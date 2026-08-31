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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (11:51 IST)

अरशद वारसी से शादी से पहले मारिया गोरेटी को मिली थी जया बच्चन से चेतावनी, कहा- एक्टर से शादी करना सबसे मुश्किल काम

Arshad Warsi
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (11:53 IST)
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बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी की शादी को 25 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों बी-टाउन के सबसे मजबूत और खुशहाल जोड़ों में गिने जाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अरशद वारसी ने अपनी शादी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और अनसुना किस्सा साझा किया। 
 
अरशद ने बताया कि शादी के बंधन में बंधने से ठीक पहले दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने मारिया को अभिनेताओं की जिंदगी और शादीशुदा जीवन की मुश्किलों को लेकर एक खास चेतावनी दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान में अरशद वारसी ने बताया कि जया बच्चन बेहद समझदार और अनुभवी महिला हैं। जब मारिया और अरशद शादी करने जा रहे थे, तब जया बच्चन ने मारिया से सीधे तौर पर पूछा था कि क्या वह एक अभिनेता के साथ जिंदगी बिताने के लिए सच में तैयार हैं?1
 
जया बच्चन ने मारिया से कहा था, 'किसी अभिनेता से शादी करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है।' अरशद ने जया बच्चन के उस बयान की गहराई को समझाते हुए कहा कि यह सिर्फ किसी व्यक्ति की फितरत की बात नहीं है, बल्कि ग्लैमर इंडस्ट्री का माहौल ही ऐसा होता है। एक अभिनेता के तौर पर आपको हमेशा बेहद खूबसूरत, आकर्षक और दिलचस्प लोगों के बीच रहना पड़ता है। इस पेशे की जरूरतें आम जोड़ों की सामान्य जिंदगी से बिल्कुल अलग होती हैं।
 
अरशद के अनुसार, जया जी का मानना था कि एक अभिनेता के साथ रिश्ता निभाने के लिए आपका प्यार और समझ आम लोगों के प्यार और ध्यान के पैमाने से कहीं ज्यादा परे होना चाहिए। जब आप उस सीमा को पार कर लेते हैं, तभी आप एक-दूसरे के साथ मजबूती से टिके रह सकते हैं।
अमिताभ-जया के 50 साल के रिश्ते का अनुभव  
जया बच्चन खुद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं। वर्ष 1973 में शादी के बंधन में बंधे अमिताभ और जया ने अपने वैवाहिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और 50 से अधिक वर्षों का सफर साथ तय किया है। यही वजह है कि फिल्मी दुनिया के आकर्षण और उसकी वास्तविक चुनौतियों को जया बच्चन से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता था। उन्होंने अपने इसी जीवन अनुभव से मारिया को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया था।  
 
धर्म और करियर को लेकर मारिया के परिवार में थी घबराहट
अरशद वारसी ने इंटरव्यू में केवल जया बच्चन की सलाह का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि अपनी शादी के दौरान आए पारिवारिक मोड़ पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मारिया का परिवार बेहद सीधा-साधा, धार्मिक और कैथोलिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। जब मारिया ने एक मुस्लिम और बेरोजगार अभिनेता से शादी करने का फैसला किया, तो उनके माता-पिता काफी चिंतित थे। 
 
मारिया के माता-पिता की स्वाभाविक इच्छा थी कि उनकी बेटी किसी ऐसे कैथोलिक लड़के से शादी करे, जो 9 से 5 की सुरक्षित नौकरी करता हो। लेकिन अरशद के पास उस वक्त न तो कोई पक्की नौकरी थी और न ही कोई तय करियर। हालांकि, तमाम आशंकाओं के बावजूद दोनों के प्यार की जीत हुई। साल 1999 में अरशद और मारिया ने दोनों धर्मों का सम्मान करते हुए पहले चर्च में शादी की और उसके बाद पारंपरिक निकाह पढ़ा।
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