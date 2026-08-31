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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (11:12 IST)

कभी 300 रुपये थी राजकुमार राव की पहली कमाई, आज एक फिल्म के लेते हैं करोड़ों

Rajkummar Rao Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (11:14 IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव 31 अगस्त को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजकुमार राव आज इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। अपनी दमदार एक्टिंग से वह फैंस का दिल जीत लेते हैं। 
 
राजकुमार राव आज एक फिल्म के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। बीते दिनों राजकुमार ने कॉमेडियन जाकिर हुसैन को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने करियर से जुड़ी कई बातें की थी। राजकुमार राव ने बताया कि उनकी पहली सैलरी कितनी थी और इसका उन्होंने क्या किया था। 

 
राजकुमार राव ने कहा था, मुझे अभी भी याद है कि मैं मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो किया करता था। मैं राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता था, लेकिन तभी कहीं न कहीं मेरी जिंदगी में डांस भी आ गया। हमारा एक ग्रुप था और हम स्टेज पर डांस करते थे। फिर मैंने डांस ट्यूशन देना शुरू किया।
 
राजकुमार कहते हैं, मेरी पहली कमाई आठवीं क्लास में हुई थी, जब मैं एक छोटी बच्ची को उसके घर पर डांस सिखाता था। मुझे उसके लिए 300 रुपए मिलते थे। जब मैंने अपने पहले 300 रुपए कमाए, तो उससे मैंने घर के लिए राशन का सामान खरीदा था। मैंने सब कुछ कम मात्रा में खरीदा, दाल, चावल, चीनी जैसी चीजें। फिर, मैं घर गया और इसे अपने माता-पिता को दे दिया। 
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