अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश-विदेश से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी के प्रति अपना आभार और स्नेह व्यक्त किया है।

बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के कई बड़े दिग्गजों ने इस खास दिन पर प्रधानमंत्री को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्रसेवा की शुभकामनाएं दी हैं।

आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएँ… बस इतना सा संकल्प।

Happy Birthday… — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2026

अक्षय कुमार का 'सेवा संकल्प' का संदेश

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है और जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा, हम किसी और के काम आएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएं... बस इतना सा संकल्प। जन्मदिन मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी। हमारे महान देश को प्रेरित करते रहें। जय भारत। जय महाकाल।

कंगना रनौत ने संस्कृत श्लोक के साथ दी शुभकामनाएं

एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संस्कृत के पावन श्लोक के साथ प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, "देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर राष्ट्रसेवा की शक्ति प्रदान करें। उनके नेतृत्व में विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प निरंतर सशक्त होता रहे"।

अनुपम खेर ने याद की पहली मुलाकात

अनुपम खेर ने पीएम मोदी संग अपनी पुरानी मुलाकात की यादें साझा कीं। उन्होंने लिखा, "अहमदाबाद में आपके साथ मेरी पहली मुलाकात मेरे लिए बेहद प्रेरणादायक थी। मैं आपकी ईमानदारी, निष्ठा, अनवरत परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का हृदय से सम्मान करता हूँ। आप एक विरले और निस्वार्थ नेता हैं, जिनके लिए मातृभूमि हमेशा सर्वोपरि है"।

Happy Birthday, our friend, hon'ble PM @narendramodi from the Sinha Parivar. Our wishes come to you with God's Infinite Grace & Choicest Blessings. May you lead a long, healthy, peaceful & prosperous life.#BirthdayWishes pic.twitter.com/oJEZwouySb — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 17, 2026

शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन और अन्य सितारों के पोस्ट

दिग्गज अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी संग आत्मीय तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें एक दोस्त और राष्ट्र का जननेता बताया और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

वहीं, भोजपुरी सुपरस्टार व सांसद रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है और उनके कार्यकाल में देश का नक्शा बदल गया है।

जैकी श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी और संगीतकार रिकी केज ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीरें साझा कीं। रिकी केज ने भारतीय कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

माँ भारती की सेवा हेतु अहर्निश, अविराम और अथक रूप से राष्ट्रनिर्माण के लिए समर्पित, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी आपको जन्मदिन की अशेष-अनंत शुभकामनाएं।



सार्वजनिक-राजनीतिक जीवन में 5 दशक से अधिक की आपकी यात्रा के माध्यम से 'सेवा, शुचिता और समन्वय' को आपने जिस… pic.twitter.com/JcmLeVGbgA — Smriti Z Irani (@smritiirani) September 17, 2026

पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी ने पूरी पीढ़ी को याद दिलाया है कि देश को हर चीज़ से ऊपर रखना कैसा होता है।

'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का विशेष 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक सेवा के 25 साल पूरे होंगे। इस अभियान के तहत देशभर में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और जरूरतमंदों की मदद जैसे विभिन्न जनसेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।