नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद भावुक हुईं मनीषा कोइराला, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की बड़ी अपील

नेपाल-तिब्बत सीमा के पर्वतीय क्षेत्रों में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। इस मानवीय संकट के बीच बॉलीवुड और नेपाली सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर नेपाल की मदद करने की भावुक अपील की है।

काठमांडू में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु द्वारा आयोजित 'इन सॉलिडेरिटी विद नेपाल' कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मनीषा कोइराला ने पर्यावरण संकट पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग अब कोई दूर का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है।

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए मनीषा कोइराला काफी भावुक नजर आईं। मनीषा ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग एक कड़वी सच्चाई है। यह कोई दूर की समस्या नहीं है। एक इंसान और अच्छे पड़ोसी होने के नाते मैं भारत, चीन और नेपाल से अनुरोध करती हूं कि वे किसी तरह हाथ मिलाएं और इस दिशा में सामूहिक कदम उठाएं। हम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हम एक बेहतर इंसान बनें और दूसरों की मदद उसी तरह करें जैसे हम संकट के समय खुद के लिए मदद की उम्मीद करते हैं। मनीषा ने इस बात पर जोर दिया कि नेपाल को केवल आपदाओं से पीड़ित देश के रूप में न देखा जाए। उन्होंने वैश्विक समुदाय से नेपाल के पर्यटन क्षेत्र को समर्थन देने की अपील की, जो वहां के स्थानीय लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है।

मनीषा ने कहा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हमेशा नेपाल को बहुत प्यार और स्नेह दिया है। मैं प्रार्थना करती हूं कि यह सहयोग बना रहे। एक राष्ट्र के रूप में, हमें पर्यटकों की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि हमारी पहचान केवल एक आपदाग्रस्त देश की बने। हम चाहते हैं कि लोग हमें अपने खूबसूरत मौसम, हिमालय, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्यारे लोगों के लिए जानें। सीमा पर आपदा जरूर आई है, लेकिन टूरिज्म हमारी लाइफलाइन है। मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से फिर से नेपाल की यात्रा करने का आग्रह करती हूं।

मनीषा कोइराला का सिनेमाई सफर

मनीषा कोइराला नेपाली मूल की प्रमुख अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 1989 में नेपाली फिल्म 'फेरी भेटौला' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और 1991 में सुभाष घई की फिल्म 'सौदागर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हाल ही में उन्हें संजय लीला भंसाली की चर्चित वेब सीरीज 'हीरामंडी' में उनके बेमिसाल अभिनय के लिए काफी सराहा गया है।