनी पारिवारिक कलह को लेकर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित उनके गांव जलालपुर की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है।

अभिनेता ने अपने ही रिश्तेदारों पर धोखाधड़ी का बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला सीधे तौर पर उनके दादा की उस वसीयत से जुड़ा है, जिसके आधार पर करोड़ों रुपये मूल्य की जमीनों को कथित तौर पर गलत तरीके से हस्तांतरित कर दिया गया।

फर्जी दस्तखत और वसीयत में हेरफेर का गंभीर आरोप

चंद्रचूड़ सिंह ने अलीगढ़ के रोरावर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। इस शिकायत में उन्होंने अपनी बुआ गायत्री देवी, चाचा गंगा सिंह, दो चचेरे भाइयों और चार अन्य लोगों को नामजद किया है। अभिनेता का आरोप है कि उनके दादा ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह की वसीयत में सोची-समझी साजिश के तहत फर्जीवाड़ा किया गया, ताकि उनके पिता कैप्टन बलदेव सिंह को पुश्तैनी संपत्ति में उनके जायज हक से वंचित किया जा सके।

शिकायत के मुताबिक, यह पूरा मामला साल 1997 का है। चंद्रचूड़ सिंह का दावा है कि उस दौरान उनके दादा ठाकुर हरेंद्र पाल सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वे इतने अस्वस्थ थे कि किसी भी कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करने की स्थिति में नहीं थे। आरोप है कि इसी लाचारी का फायदा उठाकर परिवार के कुछ सदस्यों ने दादाजी के फर्जी दस्तखत तैयार किए और एक फर्जी वसीयत गढ़ ली।

मीडिया से बात करते हुए चंद्रचूड़ सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने वसीयत बनते समय की परिस्थितियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि जिस वक्त यह विवादित दस्तावेज तैयार करने का दावा किया जा रहा है, उस समय उनके पिता कैप्टन बलदेव सिंह अलीगढ़ में मौजूद ही नहीं थे।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी उजागर किया कि उनके दूसरे चाचा पुनिया प्रताप सिंह का निधन दादाजी से पहले ही हो चुका था। एक्टर का आरोप है कि इस फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर बीते कई वर्षों में उनके हिस्से की बेशकीमती जमीनों को या तो बेच दिया गया या फिर गैर-कानूनी तरीके से दूसरों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया।

बुआ ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, पुलिस जांच जारी

दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर आरोपी पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चंद्रचूड़ की बुआ गायत्री देवी ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है। उनका कहना है कि संपत्ति का बंटवारा नियमानुसार हुआ था और अभिनेता द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।

वर्तमान में अलीगढ़ पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले की बारीकी से जांच कर रही है। रोरावर थाना पुलिस का कहना है कि वसीयत से जुड़े सभी दस्तावेजों, ऐतिहासिक अभिलेखों और हस्ताक्षरों की विधि-विज्ञान (फॉरेंसिक) जांच कराई जा रही है, जिसके बाद ही सच सामने आ सकेगा।