IMDb की टॉप स्ट्रीमिंग सीरीज लिस्ट में ‘स्कैम 1992’ का जलवा, हंसल मेहता और प्रतीक गांधी ने जताई खुशी

स्ट्रीमिंग की दुनिया में हर हफ्ते नए शोज रिलीज होते हैं और दर्शकों की पसंद लगातार बदलती रहती है। ऐसे में किसी कहानी की असली सफलता इस बात से तय होती है कि रिलीज़ के लंबे समय बाद भी वह दर्शकों के दिलों और दिमाग में कितनी गहराई से अपनी जगह बनाए रखती है।

IMDb की ओर से जारी भारतीय स्ट्रीमिंग के पिछले दशक की सबसे लोकप्रिय सीरीज की नई रिपोर्ट उन शोज़ का सम्मान करती है, जिन्होंने दर्शकों की कल्पनाओं और दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है।

इस प्रतिष्ठित सूची में बिरला स्टूडियोज़ और अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट की तीन सीरीज— ‘स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी’, ‘क्रिमिनल जस्टिस’ और ‘ब्लैक वारंट’—शामिल हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि इन स्टूडियोज ने बेहतरीन कंटेंट को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली कहानीकारों के साथ काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्कैम 1992’ IMDb की पिछले 10 वर्षों की भारतीय स्ट्रीमिंग की सबसे लोकप्रिय सीरीज़ की सूची में शीर्ष पर है। अक्टूबर 2020 में रिलीज़ होने के बाद से 2024 तक लगातार पांच वर्षों तक इस सीरीज़ को सराहना मिली। यह उस सीरीज़ की शानदार सफलता को दर्शाता है, जो आज भी दर्शकों के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है।

वहीं, ‘क्रिमिनल जस्टिस’ ने भी इस प्रतिष्ठित सूची में चार बार जगह बनाई है। यह सीरीज़ 2019, 2021, 2022 और 2025 की सूची में शामिल रही, जो इसके हर सीज़न के प्रति दर्शकों की निरंतर दिलचस्पी को दर्शाता है। इसके अलावा, दर्शकों की खूब सराहना पाने वाली ‘ब्लैक वारंट’ ने 2025 की सूची में अपनी जगह बनाई और इस रिपोर्ट में दोनों स्टूडियोज़ की मजबूत उपस्थिति को और भी सशक्त किया।

अप्लॉज एंटरटेनमेंट के चीफ कंटेंट ऑफिसर दीपक सहगल ने कहा, क्रिएटिव विजनरी हंसल मेहता के निर्देशन में बनी ‘स्कैम 1992’ की सफलता और लोकप्रियता हमारी रचनात्मक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह एक ऐसी विरासत है, जिसे हम हमेशा बेहद गर्व के साथ संजोकर रखेंगे। इस सीरीज़ ने एक ऐसी फ्रेंचाइज़ी को जन्म दिया, जिस पर देशभर के दर्शकों ने भरपूर प्यार बरसाया है।

उन्होंने कहा, हमें बेहद खुशी है कि हंसल मेहता ‘स्कैम 2010’ के लिए एक बार फिर इस फ्रेंचाइज़ी की कमान संभाल रहे हैं। यह आज भारत की सबसे बहुप्रतीक्षित सीरीज़ बन गई है। इसी तरह, ‘क्रिमिनल जस्टिस’ और ‘ब्लैक वारंट’ को भी दर्शकों से जबरदस्त प्यार और सराहना मिली है। हमें खुशी है कि दुनियाभर के दर्शकों के बीच इन शोज़ की लोकप्रियता आज भी बरकरार है।

‘स्कैम’ फ्रेंचाइज़ी के निर्देशक हंसल मेहता ने कहा, मेरे लिए ‘स्कैम 1992’ की सफलता कभी इस बात पर निर्भर नहीं रही कि प्रीमियर के समय कितने लोगों ने इसे देखा था। असली बात यह है कि इतने साल बाद भी यह शो लोगों को सत्ता, पैसे, महत्वाकांक्षा और उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है, जिन पर हम भरोसा करते हैं।

हर्षद मेहता के किरदार से स्ट्रीमिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले प्रतीक गांधी के लिए भी यह सफर बेहद खास रहा है। प्रतीक गांधी ने कहा, कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जिन्हें निभाने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ किरदार हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। हर्षद मेहता और ‘स्कैम 1992’ मेरे लिए ऐसे ही रहे हैं। इस सीरीज़ ने मेरे लिए एक नई दुनिया और कई ऐसे अवसरों के दरवाज़े खोले, जिनके लिए मैं सचमुच आभारी हूं।

‘स्कैम’ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके तीसरे सीज़न ‘स्कैम 2010’ की रिलीज़ की तैयारी के साथ यह फ्रेंचाइज़ी भारत के आर्थिक इतिहास के एक और अध्याय को दर्शकों के सामने लाने के लिए तैयार है। अपनी शानदार विरासत और दर्शकों के लगातार मिल रहे प्यार के साथ यह सीरीज़ एक बार फिर लोगों के बीच उत्सुकता और इंतज़ार बढ़ा रही है।