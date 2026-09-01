  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman-khan-subhash-ghai-fight-party-scuffle-salim-khan-bollywood-gossip
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (11:37 IST)

'शोमैन' से भिड़ गए थे नशे में धुत सलमान खान! सुभाष घई ने सालों बाद खोला गाली-गलौज और हाथापाई का राज

सलमान खान और सुभाष घई के बीच हाथापाई का सच! जानें कैसे सलीम खान की एक डांट से हुआ था पैचअप

सलमान खान और सुभाष घई के बीच हाथापाई का सच! जानें कैसे सलीम खान की एक डांट से हुआ था पैचअप
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (11:39 IST)
google-news
बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे गहरे राज दबे हैं, जो जब सामने आते हैं, तो हर किसी को हैरान कर देते हैं। ऐसे ही एक बड़े विवाद से पर्दा उठाया है दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई ने। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस के 'सुल्तान' सलमान खान ने कभी नशे की हालत में 'शोमैन' सुभाष घई से गाली-गलौज और हाथापाई की थी? जी हां, यह कोई कोरी अफवाह नहीं बल्कि खुद घई द्वारा किया गया खुलासा है। यह हाई-वोल्टेज ड्रामा 2008 की फिल्म 'युवराज' में दोनों के साथ काम करने से पहले एक पार्टी में हुआ था, जिसने बॉलीवुड के गलियारों में सनसनी मचा दी थी।
 

पार्टी में हुआ था भयंकर बवाल

सुभाष घई ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उस रात का जिक्र किया जब दोनों के बीच विवाद हद से आगे बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि एक पार्टी के दौरान सलमान खान नशे में थे। सलमान किसी बात को लेकर बहस करने लगे और कुछ गलत बोल रहे थे। जब सुभाष ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और बतौर डायरेक्टर अपने फैसले का बचाव किया, तो सलमान भड़क गए। बात इतनी बिगड़ गई कि सलमान ने गाली-गलौज शुरू कर दी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई।

 

पिता सलीम खान ने लगाई क्लास

इस तीखी नोकझोंक के बाद मामला तब शांत हुआ जब दिग्गज स्क्रिप्टराइटर और सलमान के पिता सलीम खान को इसकी भनक लगी। अगली सुबह सलीम खान ने खुद सुभाष घई को फोन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गलत बर्ताव के लिए सलमान को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद सलीम खान ने अपने बेटे को सीधे सुभाष घई के घर जाकर माफी मांगने का निर्देश दिया।

 

जब दुश्मनी बदल गई गहरी दोस्ती में

सुभाष घई बताते हैं, "सलमान मेरे घर आए और उन्होंने बेहद विनम्रता से माफी मांगी। मुझे उन पर बहुत प्यार आया क्योंकि उन्होंने अपने पिता का इतना सम्मान किया और उनकी बात मानी। मैंने भी उस विवाद को वहीं भुला दिया।" इसी सुलह के बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना शुरू हुआ और इसी के बाद 2008 में दोनों ने फिल्म 'युवराज' में साथ काम किया। इस फिल्म में अनिल कपूर और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में थे।
 

दोनों दिग्गजों का बेमिसाल फिल्मी सफर

'ताल', 'परदेस', 'कर्मा', 'राम लखन' और 'सौदागर' जैसी शानदार फिल्में देने वाले सुभाष घई को इंडस्ट्री का 'शोमैन' कहा जाता है। वहीं, सलमान खान ने 'मैंने प्यार किया', 'वांटेड', 'एक था टाइगर', 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्मों के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सालों तक राज किया है। यह पुराना किस्सा इस बात का सबूत है कि मायानगरी में रातों-रात बड़ी से बड़ी दुश्मनी, एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो सकती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
5 महीने में ही टूटी बादशाह की दूसरी शादी! ईशा रिखी से तलाक का ऐलान, क्या अब 'बिग बॉस 20' में होगी एंट्री?

Pushpa 2 में साड़ी पहनकर क्यों नाचे अल्लू अर्जुन? खुद खोला राज, कहा- 'पर्दे पर औरत बनना मेरा सबसे बड़ा अल्फा अवतार'

Pushpa 2 में साड़ी पहनकर क्यों नाचे अल्लू अर्जुन? खुद खोला राज, कहा- 'पर्दे पर औरत बनना मेरा सबसे बड़ा अल्फा अवतार''पुष्पा' फ्रेंचाइजी से इतिहास रचने वाले सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा 2' में अपने साड़ी वाले लुक पर बड़ी बात कही है। एक्टर ने इसे अपना सबसे 'अल्फा' अवतार बताया है। कंटेंट बनाम स्टारडम की बहस पर अपनी राय रखते हुए अल्लू अर्जुन ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, "आजकल औसत दर्जे का कंटेंट बिल्कुल नहीं चलता है। जानिए तिरुपति के गंगम्मा जात्रा सीक्वेंस की पूरी कहानी और 1000 करोड़ रुपये के बजट वाली उनकी अगली फिल्म की डिटेल।

I'm Game मूवी प्रिव्यू: बॉक्स ऑफिस पर जुआरी बने दुलकर सलमान का नया दांव, 5 भाषाओं में रिलीज होगी एक्शन थ्रिलर

I'm Game मूवी प्रिव्यू: बॉक्स ऑफिस पर जुआरी बने दुलकर सलमान का नया दांव, 5 भाषाओं में रिलीज होगी एक्शन थ्रिलरदुलकर सलमान की अपकमिंग पैन-इंडिया एक्शन थ्रिलर 'I'm Game' 3 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। वेफेयरर फिल्म्स के बैनर तले बनी एक बेखौफ जुआरी की इस कहानी को दक्षिण भारत के 150 लोकेशंस पर शूट किया गया है। जानिए इस मेगा-प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

'शोमैन' से भिड़ गए थे नशे में धुत सलमान खान! सुभाष घई ने सालों बाद खोला गाली-गलौज और हाथापाई का राज

'शोमैन' से भिड़ गए थे नशे में धुत सलमान खान! सुभाष घई ने सालों बाद खोला गाली-गलौज और हाथापाई का राजबॉलीवुड के 'शोमैन' सुभाष घई ने सलमान खान संग हुए एक पुराने और तीखे विवाद का सनसनीखेज खुलासा किया है। एक पार्टी में नशे में धुत सलमान और घई के बीच गाली-गलौज और हाथापाई तक नौबत आ गई थी। बाद में पिता सलीम खान के दखल से दोनों के बीच सुलह हुई।

5 महीने में ही टूटी बादशाह की दूसरी शादी! ईशा रिखी से तलाक का ऐलान, क्या अब 'बिग बॉस 20' में होगी एंट्री?

5 महीने में ही टूटी बादशाह की दूसरी शादी! ईशा रिखी से तलाक का ऐलान, क्या अब 'बिग बॉस 20' में होगी एंट्री?मशहूर रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने शादी के महज 5 महीने बाद ही तलाक का ऐलान कर फैंस को चौंका दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर आपसी सहमति से अलग होने की पुष्टि की। इसी बीच ईशा के 'बिग बॉस 20' में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।