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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (15:02 IST)

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अर्पिता खान के घर उतारी बप्पा की आरती, नफरत भरे कमेंट्स से बचने के लिए किया यह काम

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (15:06 IST)
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सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल बॉलीवुड के उन कपल्स में से हैं, जिनकी केमिस्ट्री और आपसी समझ की फैंस अक्सर तारीफ करते हैं। हालांकि, जून 2024 में शादी के बंधन में बंधने के बाद से ही सोनाक्षी और जहीर को सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। 
 
इसके बावजूद दोनों ने कभी भी नकारात्मकता को अपनी खुशियों के आड़े नहीं आने दिया। हाल ही में इस सोनाक्षी और जहीर ने सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा के घर पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और आरती उतारी, जिसका एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
 
अर्पिता खान के घर गणपति विसर्जन में शामिल हुआ कपल
गणेशोत्सव के मौके पर बॉलीवुड सितारों के घर बप्पा का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। सलमान खान के परिवार में हर साल गणेश चतुर्थी और विसर्जन का त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसी दौरान अर्पिता खान के घर आयोजित गणेश विसर्जन कार्यक्रम में सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति ज़हीर इकबाल भी पहुंचे।
 
शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्पिता के घर में बप्पा की प्रतिमा को फूलों और सुंदर लाइटों से सजाया गया है। वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल एक साथ हाथ में आरती की थाली थामे बप्पा की आरती गाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सलमान खान के परिवार के अन्य सदस्य और करीबी रिश्तेदार भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों के चेहरों पर भक्ति और खुशी साफ देखी जा सकती है।
ट्रोलिंग से बचने के लिए उठाया यह कदम
सोनाक्षी और ज़हीर ने इस प्यारे वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया है। हालांकि, शादी के बाद से ही ट्रोल्स के निशाने पर रहे इस जोड़े ने इस बार किसी भी तरह की कड़वाहट या नफरत भरे कमेंट्स से बचने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन ही पूरी तरह से बंद कर दिया। इस फैसले से साफ है कि कपल अपनी जिंदगी के इन खास और पवित्र लम्हों को ट्रोल्स की नकारात्मकता से दूर रखना चाहता है।
 
पिता शत्रुघ्न सिन्हा का मिला चट्टान जैसा साथ
जब सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल से शादी की थी, तब सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा के घर 'रामायण' का हवाला देते हुए कई तरह की बातें बनाई गई थीं। इस पर दिग्गज अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बेहद बेबाक अंदाज में ट्रोल्स को करारा जवाब दिया था।
एक-दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान
सोनाक्षी सिन्हा ने भी शादी के बाद अपनी निजी जिंदगी और संस्कृति पर खुलकर बात की है। एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके और ज़हीर के बीच धर्म या संस्कृति को लेकर कभी कोई मतभेद नहीं रहा, बल्कि वे एक-दूसरे की परंपराओं का पूरा सम्मान करते हैं।
 
7 साल की डेटिंग के बाद रचाई थी शादी
गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने काफी लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 23 जून 2024 को एक निजी समारोह में सिविल मैरिज की थी। इसके बाद मुंबई में एक भव्य वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की थी। ट्रोलिंग और विवादों से बेपरवाह, यह कपल अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा है और आपसी प्यार व सम्मान की मिसाल पेश कर रहा है।
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