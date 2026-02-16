सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. raveena tandon apologizes to yami gautam after watching dhurandhar know the reaseon
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (12:22 IST)

'धुरंधर' देखने के बाद रवीना टंडन ने लगाया यामी गौतम को फोन, जानिए क्यों मांगी माफी?

Raveena Tandon interview
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म ओटीटी पर भी छाई हुई है। ओटीटी पर रिलीज के बाद 'धुरंधर' दुनियाभर में टॉप ट्रेंड हो रही है। कई सेलेब्स भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। 
 
वहीं अब बॉलीवुड की 'मस्त-मस्त' गर्ल रवीना टंडन ने 'धुरंधर' की ऐसी तारीफ की कि वह सुर्खियों का हिस्सा बन गईं। रवीना ने खुलासा किया कि फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद वह निर्देशक आदित्य धर की इतनी बड़ी फैन हो गईं कि उन्होंने उनकी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम को फोन करके माफी तक मांग ली।
 
जूम स्पॉटलाइट संग बात करते हुए रवीना टंडन ने फिल्म 'धुरंधर' के प्रति अपना लगाव साझा किया। उन्होंने बताया, मैंने धुरंधर देखी और तुरंत यामी गौतम को फोन किया। मैंने उनसे कहा- मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे पति की बहुत बड़ी प्रशंसक हो गई हूं। तुम्हें मेरी यह तारीफ और अटेंशन उनके साथ बांटनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सच में असाधारण हैं।
 
रवीना का मानना है कि आदित्य धर ने भारतीय सिनेमा में उस 'हीरोइज्म' को वापस लाए हैं, जिसकी कमी खल रही थी। उन्होंने फिल्म की तुलना 'पुष्पा' और 'KGF' जैसे ब्लॉकबस्टर सिनेमा से करते हुए कहा कि दर्शक अब ऐसे किरदारों को पसंद कर रहे हैं जो असल में 'हीरो' की तरह दिखते और समस्याओं का समाधान करते हैं।
 
 
फिल्म की कास्ट की तारीफ करते हुए रवीना ने कहा कि रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना ने शानदार काम किया है। उन्होंने सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गेरा के अभिनय को भी सराहा। दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह ने हमेशा खुद को रवीना का बड़ा फैन बताया है, जिस पर रवीना ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब वह मेरा डांस देखने आए थे, तब वह महज 10 साल के थे।
 
रवीना टंडन अब 'धुरंधर पार्ट 2: द रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'Toxic' से होने जा रही है, जो सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद जश्‍न में डूबा बॉलीवुड, सेलेब्स ने जाहिर की खुशी

टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद जश्‍न में डूबा बॉलीवुड, सेलेब्स ने जाहिर की खुशीरविवार का दिन क्रिकेट लवर्स के लिए बेहद खास रहा। टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेलेब्स सोशल मीडिया पर भारत की इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं और टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं।

दिग्गज ओडिया सिंगर गीता पटनायक का निधन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

दिग्गज ओडिया सिंगर गीता पटनायक का निधन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। ओडिया संगीत की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक दिग्गज गायिका गीता पटनायक का रविवार शाम को निधन हो गया है। वह 73 वर्ष की थीं। कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

रणबीर कपूर ने की लव एंड वॉर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की सराहना, बताया क्यों हैं वो बेस्ट डायरेक्टर

रणबीर कपूर ने की लव एंड वॉर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की सराहना, बताया क्यों हैं वो बेस्ट डायरेक्टररणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर एक बड़ा अपडेट देते हुए फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की जमकर तारीफ की है। हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव के दौरान रणबीर ने अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर बात की और बताया कि भंसाली के साथ दोबारा काम करना उनके लिए एक शानदार अनुभव है।

सलमान खान से ईशान खट्टर तक, बॉलीवुड के ये 'एलिजिबल बैचलर्स' हैं करोड़ों दिलों की धड़कन

सलमान खान से ईशान खट्टर तक, बॉलीवुड के ये 'एलिजिबल बैचलर्स' हैं करोड़ों दिलों की धड़कनप्यार, रोमांस, आकर्षण और चाहत, ये चर्चाएं कभी पुरानी नहीं होतीं, खासकर तब जब बात उन सितारों की हो, जो आज भी लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड में “एलिज़िबल बैचलर” होना सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस तक सीमित नहीं है। यह उनकी चमक, स्टारडम, करिश्मा और उस स्क्रीन प्रेज़ेंस का मेल है, जो दर्शकों को दीवाना बना देता है।

अफगानिस्तान की ये मुस्लिम हसीना है महादेव की परम भक्त, जानिए क्यों भारत में ही रचाना चाहती हैं शादी?

अफगानिस्तान की ये मुस्लिम हसीना है महादेव की परम भक्त, जानिए क्यों भारत में ही रचाना चाहती हैं शादी?सोशल मीडिया की दुनिया में रातों-रात स्टार बनने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन सदफ शंकर की कहानी सबसे जुदा है। रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला X6' से चर्चा में आईं सदफ न केवल अपने ग्लैमरस लुक के कारण बल्कि अपनी अनोखी जीवनशैली और धर्म से परे आस्था के कारण लाइमलाइट में बनी हुई हैं। सदफ शंकर मूल रूप से अफगानिस्तान की रहने वाली हैं और मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com