सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
रणबीर कपूर ने की लव एंड वॉर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की सराहना, बताया क्यों हैं वो बेस्ट डायरेक्टर

रणबीर कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर एक बड़ा अपडेट देते हुए फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की जमकर तारीफ की है। हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव के दौरान रणबीर ने अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर बात की और बताया कि भंसाली के साथ दोबारा काम करना उनके लिए एक शानदार अनुभव है।
 
​फिल्म के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा कि वो इन दिनों अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खासकर 'लव एंड वॉर' के लिए, जिसे उन्होंने एक "अमेजिंग एक्सपीरियंस" बताया।
 
रणबीर ने लाइव सेशन के दौरान अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मैं उन प्रोजेक्ट्स पर बहुत मेहनत कर रहा हूं जिनका मैं हिस्सा हूं। 'लव एंड वॉर' का अनुभव अब तक बहुत ही शानदार रहा है। भंसाली सर के साथ दोबारा काम करना मेरा दिमाग चकरा देता है। वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो पिछले चार दशकों में सबसे बेहतरीन रहे हैं। यह फिल्म वाकई बहुत स्पेशल होने वाली है। आपको बहुत जल्द इसके अपडेट्स मिलेंगे।
 
फिल्म में आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी नजर आएंगे, जिससे इंडस्ट्री के तीन सबसे बेहतरीन कलाकारों की एक जबरदस्त टीम बन गई है। भंसाली के निर्देशन में इन तीनों का साथ आना दर्शकों और ट्रेड पंडितों के बीच पहले ही भारी चर्चा और उत्सुकता पैदा कर चुका है।
 
रणबीर कपूर और संजय लीला भंसाली एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। भंसाली अपनी ग्रैंड कहानियों, बड़े पर्दे वाले विजुअल्स और इमोशन्स से भरी फिल्मों के लिए इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े फिल्ममेकर्स में से एक माने जाते हैं। रणबीर ने जिस तरह से इस फिल्म की तारीफ की है, उसने 'लव एंड वॉर' को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। 
 
रणबीर ने इशारा दिया है कि जल्द ही अपडेट्स आने वाले हैं, फिल्म को लेकर चर्चा और भी तेज़ हो गई है। अब बस कुछ ही समय में मेकर्स की तरफ से और भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होने की उम्मीद है।
