पत्रकार बनना चाहती थीं निया शर्मा, ऐसे बनीं टीवी की ग्लैमरस स्टार

भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की जब भी सबसे ग्लैमरस, बेबाक और बोल्ड अभिनेत्रियों का जिक्र होता है, तो निया शर्मा का नाम सबसे पहली कतार में आता है। छोटे पर्दे से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली निया ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि अपने सिजलिंग फैशन सेंस और किलर लुक्स से सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हासिल की है।

आज निया शर्मा लाखों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, जिनसे उनके चाहने वाले आज भी अनजान हैं। 17 सितंबर 1990 को देश की राजधानी दिल्ली में जन्मीं निया शर्मा का असली नाम नेहा शर्मा है।

ग्लैम वर्ल्ड का हिस्सा बनने से पहले निया का इरादा एक्टिंग में आने का बिल्कुल नहीं था। वह मीडिया इंडस्ट्री में आकर एक पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने विधिवत 'मीडिया स्टडीज' में अपनी पढ़ाई पूरी की और डिग्री भी हासिल की।

हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और जर्नलिज्म की पढ़ाई करते-करते उनका झुकाव अभिनय की ओर हो गया। निया शर्मा ने अभिनय की दुनिया में अपना पहला कदम साल 2010 में आए टीवी शो 'काली - एक अग्निपरीक्षा' से रखा था। इस शो से उन्हें शुरुआती पहचान तो मिली, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साल 2011 में आया।

धारावाहिक 'एक हजारों में मेरी Behna Hai' में उनके द्वारा निभाए गए मानवी के किरदार ने उन्हें रातों-रात हर घर में लोकप्रिय बना दिया। 2011 से 2013 तक चले इस शो में निया की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा। इसके बाद उन्होंने 'जमाई राजा' जैसे कई सुपरहिट शो दिए, जिससे वे टीवी की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गईं।

छोटे पर्दे तक सीमित न रहते हुए निया शर्मा ने समय के साथ खुद को हर मीडियम में साबित किया। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बनी वेब सीरीज में काम किया, जहां उनके काम और बोल्ड अवतार की काफी चर्चा हुई। इसके अलावा निया कई सुपरहिट म्यूजिक वीडियोज का भी हिस्सा रहीं, जिन्हें यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले। रियलिटी शोज में भी निया का जलवा बरकरार रहा, जहां उनके बिंदास और निडर अंदाज को दर्शकों ने बेहद पसंद किया।

निया सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2016 में ब्रिटिश बेस्ड 'ईस्टर्न आई' न्यूजपेपर द्वारा जारी 'Top 50 Sexiest Asian Women' की लिस्ट में निया शर्मा तीसरे स्थान पर रही थीं।



इसके अगले ही साल, 2017 में उन्होंने इस लिस्ट में छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल कर सबको हैरान कर दिया था। इसके अलावा साल 2020 में 'द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन ऑन टीवी' की लिस्ट में भी निया ने नंबर 2 की पोजिशन अपने नाम की थी।