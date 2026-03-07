रविवार, 8 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rashmika mandanna career south to bollywood success story
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 8 मार्च 2026 (08:06 IST)

Rashmika Mandanna: साउथ से बॉलीवुड तक हिट पर हिट, कैसे बनीं नेशनल क्रश से सुपरस्टार

Rashmika Mandanna
रश्मिका मंदाना साउथ स्टार विजय देवरकोंडा संग शादी रचाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं। रश्मिका मंदाना ने अपनी शानदार एक्टिंग और मासूमियत भरी मुस्कान से न केवल साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी खास जगह बनाई है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद, उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी लगातार हिट फिल्में दी हैं। उनकी एक्टिंग और ऑन-स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है।
 

पुष्पा से बनी पहचान

पुष्पा और पुष्पा 2 की हिंदी बेल्ट में रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद रश्मिका की पहचान बन गई। दोनों फिल्मों में अल्लू अर्जुन के दबदबे के बावजूद रश्मिका अपनी एक्टिंग और चार्म से दर्शकों को याद रह जाती है। इन फिल्मों के बाद हिंदी प्रोड्यूसर का ध्यान भी रश्मिका की ओर गया।  
 

बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री

रश्मिका मंदाना ने 2022 में ‘गुडबाय’ से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता के साथ काम किया। इसके बाद उनकी दूसरी हिंदी फिल्म ‘मिशन मजनू’ थी, जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बेहतरीन अभिनय किया। हालाँकि, उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता रणबीर कपूर स्टारर ‘एनिमल’ से मिली। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों और समीक्षकों से खूब सराहना मिली।
 
हाल ही में रश्मिका की फिल्म छावा रिलीज हुई है जिसमें वे विक्की कौशल के साथ नजर आई हैं। फिल्म में उन्हें संभाजी महाराज की पत्नी का ऐतिहासिक किरदार निभाने को मिला है और रश्मिका ने इस रोल में अपनी छाप छोड़ी है। 
 

एक्टिंग स्किल्स और ऑन-स्क्रीन चार्म

रश्मिका की एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत उनकी नैचुरल एक्सप्रेशन और इमोशनल डायलॉग डिलीवरी है। वे रोमांटिक, एक्शन और इमोशनल सीन को बखूबी निभाती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार होती है कि वे अपने किरदार में पूरी तरह से ढल जाती हैं। यही कारण है कि उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है।
 

रश्मिका का सुनहरा भविष्य

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, रश्मिका मंदाना का फिल्मी करियर ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। उनकी हर फिल्म में कुछ नया और अलग देखने को मिलता है। उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे यह साफ है कि वह आने वाले समय में बॉलीवुड में और भी बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाली हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
फिल्म 'बदला' की रिलीज को 7 साल पूरे, क्यों तापसी पन्नू का किरदार बना गेम-चेंजर?

फिल्म 'बदला' की रिलीज को 7 साल पूरे, क्यों तापसी पन्नू का किरदार बना गेम-चेंजर?

फिल्म 'बदला' की रिलीज को 7 साल पूरे, क्यों तापसी पन्नू का किरदार बना गेम-चेंजर?फिल्म 'बदला' की रिलीज को 7 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म में तापसी पन्नू द्वारा निभाया गया नैना सेठी का किरदार आज भी इस दमदार थ्रिलर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक माना जाता है। एक जटिल और आरोपों से घिरी महिला की उनकी बारीक अदाकारी में कमजोरी और चतुराई का अनोखा मेल देखने को मिला, जिसने फिल्म के सस्पेंस को नई ऊंचाई दी।

Rashmika Mandanna: साउथ से बॉलीवुड तक हिट पर हिट, कैसे बनीं नेशनल क्रश से सुपरस्टार

Rashmika Mandanna: साउथ से बॉलीवुड तक हिट पर हिट, कैसे बनीं नेशनल क्रश से सुपरस्टाररश्मिका मंदाना साउथ स्टार विजय देवरकोंडा संग शादी रचाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं। रश्मिका मंदाना ने अपनी शानदार एक्टिंग और मासूमियत भरी मुस्कान से न केवल साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी खास जगह बनाई है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद, उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी लगातार हिट फिल्में दी हैं।

वूमेंस डे स्पेशल: संजय लीला भंसाली के सिनेमा के 7 ऐसे महिला किरदार जो मुश्किलों में भी बनाए रखी अपनी शान

वूमेंस डे स्पेशल: संजय लीला भंसाली के सिनेमा के 7 ऐसे महिला किरदार जो मुश्किलों में भी बनाए रखी अपनी शानइंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर, फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्में इस बात का एक शानदार उदाहरण पेश करती हैं कि कैसे हिंदी सिनेमा महिलाओं को एक दमदार कहानी के केंद्र में रख सकता है। अपने भव्य विजुअल्स से भरपूर कहानियों के लिए मशहूर भंसाली ने लगातार ऐसी महिलाओं के किरदार लिखे हैं जो न केवल कहानी का हिस्सा हैं, बल्कि अक्सर उसका भावनात्मक और नैतिक आधार भी होती हैं।

धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज़, आईएसआई मेजर इकबाल बनकर लौटे अर्जुन रामपाल

धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज़, आईएसआई मेजर इकबाल बनकर लौटे अर्जुन रामपालफिल्म धुरंधर: द रिवेंज का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। ट्रेलर में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में रणवीर सिंह के किरदार जस्किरत सिंह रंगी/हमजा मज़ारी और अर्जुन रामपाल के खतरनाक किरदार आईएसआई मेजर इकबाल के बीच बड़ी टक्कर की झलक दिखाई देती है।

क्या संजय लीला भंसाली की फिल्म में कियारा आडवाणी बनेंगी मधुबाला? जानिए सच

क्या संजय लीला भंसाली की फिल्म में कियारा आडवाणी बनेंगी मधुबाला? जानिए सचलीजेंडरी स्क्रीन आइकन मधुबाला की बायोपिक को लेकर इंटरनेट पर काफी खबरें उड़ रही थीं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि कियारा आडवाणी इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगी और संजय लीला भंसाली इसके प्रोड्यूसर होंगे। हालांकि, अब इंडस्ट्री के सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए खारिज कर दिया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com