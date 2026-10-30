  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sir patrick stewart dies at 86 star trek the next generation captain jean luc picard actor
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (11:09 IST)

'स्टार ट्रेक' और 'एक्स-मेन' फेम दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Patrick Stewart Death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (11:11 IST)
google-news
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। ब्रिटेन के बहुचर्चित और सम्मानित अभिनेताओं में शुमार सर पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपनी दमदार आवाज, रोबदार छवि और बेहतरीन अभिनय क्षमता से वैश्विक पहचान बनाने वाले इस दिग्गज कलाकार ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली।   
 
परिवार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, पैट्रिक स्टीवर्ट बीते कुछ समय से अल्जाइमर और लेवी बॉडी डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी सन्नी ओजेल और परिवार के करीबी सदस्य उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद थे।
 
लॉस एंजिल्स स्थित आवास पर ली अंतिम सांस
अभिनेता के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा किए गए एक भावुक संदेश में कहा गया, अत्यंत दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट का अपने घर पर निधन हो गया है। वे अपनी प्रिय पत्नी सन्नी और परिवार के स्नेह के बीच शांतिपूर्वक विदा हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन कला और दर्शकों के प्रति समर्पित किया, जिसे हम सदैव याद रखेंगे। परिवार ने यह भी अपील की है कि उनके स्मारक के रूप में फूलों के स्थान पर अल्जाइमर अनुसंधान और देखभाल करने वाले संगठनों को दान दिया जाए।
 
कैप्टन पिकार्ड से प्रोफेसर एक्स तक: यादगार सफर
सर पैट्रिक स्टीवर्ट का करियर छह दशकों से भी अधिक लंबा रहा। हालांकि वे थिएटर के एक जाने-माने मंच कलाकार थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सबसे बड़ी पहचान 1987 में मिली, जब उन्होंने साइंस-फिक्शन सीरीज 'स्टार ट्रेक: द नेक्स्ट जनरेशन' में कैप्टन जीन-लुक पिकार्ड का किरदार निभाया। इस भूमिका ने उन्हें घर-घर में एक वैश्विक स्टार बना दिया। 
 
इसके बाद, सुपरहीरो सिनेमा के दौर में उन्होंने 'एक्स-मेन' सीरीज में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का किरदार निभाकर एक नई पीढ़ी को अपना मुरीद बना लिया। एक शक्तिशाली टेलीपैथ और म्यूटेंट्स के मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को सिनेमा इतिहास के सबसे प्रभावी अभिनय में गिना जाता है।   
 
क्लासिकल थिएटर से Hollywood का शिखर
13 जुलाई 1940 को इंग्लैंड के यॉर्कशायर में जन्मे पैट्रिक स्टीवर्ट ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में प्रसिद्ध 'रॉयल शेक्सपियर कंपनी' से की थी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वेस्ट एंड और ब्रॉडवे पर किए गए उनके स्टेज शो आज भी क्लासिक माने जाते हैं।   
 
कला और ड्रामा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2010 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 'नाइटहुड' की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसके बाद उनके नाम के आगे 'सर' जुड़ा। अपने शानदार करियर में उन्होंने लॉरेंस ओलिविए अवॉर्ड, ग्रामी अवॉर्ड जीता और गोल्डन ग्लोब व एमी अवॉर्ड्स के लिए नामांकित भी हुए।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़के गजेंद्र चौहान, चुनाव लड़ने की दी चुनौती, बोले- मैं हराकर दिखाऊंगा

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें मेट्रो और एंट्री गेट की पूरी जानकारी

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें मेट्रो और एंट्री गेट की पूरी जानकारीपंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली में फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। 30 अक्टूबर को राजधानी के जवाहरलाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले इस कॉन्सर्ट को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं।

आमिर खान ने पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मनाया पहला करवा चौथ, रॉयल ब्लू सूट में छाईं मिसेज खान

आमिर खान ने पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मनाया पहला करवा चौथ, रॉयल ब्लू सूट में छाईं मिसेज खानबॉलीवुड में करवा चौथ के पावन पर्व की रौनक रही। हर साल की तरह इस बार भी हिंदी सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारों ने पारंपरिक अंदाज में इस त्योहार को मनाया। मुंबई के जुहू स्थित अनिल कपूर और सुनीता कपूर के आवास पर आयोजित वार्षिक उत्सव में फिल्म जगत के बड़े चेहरे एक छत के नीचे जमा हुए।

'स्टार ट्रेक' और 'एक्स-मेन' फेम दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

'स्टार ट्रेक' और 'एक्स-मेन' फेम दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। ब्रिटेन के बहुचर्चित और सम्मानित अभिनेताओं में शुमार सर पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपनी दमदार आवाज, रोबदार छवि और बेहतरीन अभिनय क्षमता से वैश्विक पहचान बनाने वाले इस दिग्गज कलाकार ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली।

नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़के गजेंद्र चौहान, चुनाव लड़ने की दी चुनौती, बोले- मैं हराकर दिखाऊंगा

नसीरुद्दीन शाह के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर भड़के गजेंद्र चौहान, चुनाव लड़ने की दी चुनौती, बोले- मैं हराकर दिखाऊंगाभारतीय सिनेमा और राजनीति के गलियारों में एक बार फिर वैचारिक जंग तेज हो गई है। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय परिसरों में चल रहे छात्र आंदोलनों के खिलाफ दिए गए तीखे बयानों पर वरिष्ठ अभिनेता और भाजपा के नेता गजेंद्र चौहान ने सख्त रुख अपनाया है।

IMDb की टॉप स्ट्रीमिंग सीरीज लिस्ट में ‘स्कैम 1992’ का जलवा, हंसल मेहता और प्रतीक गांधी ने जताई खुशी

IMDb की टॉप स्ट्रीमिंग सीरीज लिस्ट में ‘स्कैम 1992’ का जलवा, हंसल मेहता और प्रतीक गांधी ने जताई खुशीस्ट्रीमिंग की दुनिया में हर हफ्ते नए शोज रिलीज होते हैं और दर्शकों की पसंद लगातार बदलती रहती है। ऐसे में किसी कहानी की असली सफलता इस बात से तय होती है कि रिलीज़ के लंबे समय बाद भी वह दर्शकों के दिलों और दिमाग में कितनी गहराई से अपनी जगह बनाए रखती है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।