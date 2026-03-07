शनिवार, 7 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. madhubala biopic kiara advani sanjay leela bhansali rumors false
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 7 मार्च 2026 (17:27 IST)

क्या संजय लीला भंसाली की फिल्म में कियारा आडवाणी बनेंगी मधुबाला? जानिए सच

Sanjay Leela Bhansali film
लीजेंडरी स्क्रीन आइकन मधुबाला की बायोपिक को लेकर इंटरनेट पर काफी खबरें उड़ रही थीं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि कियारा आडवाणी इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगी और संजय लीला भंसाली इसके प्रोड्यूसर होंगे। हालांकि, अब इंडस्ट्री के सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए खारिज कर दिया है।
 
इंडस्ट्री के एक सूत्र ने साफ कर दिया है कि कियारा आडवाणी और संजय लीला भंसाली के मधुबाला बायोपिक से जुड़ने की खबरें पूरी तरह गलत हैं। सूत्र का कहना है, इन खबरों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि कियारा आडवाणी को भंसाली की मधुबाला बायोपिक में कास्ट किया गया है। ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
 
मधुबाला के लेजेंडरी स्टेटस और उनकी विरासत को देखते हुए, इन अफवाहों ने लोगों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर दी थी। हालांकि, सूत्र ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कियारा आडवाणी का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना महज एक अटकलबाजी है और फिलहाल ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही है।
 
फिलहाल कियारा आडवाणी अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में हैं। वह जल्द ही फिल्म 'टॉक्सिक' में साउथ सुपरस्टार यश के साथ नजर आएंगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट पर बहस, करीना कपूर और अनन्या पांडे ने किया सपोर्ट

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट पर बहस, करीना कपूर और अनन्या पांडे ने किया सपोर्टबॉलीवुड की 'मस्तानी' दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी शर्तों को लेकर चर्चा में हैं। मां बनने के बाद दीपिका ने काम और अपनी बेटी 'दुआ' की परवरिश के बीच संतुलन बनाने के लिए शूटिंग के घंटों को सीमित करने की बात कही, जिसके बाद इंडस्ट्री दो गुटों में बंट गई है।

Dhurandhar- The Revenge: रणवीर सिंह का डबल अवतार, एक्शन, बदला और स्पाई गेम का बड़ा धमाका

Dhurandhar- The Revenge: रणवीर सिंह का डबल अवतार, एक्शन, बदला और स्पाई गेम का बड़ा धमाकासाल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का ट्रेलर आखिरकार सामने आ गया है और यह आते ही लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता बनकर उभरी और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनी। अब इसकी अगली इंस्टॉलमेंट पहले से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर आ रही है, जिसमें दांव और रोमांच पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं।

बोल्डनेस के मामले में कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं यह टीवी अदाकारा, देखिए तस्वीरें

बोल्डनेस के मामले में कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं यह टीवी अदाकारा, देखिए तस्वीरेंछोटे पर्दे की एक्ट्रेस रीम शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। रीम शेख बोल्डनेस के मामले में कई एक्ट्रेसेस को टक्कर देती नजर आती हैं। रीम शेख का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी हॉट तस्वीरों से भरा पड़ा है।

अनिल कपूर की 'सुबेदार' का इंटरनेशनल धमाका, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखा जलवा

अनिल कपूर की 'सुबेदार' का इंटरनेशनल धमाका, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखा जलवाप्राइम ओरिजिनल फिल्म 'सूबेदार' भारतीय कहानियों को ग्लोबल लेवल पर ले जा रही है। इस अंतरराष्ट्रीय शुरुआत के तहत, हाल ही में रिलीज हुई इस एक्शन-ड्रामा फिल्म की झलक टाइम्स स्क्वायर की मशहूर स्क्रीन पर देखने को मिली, जो दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल चौराहों में से एक है।

'Tateeree' गाने को लेकर मुश्‍किल में फंसे बादशाह, दर्ज हुई FIR, महिला आयोग ने भी भेजा समन

'Tateeree' गाने को लेकर मुश्‍किल में फंसे बादशाह, दर्ज हुई FIR, महिला आयोग ने भी भेजा समनफेमस सिंगर और रैपर बादशाह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके हालिया रिलीज हुए गाने 'टटीरी' को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के पंचकुला में बादशाह के खिलाफ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com