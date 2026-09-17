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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (15:32 IST)

अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

PM Modi Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (15:36 IST)
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देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश-विदेश से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी के प्रति अपना आभार और स्नेह व्यक्त किया है। 
 
बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के कई बड़े दिग्गजों ने इस खास दिन पर प्रधानमंत्री को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्रसेवा की शुभकामनाएं दी हैं।  
 

अक्षय कुमार का 'सेवा संकल्प' का संदेश

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है और जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा, हम किसी और के काम आएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएं... बस इतना सा संकल्प। जन्मदिन मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी। हमारे महान देश को प्रेरित करते रहें। जय भारत। जय महाकाल।  
 

कंगना रनौत ने संस्कृत श्लोक के साथ दी शुभकामनाएं

एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संस्कृत के पावन श्लोक के साथ प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, "देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर राष्ट्रसेवा की शक्ति प्रदान करें। उनके नेतृत्व में विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प निरंतर सशक्त होता रहे"।  
 

अनुपम खेर ने याद की पहली मुलाकात

अनुपम खेर ने पीएम मोदी संग अपनी पुरानी मुलाकात की यादें साझा कीं। उन्होंने लिखा, "अहमदाबाद में आपके साथ मेरी पहली मुलाकात मेरे लिए बेहद प्रेरणादायक थी। मैं आपकी ईमानदारी, निष्ठा, अनवरत परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का हृदय से सम्मान करता हूँ। आप एक विरले और निस्वार्थ नेता हैं, जिनके लिए मातृभूमि हमेशा सर्वोपरि है"।  
 

शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन और अन्य सितारों के पोस्ट

दिग्गज अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी संग आत्मीय तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें एक दोस्त और राष्ट्र का जननेता बताया और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। 
 
वहीं, भोजपुरी सुपरस्टार व सांसद रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है और उनके कार्यकाल में देश का नक्शा बदल गया है।  
जैकी श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी और संगीतकार रिकी केज ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीरें साझा कीं। रिकी केज ने भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। 
 
पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी ने पूरी पीढ़ी को याद दिलाया है कि देश को हर चीज़ से ऊपर रखना कैसा होता है।  
 

'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का विशेष 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक सेवा के 25 साल पूरे होंगे। इस अभियान के तहत देशभर में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और जरूरतमंदों की मदद जैसे विभिन्न जनसेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 
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