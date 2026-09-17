अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। हम किसी और के काम आएँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएँ… बस इतना सा संकल्प।— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 17, 2026
Happy Birthday…
अक्षय कुमार का 'सेवा संकल्प' का संदेश
जीवेत् शरदः शतम् शतम्।— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2026
सुदिनं सुदिनं जन्मदिनम्।
भवतु मंगलं जन्मदिनम्॥
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।
ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर राष्ट्रसेवा की शक्ति प्रदान करें। उनके… pic.twitter.com/TNZm7AxYPr
कंगना रनौत ने संस्कृत श्लोक के साथ दी शुभकामनाएं
भारत के माननीय एवं अत्यंत प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ!— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 17, 2026
ईश्वर आपको लंबा, स्वस्थ और आनंदमय जीवन प्रदान करे। आप केवल करोड़ों भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वभर में विभिन्न देशों के असंख्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। … pic.twitter.com/kDY9v1Uein
अनुपम खेर ने याद की पहली मुलाकात
Happy Birthday, our friend, hon'ble PM @narendramodi from the Sinha Parivar. Our wishes come to you with God's Infinite Grace & Choicest Blessings. May you lead a long, healthy, peaceful & prosperous life.#BirthdayWishes pic.twitter.com/oJEZwouySb— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 17, 2026
शत्रुघ्न सिन्हा, रवि किशन और अन्य सितारों के पोस्ट
माँ भारती की सेवा हेतु अहर्निश, अविराम और अथक रूप से राष्ट्रनिर्माण के लिए समर्पित, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी आपको जन्मदिन की अशेष-अनंत शुभकामनाएं।— Smriti Z Irani (@smritiirani) September 17, 2026
सार्वजनिक-राजनीतिक जीवन में 5 दशक से अधिक की आपकी यात्रा के माध्यम से 'सेवा, शुचिता और समन्वय' को आपने जिस… pic.twitter.com/JcmLeVGbgA