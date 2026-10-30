'स्टार ट्रेक' और 'एक्स-मेन' फेम दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। ब्रिटेन के बहुचर्चित और सम्मानित अभिनेताओं में शुमार सर पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपनी दमदार आवाज, रोबदार छवि और बेहतरीन अभिनय क्षमता से वैश्विक पहचान बनाने वाले इस दिग्गज कलाकार ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली।

परिवार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, पैट्रिक स्टीवर्ट बीते कुछ समय से अल्जाइमर और लेवी बॉडी डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी सन्नी ओजेल और परिवार के करीबी सदस्य उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद थे।

लॉस एंजिल्स स्थित आवास पर ली अंतिम सांस

अभिनेता के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा किए गए एक भावुक संदेश में कहा गया, अत्यंत दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट का अपने घर पर निधन हो गया है। वे अपनी प्रिय पत्नी सन्नी और परिवार के स्नेह के बीच शांतिपूर्वक विदा हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन कला और दर्शकों के प्रति समर्पित किया, जिसे हम सदैव याद रखेंगे। परिवार ने यह भी अपील की है कि उनके स्मारक के रूप में फूलों के स्थान पर अल्जाइमर अनुसंधान और देखभाल करने वाले संगठनों को दान दिया जाए।

कैप्टन पिकार्ड से प्रोफेसर एक्स तक: यादगार सफर

सर पैट्रिक स्टीवर्ट का करियर छह दशकों से भी अधिक लंबा रहा। हालांकि वे थिएटर के एक जाने-माने मंच कलाकार थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सबसे बड़ी पहचान 1987 में मिली, जब उन्होंने साइंस-फिक्शन सीरीज 'स्टार ट्रेक: द नेक्स्ट जनरेशन' में कैप्टन जीन-लुक पिकार्ड का किरदार निभाया। इस भूमिका ने उन्हें घर-घर में एक वैश्विक स्टार बना दिया।

इसके बाद, सुपरहीरो सिनेमा के दौर में उन्होंने 'एक्स-मेन' सीरीज में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का किरदार निभाकर एक नई पीढ़ी को अपना मुरीद बना लिया। एक शक्तिशाली टेलीपैथ और म्यूटेंट्स के मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को सिनेमा इतिहास के सबसे प्रभावी अभिनय में गिना जाता है।

क्लासिकल थिएटर से Hollywood का शिखर

13 जुलाई 1940 को इंग्लैंड के यॉर्कशायर में जन्मे पैट्रिक स्टीवर्ट ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में प्रसिद्ध 'रॉयल शेक्सपियर कंपनी' से की थी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वेस्ट एंड और ब्रॉडवे पर किए गए उनके स्टेज शो आज भी क्लासिक माने जाते हैं।

कला और ड्रामा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2010 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 'नाइटहुड' की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसके बाद उनके नाम के आगे 'सर' जुड़ा। अपने शानदार करियर में उन्होंने लॉरेंस ओलिविए अवॉर्ड, ग्रामी अवॉर्ड जीता और गोल्डन ग्लोब व एमी अवॉर्ड्स के लिए नामांकित भी हुए।