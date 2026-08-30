परिणीति चोपड़ा के बेटे नीर की पहली राखी हुई खास, अमेरिका से बहन मालती मैरी ने भेजी राखी

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर इन दिनों खुशियों का माहौल है। बीते वर्ष माता-पिता बने इस खूबसूरत जोड़े ने अपने बेटे 'नीर' का पहला रक्षाबंधन बेहद खास और यादगार अंदाज में मनाया। सात समंदर पार अमेरिका में बैठी परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा की बेटी 'मालती मैरी चोपड़ा जोनस' ने अपने छोटे भाई नीर के लिए प्यार से भरी एक विशेष राखी भेजी।

मासूम कलाई पर सजी विंटेज कार राखी

परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर इस खास मौके की एक बेहद प्यारी झलक फैंस के साथ साझा की। शेयर की गई तस्वीर में नन्हे नीर के छोटे कोमल हाथों में बंधी हुई राखी साफ नजर आ रही है। इस राखी का डिजाइन बेहद खास था, जिसमें एक क्यूट विंटेज कार बनी हुई थी।

तस्वीर साझा करते हुए परिणीति ने बेटे नीर की ओर से लिखा, "मेरी पहली राखी के लिए थैंक यू मालती दीदी! ढेर सारा प्यार, नीर।" इस पोस्ट पर फैंस और बॉलीवुड हस्तियों ने जमकर प्यार लुटाया।

प्रियंका चोपड़ा ने री-शेयर कर जताया प्यार

ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा भी इस पारिवारिक प्रेम को देखकर खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने परिणीति की इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम पर री-शेयर करते हुए लिखा, "दीदी तुमसे बहुत प्यार करती है बेबी नीर।"

गौरतलब है कि नीर के जन्म के समय से ही प्रियंका और निक जोनस अपनी इस नई जिम्मेदारी और रिश्ते को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। नीर के जन्म के तुरंत बाद भी प्रियंका, निक और मालती की तरफ से ढेरों उपहार और गुडिज भेजे गए थे, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा था कि उनका बेटा अभी से बिगाड़ा जा रहा है।

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। लंबे समय तक अपने रिश्ते को मीडिया की नजरों से दूर रखने के बाद इस जोड़े ने मई 2023 में नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की थी। इसके बाद सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर स्थित 'द लीला पैलेस' में दोनों विवाह के बंधन में बंधे थे।

शादी के करीब दो साल बाद, 19 अक्टूबर 2025 को दोनों ने अपने पहले बेटे का स्वागत किया। एक महीने बाद कपल ने अपने बेटे के नाम का खुलासा 'नीर' के रूप में किया, जिसका अर्थ होता है 'पवित्र, दिव्य और असीम जल'।