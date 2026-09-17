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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (17:11 IST)

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज, खराब VFX पर जमकर ट्रोलिंग

Mahakavya Shri Ramayan Katha
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (17:13 IST)
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एक तरफ जहां बॉलीवुड में नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' (जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं) को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। 
 
हाल ही में इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया गया है। हालांकि, बड़े पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही यह फिल्म अपनी खराब मेकिंग और कमजोर विजुअल्स की वजह से सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही है। फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का यह ट्रेलर 2 मिनट 43 सेकंड का है, जिसमें रामायण के कई प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रसंगों की झलक दिखाने की कोशिश की गई है।
इस फिल्म में 'कच्चा बादाम गर्ल' अं‍जलि अरोड़ा माता सीता के रोल में हैं। वहीं राम का किरदार देव शर्मा और रावण का किरदार रजनीश दुग्गल निभा रहे हैं। 
 
ट्रेलर की शुरुआत रावण के दृश्य से होती है, जो साधु के वेश में माता सीता के आश्रम के बाहर "भिक्षाम देहि" का स्वर लगाता है। जैसे ही माता सीता (अंजलि अरोड़ा) लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, रावण उन्हें छल से हर लेता है और लंका ले जाता है। ट्रेलर में सीता-रावण संवाद के साथ-साथ भगवान राम और पवनपुत्र हनुमान के भावुक मिलन, हनुमान जी के लंका प्रवेश और अंत में रावण के अहंकार का अंत करने के लिए समुद्र तट पर तैयार खड़ी वानर सेना के महायुद्ध की झलक दिखाई गई है।
 
सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है ट्रोलिंग?
रणबीर कपूर की 'रामायण' से पहले रिलीज होने की होड़ में आई इस फिल्म का जैसे ही ट्रेलर सामने आया, दर्शकों का गुस्सा और निराशा सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में बह निकली। लोगों ने फिल्म के कमजोर ग्राफिक्स, खराब स्पेशल इफेक्ट्स और अजीबोगरीब कास्टिंग को लेकर मेकर्स को निशाने पर लिया।
 
फिल्म के बैकग्राउंड और लंका के दृश्यों का मजाक उड़ाते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह सोने की लंका से ज्यादा विंडो XP का पुराना स्क्रीनसेवर नजर आ रहा है।' वहीं एक अन्य यूजर ने VFX की गुणवत्ता पर तंज कसते हुए कहा, 'इससे बेहतर और रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट्स तो टीवी शो 'बालवीर' में होते थे।'
प्रभास स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' को अपने समय में खराब ग्राफिक्स के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'आज इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे दिल में 'आदिपुरुष' फिल्म के लिए सम्मान और बढ़ गया है।'
 
इस पौराणिक फिल्म का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है, जबकि इसका निर्माण प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला के बैनर तले हुआ है। मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म 25 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में एक साथ रिलीज होने जा रही है।
 
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