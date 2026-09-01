'शोमैन' से भिड़ गए थे नशे में धुत सलमान खान! सुभाष घई ने सालों बाद खोला गाली-गलौज और हाथापाई का राज सलमान खान और सुभाष घई के बीच हाथापाई का सच! जानें कैसे सलीम खान की एक डांट से हुआ था पैचअप

बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे गहरे राज दबे हैं, जो जब सामने आते हैं, तो हर किसी को हैरान कर देते हैं। ऐसे ही एक बड़े विवाद से पर्दा उठाया है दिग्गज फिल्ममेकर सुभाष घई ने। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस के 'सुल्तान' सलमान खान ने कभी नशे की हालत में 'शोमैन' सुभाष घई से गाली-गलौज और हाथापाई की थी? जी हां, यह कोई कोरी अफवाह नहीं बल्कि खुद घई द्वारा किया गया खुलासा है। यह हाई-वोल्टेज ड्रामा 2008 की फिल्म 'युवराज' में दोनों के साथ काम करने से पहले एक पार्टी में हुआ था, जिसने बॉलीवुड के गलियारों में सनसनी मचा दी थी।

पार्टी में हुआ था भयंकर बवाल

सुभाष घई ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उस रात का जिक्र किया जब दोनों के बीच विवाद हद से आगे बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि एक पार्टी के दौरान सलमान खान नशे में थे। सलमान किसी बात को लेकर बहस करने लगे और कुछ गलत बोल रहे थे। जब सुभाष ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और बतौर डायरेक्टर अपने फैसले का बचाव किया, तो सलमान भड़क गए। बात इतनी बिगड़ गई कि सलमान ने गाली-गलौज शुरू कर दी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई।





पिता सलीम खान ने लगाई क्लास

इस तीखी नोकझोंक के बाद मामला तब शांत हुआ जब दिग्गज स्क्रिप्टराइटर और सलमान के पिता सलीम खान को इसकी भनक लगी। अगली सुबह सलीम खान ने खुद सुभाष घई को फोन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गलत बर्ताव के लिए सलमान को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद सलीम खान ने अपने बेटे को सीधे सुभाष घई के घर जाकर माफी मांगने का निर्देश दिया।





जब दुश्मनी बदल गई गहरी दोस्ती में

सुभाष घई बताते हैं, "सलमान मेरे घर आए और उन्होंने बेहद विनम्रता से माफी मांगी। मुझे उन पर बहुत प्यार आया क्योंकि उन्होंने अपने पिता का इतना सम्मान किया और उनकी बात मानी। मैंने भी उस विवाद को वहीं भुला दिया।" इसी सुलह के बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना शुरू हुआ और इसी के बाद 2008 में दोनों ने फिल्म 'युवराज' में साथ काम किया। इस फिल्म में अनिल कपूर और कैटरीना कैफ भी अहम रोल में थे।

दोनों दिग्गजों का बेमिसाल फिल्मी सफर

'ताल', 'परदेस', 'कर्मा', 'राम लखन' और 'सौदागर' जैसी शानदार फिल्में देने वाले सुभाष घई को इंडस्ट्री का 'शोमैन' कहा जाता है। वहीं, सलमान खान ने 'मैंने प्यार किया', 'वांटेड', 'एक था टाइगर', 'बजरंगी भाईजान' और 'सुल्तान' जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्मों के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सालों तक राज किया है। यह पुराना किस्सा इस बात का सबूत है कि मायानगरी में रातों-रात बड़ी से बड़ी दुश्मनी, एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो सकती है।