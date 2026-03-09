सोमवार, 9 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 9 मार्च 2026 (12:03 IST)

Alia Bhatt की एक्शन फिल्म ‘Alpha’ की रिलीज डेट घोषित, इस तारीख को होगा सिनेमाघरों में धमाका

Alia Bhatt Alpha movie
बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल आलिया भट्ट की नई एक्शन फिल्म ‘अल्फा’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मशहूर प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स ने इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। फिल्म अब 10 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस घोषणा के साथ ही फिल्म का एक नया टीजर पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें आलिया भट्ट का बेहद दमदार और फियरलेस एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है। पोस्टर में आलिया के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वह किसी खतरनाक और खूनी मुकाबले के बाद सामने खड़ी हैं।
 

पोस्टर में दिखा आलिया का खतरनाक एक्शन लुक

फिल्म की रिलीज डेट के साथ जो टीजर पोस्टर सामने आया है, उसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। पोस्टर में आलिया भट्ट पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आती हैं। उनके चेहरे पर चोट के निशान और खून के दाग यह इशारा करते हैं कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन और हाई-ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे।
 
इस पोस्टर को यश राज फिल्म्स, आलिया भट्ट और शरवरी ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिसके बाद से फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।
 

आलिया भट्ट और शरवरी की नई जोड़ी

फिल्म ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई अभिनेत्री शरवरी नजर आएंगी। यह एक रिलेंटलेस एक्शन थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है, जिसमें दोनों अभिनेत्रियां दमदार एक्शन सीक्वेंस करती दिखाई देंगी।
 
फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं। कहानी में आलिया और शरवरी का सामना बॉबी देओल से होगा, जिससे फिल्म में जबरदस्त टकराव और एक्शन देखने को मिलेगा।
 

यश राज फिल्म्स के साथ आलिया की पहली फिल्म

‘अल्फा’ कई मायनों में खास मानी जा रही है। यह आलिया भट्ट की यश राज फिल्म्स के साथ पहली फिल्म है। साथ ही इसे भारत की पहली पूरी तरह महिला-प्रधान हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म के तौर पर भी देखा जा रहा है।
 
फिल्म में आलिया और शरवरी ऐसे एक्शन सीक्वेंस करती नजर आएंगी, जिन्हें पहले बड़े पर्दे पर महिलाओं द्वारा इस स्तर पर शायद ही देखा गया हो। यही वजह है कि यह फिल्म रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में है।
 

दर्शकों को मिलेगा नया एक्शन अनुभव

बॉलीवुड में पिछले कुछ वर्षों में एक्शन फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन महिला-प्रधान एक्शन फिल्मों की संख्या अभी भी बहुत कम है। ऐसे में ‘अल्फा’ को इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
 
फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि इसमें ऐसे दमदार स्टंट और एक्शन सीक्वेंस होंगे, जो दर्शकों को बिल्कुल नया अनुभव देंगे। यही कारण है कि फिल्म की रिलीज डेट सामने आते ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है और अब सभी को 10 जुलाई 2026 का इंतजार है।
Alia Bhatt की एक्शन फिल्म ‘Alpha’ की रिलीज डेट घोषित, इस तारीख को होगा सिनेमाघरों में धमाकायश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म ‘Alpha’ 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगी, जबकि अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम भूमिकाओं में हैं। यह भारत की पहली महिला-प्रधान हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म मानी जा रही है।

